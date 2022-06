Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Repubblica»: G7 müssen entscheidende Fragen beantworten

ROM: Zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Von heute bis Donnerstag treffen sich westliche Demokratien zu zwei aufeinanderfolgenden Gipfeln - dem G7-Gipfel in Deutschland und dann dem Nato-Gipfel in Spanien -, die die schwierigste Gemeinschaftsprüfung seit dem Ende des Kalten Krieges darstellen, weil sie auf entscheidende Fragen antworten müssen: Es geht um die Werte, die sie vereinen; Antworten auf die strategischen Herausforderungen Russlands und Chinas; die Fähigkeit, ein viel breiteres Bündnis mit dem globalen Süden um eine gemeinsame Agenda herum zu schaffen. (...)

Es werden die konkreten Verpflichtungen sein, welche aus dem Gipfel hervorgehen, die diese G7-Agenda mehr oder weniger glaubwürdig machen. Aber es besteht kein Zweifel, dass es sich um den gemeinsamen Versuch handelt, das Vertrauen in die großen Sieben wiederherzustellen, um ihren Bewohnern mit Formeln universeller Werte, Sicherheit und Wohlstand zu gewährleisten - zum Beispiel beim Thema Umwelt -, um so auch ein viel breiteres Publikum zu erreichen.»

«The Independent»: Abtreibungsurteil ist eine Tragödie

LONDON: Zum Abtreibungsurteil des Obersten Gerichtshofs in den USA meint der Londoner «Independent» am Sonntag:

«Die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade aus dem Jahr 1973, das das Recht der Frauen auf freie Entscheidung über den Abbruch einer Schwangerschaft in den gesamten USA garantierte, ist eine Tragödie. Sie wird zu großem Leid führen, insbesondere bei ärmeren Frauen, denen es schwerer fallen wird, in liberale Staaten zu reisen, wo ihre Rechte geschützt sind. Das Urteil stellt einen Rückschritt auf dem Weg zum Schutz der grundlegenden Menschenrechte in Amerika dar - und in dem Maße, in dem diese Rechte universell sind, beeinträchtigt es uns alle. (...)

Wir glauben, dass diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ein Ruf zu den Waffen sein wird und zu einer erneuten Kampagne führt - notfalls Bundesstaat für Bundesstaat -, um die Rechte der Frauen zurückzugewinnen. Der ausgeprägte Konservatismus der US-Verfassung wird den Fortschritt erschweren, aber letztlich wird sich der Wille des Volkes durchsetzen.»

«NZZ am Sonntag»: Die Ukrainer brauchen mehr Feuerkraft

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» plädiert für eine deutliche Verstärkung der Waffenlieferungen an die Ukraine:

«In diesem Abnutzungskrieg fehlt den Ukrainern die Feuerkraft. Sie haben viel zu wenig weitreichende Artillerie aus dem Westen. Und ihre Munition für die eigenen, aus sowjetischen Beständen stammenden Geschütze ist bald erschöpft. Das ist das Drehbuch für den militärischen Sieg Putins, den Europa und die USA doch verhindern wollen. Der Westen muss deshalb rasch gegensteuern. Mit kleinen Waffenlieferungen ist es nicht mehr getan: sieben Haubitzen hier, drei Raketenwerfer dort.

Es braucht eine koordinierte, großangelegte Anstrengung, um die Ukraine mit Geschützen zu unterstützen. Aber damit nicht genug. Europa und die USA müssen ihre Rüstungsindustrie neu aufstellen und die Produktion von Artilleriegeschossen ankurbeln. Die Intensität dieses Krieges ist enorm, der Munitionsbestand im Westen aber klein: Die jährliche Geschossproduktion der USA reicht für zehn Tage Krieg in der Ukraine. Wir müssen uns aber auf Jahre einrichten.»