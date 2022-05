Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Observer»: Schlimmste Folgen des Klimawandels noch abwendbar

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Bilanz der bisherigen internationalen Umweltschutz-Bemühungen:

«Zwei bemerkenswerte Jahrestage werden diese Woche von Politikern, Wissenschaftlern und Aktivisten begangen. Vor 50 Jahren wurde in Stockholm die Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt eröffnet. Es war das erste weltweite Forum, das sich mit Fragen des Schutzes der Ozeane, des Bodens und der Wälder der Erde befasste und direkt zur Gründung des UN-Umweltprogramms (Unep) führte. 1992 verpflichtete die Umweltkonferenz von Rio de Janeiro die Nationen zu einem ökologisch verantwortungsvollen Wirtschaftswachstum. (...)

Aber wie viel wurde tatsächlich erreicht? Wie ist es unseren Wäldern im Laufe der Jahrzehnte ergangen? Wie weit sind wir bei der Eindämmung der globalen Erwärmung gekommen? Und wie steht es heute um die biologische Vielfalt der Erde? In jedem Fall haben wir schlecht abgeschnitten, trotz der deutlichen Warnungen, die auf diesen Gipfeln ausgesprochen wurden. (...) Rio und Stockholm haben vor der zunehmenden Krise gewarnt, mit der wir konfrontiert sind. Wenn wir uns diese Warnungen ins Gedächtnis rufen, können wir selbst in dieser späten Phase die schlimmsten Auswirkungen der globalen Katastrophe, die sich vor uns abzeichnet, abwenden.»

«NZZ am Sonntag»: Börsen mitverantwortlich für hohe Weizenpreise

ZÜRICH: Zum Ausfall ukrainischer Weizenexporte infolge der russischen Aggression meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Der ukrainische Weizen ist ein Paradebeispiel dafür, wie willig man heutzutage die Apokalypse fürchtet. Dass dieser nun nicht mehr oder nur sehr schwer den Weltmarkt erreicht, werde eine beispiellose Hungerkrise auslösen, liest man allerorten. Fast könnte man denken, an den 8,5 Prozent Weltexport des ukrainischen Weizens hänge der Fortbestand der Menschheit.

Dabei beteuert das US-Agrarministerium, es stehe bis Jahresende weltweit genügend Weizen zur Verfügung, in den Armutsländern wohl bereits Ende des Sommers. Australien, die USA, EU-Länder und selbst Indien wollen einspringen, wo Russland und die Ukraine nicht mehr liefern. Ungeachtet dessen ist der Weizenpreis so durch die Decke geschossen, dass nun selbst das trockenste Brot für die Armen unbezahlbar ist.

Wenn also der kurzfristige Mangel zum langfristigen Problem wird, dann liegt das weniger am Ukraine-Weizen als daran, dass die Börsen pro 10 Prozent erwartetem Ausfall den Preis um 20 Prozent anhoben. (...) Gegen Mangel würde es helfen, die Landwirtschaft robuster zu gestalten, statt ständig neue Hungerteufel an die Wand zu malen.»