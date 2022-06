Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Telegraph»: Tories müssen konservativem Kurs folgen

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Sonntag zwei absehbare Wahlniederlagen der Konservativen Partei:

«In dieser Woche finden zwei Nachwahlen statt - eine in Wakefield und die andere in Tiverton and Honiton - und so wie man die Ergebnisse (eine vernichtende Niederlage für die Tories) erahnen kann, kann man die Ausreden schon vorhersagen. «Regierungen stehen in der Hälfte einer Legislaturperiode nie gut da», werden die Konservativen sagen. (...)

Aber die Wähler protestieren auch gegen die Krise bei den Lebenshaltungskosten, die durch die Politik der Regierung noch verschärft wurde, einschließlich einer inakzeptablen, kontraproduktiven und wirtschaftlich unklugen Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge.

Eine linke Parlamentsmehrheit wird sich in Zukunft nur vermeiden lassen, wenn die richtigen Lehren aus diesen lokalen Niederlagen gezogen werden und eine Rückkehr zu Steuersenkungen, Einsparungen bei den öffentlichen Ausgaben, einer umfassenden Reform des öffentlichen Dienstes und einem harten Durchgreifen gegen militante Gewerkschaften vollzogen wird. Die Tories standen schon viele Male vor einer solchen Entscheidung. Sie haben immer nur dann gewonnen, wenn sie den wahrhaft konservativen Weg eingeschlagen haben.»

«El País»: Klimawandel in Echtzeit

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die ungewöhnlich hohen Temperaturen in Spanien:

«Die Hitzewelle in Spanien ist zu früh, von beispielloser Dauer und Heftigkeit und es ist klar, dass die Folgen des Klimawandels nicht irgendwo in der Zukunft spürbar werden, sondern jetzt. Für die nähere Zukunft lässt sich annehmen, dass diese Episoden, die Menschen durch die hohen Tages- und Nachttemperaturen überfordern, öfter und schlimmer sein werden.

Spanien hat erneut am eigenen Leib und in Echtzeit erlebt, wie der Klimawandel alles verändert. Eine magische und schnelle Lösung gibt es nicht, aber Wege, um das Schlimmste zu vermeiden: Milderung und Anpassung. Milderung durch Verminderung der Emission von Treibhausgasen. Anpassung durch Maßnahmen, die das Leiden unter den neuen klimatischen Bedingungen mindern. Schüler und Lehrer in den Schulen, Arbeiter im Außenbereich, die Landwirtschaft, gefährdete Bevölkerungsgruppen wären hier zu nennen. In den Städten muss es schattige Bereiche und Abkühlräume geben, in denen die Menschen Entlastung finden. Es sind noch große Anstrengungen notwendig, um zu lernen, mit dem Klimawandel zu leben.»

«NZZ am Sonntag»: Schweiz soll sich nicht von Russland beirren lassen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Haltung der Schweiz in der Ukraine-Krise:

«Die Schweiz zahlt einen Preis dafür, dass sie die Russland-Sanktionen der EU und der USA übernommen hat; ihre Rolle als Friedensvermittlerin wird geschwächt. Das zeigte sich diese Woche in Nur-Sultan. In der Hauptstadt Kasachstans sagte Wladimir Putins Sondergesandter für Syrien, Russland wolle die Syrien-Friedensgespräche nicht mehr in Genf abhalten, denn die Schweiz sei nicht mehr neutral. Die Absicht des Kremls ist klar: Das internationale Genf soll geschwächt werden. Das ist erstaunlich, denn bis jetzt kamen die Russen gern nach Genf - erst vor einem Jahr trafen sich hier Putin und US-Präsident Joe Biden.(...) Beirren lassen sollte man sich aber nicht. Wenn Russlands Abkehr von Genf der Preis ist für die Übernahme von Sanktionen gegen einen Kriegsverbrecher, so gilt es ihn zu bezahlen.»