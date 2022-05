Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sunday Times»: Chinas Null-Covid-Strategie ist unmenschlich

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert Chinas Umgang mit der Corona-Pandemie:

«Der Lockdown in Schanghai ist eine dystopische Vision von erzwungener Inhaftierung, großer Sorge um die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Klopfen an der Tür um 03.00 Uhr morgens für obligatorische PCR-Tests und der allgegenwärtigen Angst, in eines der Quarantänezentren der Stadt verfrachtet zu werden. Die chinesischen Behörden tun dies, weil sie es können - es zeigt das Ausmaß der Kontrolle über ihre eigenen Bürger -, aber auch, weil sie es als einzige Möglichkeit sehen, eine Null-Covid-Strategie zu verfolgen, die die meisten Experten außerhalb des Landes als wissenschaftlich ungebildet betrachten.

Diese Strategie steht in engem Zusammenhang mit Staatspräsident Xi Jinping, für den jede Änderung der Politik als demütigendes Eingeständnis gewertet würde, dass der Westen in Sachen Covid-19 im Recht und China im Unrecht ist, mit entsprechenden Folgen für die Bevölkerung und die Wirtschaft des Landes. (...) Das Festhalten am Null-Covid-System wird Xi wohl nicht daran hindern, Präsident auf Lebenszeit zu bleiben. Aber es entlarvt seine Unzulänglichkeit, Unflexibilität und schiere Unmenschlichkeit.»

«NZZ am Sonntag»: Europas Wirtschaft anpassungsfähiger als gedacht

ZÜRICH: Zu den Bemühungen europäischer Staaten, die Energieabhängigkeit von Russland zu überwinden, meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Inzwischen sagt der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, ein Verzicht auf russisches Erdöl wäre zu handhaben. Die Balten haben sich bereits vom Erdgas aus Russland losgesagt. Energieexperten sind überzeugt, dass auch weitere Länder den nächsten Winter ohne dieses Gas durchstehen könnten. Die Wirtschaft ist viel anpassungsfähiger, als man meinte, und in der Krise zeigt sich manche Regierung beweglicher als in gewöhnlichen Zeiten. Die Europäer müssen diese neue Entschlossenheit gemeinsam weiter festigen. Dabei sollten sie insbesondere den Staaten unter die Arme greifen, die stärker von Russland ­abhängen als andere. Wie nötig die Umstellung ist und wie sehr es eilt, zeigen die neusten Versuche Moskaus, den Abnehmern neue Bedingungen zu diktieren und sie zu erpressen. Je schneller unser Lieferant nicht mehr Russland ist, desto eher wird Putin den Rückzug antreten müssen. Selbst wenn er andere Kunden findet, sind wir wenigstens nicht mehr mitverantwortlich für das Leid der Ukrainer.»