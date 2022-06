Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Corriere della Sera»: Sanktionen schädigen auch uns

ROM: Zu den Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Das Embargo für russisches Öl ist ein Labyrinth, aus dem wir vermutlich mit Ausnahmen herauskommen, die von einigen widerwilligen Ländern gewollt werden (...). Aber das wahre Problem sind die gegen Russland angewandten Sanktionen. Wäre es möglich, die Schäden zu berechnen, die den Wirtschaften der Länder zugefügt wurden, die zum Zeitpunkt, als Putin in die Ukraine einfiel, Teil der Europäischen Union waren? Wir würden das vermutlich mit Geduld schaffen. Aber wir könnten die Opfer nur entschädigen, wenn sie alle einer multinationalen Gesellschaft angehörten, die dieselben Gesetze und dieselbe Exekutive hat, die gemeinsame Ziele verfolgt. So ist das leider nicht. Diese ideale Gesellschaft war die große europäische Hoffnung nach den vielen Kriegen in der Vergangenheit. (...)

Jüngst wurden nach dem 24. Februar Sanktionen genutzt, um die wirtschaftliche Basis Russlands zu treffen und dem Land Technologien und Märkte vorzuenthalten. Diese Technologien und Märkte gehören zu unserem Wirtschaftssystem. Es sind wahrscheinlich wirksame Maßnahmen, schädigen aber gleichzeitig Unternehmen und einzelne Betreiber aus Ländern, die einen wichtigen Handelsaustausch mit Russland haben.»

«El Mundo»: Kirill wird in die Hölle kommen

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Sonntag die Unterstützung des kremltreuen Patriarchen Kirill für Russlands Krieg gegen die Ukraine:

«Wenn es einen Gott gibt, dann wird Kirill, Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, der auf Erden unter dem Schutz Wladimir Putins und des Ungarn Viktor Orban steht, in die Hölle kommen. Der Papst hat ihn als «Messdiener Putins» bezeichnet, aber das war zu kurz gegriffen. In Kirills Äußerungen ist die Unterstützung für Putins kriegerischen Eifer eine Konstante: 2015 bezeichnete er die Hilfe für Syriens Assad als «Heiligen Krieg». Und den Einmarsch in die Ukraine hat er damit zu rechtfertigen versucht, im Donbass geschehe ein Völkermord an Russen. Kirill verbreitet auch die Lüge des Kreml, die Ukraine sei Schauplatz eines umfassenderen Krieges gegen den Westen und dessen dekadente Werte.

Kirill und Putin teilen die historische Vision von Russland als einer christlichen Zivilisation, die den Westen zivilisieren muss, was die enthusiastische Unterstützung des Patriarchen bei der Verfolgung von «Feinden im Inneren» (Liberale, Atheisten, Schwule, Feministinnen et cetera) einschließt. Kirill unterstützt die Hölle, die Putin in der Ukraine geschaffen hat. Ihm sollte ein Platz reserviert werden.»

«Sonntagszeitung»: Scholz entpuppte sich als Bremser

ZÜRICH: Zum Krieg in der Ukraine heißt es im Leitartikel der Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Am Anfang war es vergleichsweise einfach: Der Schock über Putins Überfall wandelte sich schnell in eine grenzenlos scheinende Solidarität. Der oft totgesagte, angeblich dekadente Westen zeigte sich geeint und entschlossen. (...)

Doch der Rausch verflog schnell. Als größter Zweifler und Bremser entpuppte sich ausgerechnet der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, von dem sich viele eine Führungsrolle erhofften. In seiner ersten Kriegsrede verkündete er eine «Zeitenwende», die er danach laufend verwedelte und hinausschob.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron ließ seinen Worten nicht jene Taten folgen, die sich die tapfer kämpfenden Ukrainer wünschten. In Europa blieb aus den großen Nationen einzig der britische Premier Boris Johnson standhaft, er reiste persönlich nach Kiew und sorgt gemeinsam mit den USA an der Front für genügend Waffen. Heute hat man das Gefühl, dass der Krieg endlos dauern könnte.»

«Sunday Times»: Nach den Jubiläumsfeiern kehren die Sorgen zurück

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Königin Elizabeth:

«Es gibt ein Dutzend Monarchien in Europa, aber keine hat das gleiche Gewicht wie die britische. Und niemand kann Pomp, Zeremonien und Flugshows so gut wie wir. Jeder, der ausländischen Touristen Urlaubsreisen verkauft, wird seinen großen Tag gehabt haben. Denn die Bilder aus Großbritannien, die um die Welt gingen, waren unbezahlbar.

Das Land genoss das Platin-Jubiläum nicht nur, weil wir dringend eine Party brauchten, sondern auch, weil es ein paar Tage lang eine Möglichkeit für Eskapismus bot. Wir konnten die Schrecken der brutalen russischen Invasion in der Ukraine vergessen, bei der es nicht mehr so klar ist, dass der heldenhafte Widerstand den Sieg davontragen wird. Die Menschen konnten die Krise der Lebenshaltungskosten und den alarmierenden Anstieg des Lebensmittel- und Brennstoffmangels vielleicht nicht vergessen, aber es gab etwas, das sie davon ablenkte. Diese Sorgen werden zurückkehren.»