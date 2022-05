Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Corriere della Sera»: Putin treibt Staaten in Arme der Nato

ROM: Zum beantragten Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Wenn Schweden um einen Nato-Beitritt bittet und in den kommenden Monaten weitere Staaten seinem Beispiel folgen, wird die Verantwortung vor allem bei (Wladimir) Putin liegen. Mit der Invasion in die Ukraine, seiner Art, dem Verhalten seiner Truppen und der zunehmenden Gewalt der Kämpfe drängt der russische Präsident die Bewohner dieser Regionen, Hilfe in den Armen eines Bündnisses, nämlich der Nato, zu suchen, das nach dem Ende des Kalten Krieges langsam einen großen Teil seines Ansehens und seiner Autorität verlor. Nach dem Ende der Sowjetunion brauchten wir seine ursprünglichen Funktionen nicht mehr, aber heute laufen wir dank Putin Gefahr, es morgen im Dienst anderer Menschen und anderer Zwecke zu sehen.

Der russische Präsident verursacht mit seiner Politik eine Energie- und Ernährungskrise und verhindert die Realisierung von Projekten, die einem ganzen Kontinent zugutekommen würden, auf dem es bereits Länder gibt, die traditionell Mitglieder der Nato sind und unter diesen Umständen wahrscheinlich entscheiden werden, weiter ein Teil davon zu sein, um ihre traditionelle Beziehung zu den Vereinigten Staaten zu bewahren. Aber das ist nicht der Weg, den das gemeinschaftliche Europa gehen sollte. Wir haben kein Interesse daran, die Schar der Nato-Mitglieder zu erweitern (...).»

«The Observer»: Reiche Länder müssen mehr gegen Armut in der Welt tun

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Unruhen in Sri Lanka:

«Diese Krise hat sich schon lange angebahnt: Sie ist das Ergebnis von 20 Jahren unhaltbarer Kreditaufnahme zur Finanzierung unkluger Projekte und zu niedriger Steuern. Dies machte Sri Lanka besonders anfällig für die Folgen der Corona-Pandemie, unter anderem für seine Tourismusindustrie. (...) Es gibt aber noch mehr Länder, in denen politische Unruhen und wirtschaftliche Anfälligkeit bedeuten, dass weitere wirtschaftliche Schocks zu größerer Not für die Bevölkerung führen werden, was Instabilität und Gewalt auslösen könnte. (...)

Russlands Aggression in der Ukraine hat das Bekenntnis des Westens zum Nato-Bündnis als Mittel zur Stärkung der globalen Sicherheit wieder wachgerufen. Doch das reicht nicht aus: Wohlhabende Länder wie die USA und Großbritannien müssen sich der Auswirkungen dieser globalen Wirtschaftstrends auf Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bewusst sein. Nicht nur, weil sie eine moralische Pflicht haben, mehr für die Linderung der weltweiten Armut zu tun, sondern auch aus Eigeninteresse mit Blick auf die Sicherheitsrisiken.»

«NZZ am Sonntag»: Asow-Soldaten sollen für Kriegspropaganda herhalten

ZÜRICH: Zum Umgang mit Gefangenen des Ukraine-Krieges meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Kriegsjustiz als Propagandawaffe? Kein Zweifel. Beide Seiten möchten daraus ihren Nutzen ziehen. Aber einen Unterschied gibt es: Die Russen wollen mit einem Tribunal eine Begründung für ihren Angriffskrieg fabrizieren. Die Asow-Soldaten sollen Kronzeugen und Schuldige in einem sein - angebliche «Nazis», die einen Völkermord an Russen verübten und denen Russland mit dem Krieg einen Riegel vorschob. Den Ukrainern aber geht es darum, offensichtliche Kriegsverbrechen zu ahnden. Ein faires Verfahren durchzuführen, während die militärische Auseinandersetzung noch im Gang ist, scheint kaum möglich. Wer wirklich Gerechtigkeit sucht, sollte auf die Zeit nach dem Krieg warten.»