Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Scholz zaudert bei Panzerlieferung für die Ukraine

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert das Zögern der Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine:

«Ist es so schwer, der Ukraine Panzer zu schicken? Und zwar schnell, damit sie nicht von der russischen Mörderarmee überrollt wird? Für Olaf Scholz, den deutschen Kanzler, ist es das. Seit zwei Wochen druckst Scholz herum, schweigt beredt oder lässt seine Mitarbeiter erklären, warum die eine Waffenlieferung nicht praktikabel, die andere erst intern abzustimmen und alles überhaupt kompliziert ist. (...)

Der politische Beschluss der Ampelkoalition von SPD, Grünen und Liberalen zur Lieferung schwerer Waffen steht noch aus. Warum Olaf Scholz so zaudert? Ein Teil seiner Sozialdemokraten glaubt weiter fest an die Losung «Frieden schaffen ohne Waffen». Panzerlieferungen in die Ukraine werden zudem (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin verärgern. Vor allem aber ist es der störrische Charakter des Kanzlers: Er kann es nicht leiden, wenn er von anderen zu einer Entscheidung gedrängt wird.»