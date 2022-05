Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sunday Times»: Nordirlands große Parteien müssen zusammenarbeiten

LONDON: Bei den Wahlen zum Nordirland-Parlament ist zum ersten Mal eine Partei stärkste Kraft geworden, die für die Loslösung Nordirlands von Großbritannien eintritt. Dazu meint die Londoner «Sunday Times»:

«Nordirland befindet sich in einem fieberhaften Zustand. Die Unterstützung für (die katholisch-republikanische Partei) Sinn Fein, die eine linke Politik für erschwinglichen Wohnraum mit ihrer traditionellen Haltung zur Wiedervereinigung verbindet, ist seit den Parlamentswahlen 2020 auch in der Republik Irland stark angestiegen. Wie in Schottland hat der Brexit auch in Irland Forderungen nach Unabhängigkeit weiter angeheizt. Mary Lou McDonald, die Vorsitzende von Sinn Fein in der Republik Irland, sagte im Fernsehen, die Partei wolle darauf hinwirken, dass es in fünf Jahren eine Volksabstimmung darüber geben wird.

Die (protestantisch-unionistische Partei) DUP sollte die Spannungen nun nicht noch weiter durch einen starrköpfigen Boykott des Nordirland-Parlaments verschärfen. Die derzeitige Form des Nordirland-Protokolls mag unhaltbar sein, aber beide großen Parteien in Nordirland müssen mit Westminster und Brüssel zusammenarbeiten, um eine langfristige Lösung zu finden.»

«NZZ am Sonntag»: Prinzip der nuklearen Abschreckung gilt weiter

ZÜRICH: Russland begeht am 9. Mai den «Tag des Sieges» über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Der russische Präsident hat mit dem Überfall auf die Ukraine einen Fehler begangen, den er nicht mehr ausgleichen kann. Seine Armee hat sich als unfähige, ehrlose Mördertruppe entpuppt. Was gäbe es da zu feiern? Dennoch sehen viele im Westen der Parade mit Bangen entgegen. Was wird Putin nur machen? Die Generalmobilmachung verkünden? Ukrainische Kriegsgefangene vorführen wie im alten Rom? Dem Westen mit einem Atomkrieg drohen, sollte dieser weiter Waffen an die Ukraine liefern? Es gibt keinen Grund, sich einschüchtern zu lassen. Putins Armee hat in der Ukraine nur die Wahl zwischen Abzug oder endloser, verlustreicher Abnutzung. Und auch der Westen hat Atomwaffen. Das Prinzip der nuklearen Abschreckung gilt weiter. Zumindest diese Tatsache begreift auch der Kreml.»