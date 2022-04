Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Tages-Anzeiger»: Habecks Politikstil kommt gut an

ZÜRICH: Zu Unterschieden im Politikstil von Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck angesichts der Ukraine-Krise schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Scholz versucht bombensichere Selbstgewissheit auszustrahlen, um die verunsicherten Menschen zu beruhigen. Habeck äußert Zweifel, die auch die Deutschen umtreiben, und wird nahbar, indem er sich selbst kritisiert. (...) Es hilft der Glaubwürdigkeit natürlich, dass sich Habeck - anders als Scholz - schon vor dem Krieg stets gegen die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 ausgesprochen, die Abhängigkeit von Russland kritisiert und dessen Präsidenten als Gegner statt als Partner betrachtet hatte. (...)

Er wolle einen neuen Stil in die Politik und in die Regierung bringen, sagte Habeck in der Vergangenheit häufig. Einen politischen Neuanfang mit einer neuen Ehrlichkeit verknüpfen. Im Moment sieht es aus, als ob ihm das gelingen könnte. Jedenfalls erhält der Grüne gerade viel Respekt und Lob, nicht nur aus dem eigenen Lager, sondern auch von Liberalen und Konservativen. Ist Robert Habeck nicht eigentlich der bessere Kanzler?, fragen deutsche Medien auf einmal wie im Chor. In dreieinhalb Jahren könnten sich Wählerinnen und Wähler dieselbe Frage stellen.»

«NZZ»: China-Politik der EU gleicht Gratwanderung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die China-Politik der EU angesichts der pro-russischen Haltung Pekings in der Ukraine-Krise:

«Schon jetzt hört man aus den großen Mitgliedstaaten vereinzelte Stimmen, das Kind dürfe nicht mit dem Bad ausgeschüttet werden. Sie werden mehr Gehör finden, wenn der Schock über den Krieg im Westen allmählich abflaut. Natürlich gibt es zurzeit niemanden, der mit Blick auf China das Schlagwort vom «Wandel durch Handel» noch in den Mund nehmen würde. Aber es gibt in Europa starke Lobbygruppen, die - Ukraine hin oder her - die Beziehungen zum Reich der Mitte nur aus wirtschaftlicher Perspektive betrachten.

Die China-Politik wird in jedem Fall eine Gratwanderung zwischen widerstrebenden Interessen bleiben. Die EU braucht dafür einen gut eingestellten sicherheitspolitischen Kompass. Und sie darf trotz der neuen Blockbildung nicht vergessen, dass es weiterhin Menschheitsfragen wie den Klimawandel gibt, die nur gemeinsam gelöst werden können.»