Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Künftige Steuerzahler müssen für Entlastungspaket aufkommen

ZÜRICH: Zum Energie-Entlastungspaket der Bundesregierung schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«So belastend die in die Höhe geschossenen Energiepreise für viele Bürger und Unternehmen sind, so wichtig wäre es, bei politischen Gegenmaßnahmen kühlen Kopf und Augenmaß zu bewahren. Das ist der deutschen Ampelkoalition mit dem am Donnerstag vorgestellten zweiten Entlastungspaket nicht gelungen. Dem von den Koalitionsspitzen in einer Nachtsitzung festgezurrten Maßnahmenbündel, das auch Energiesparmaßnahmen enthält, ist anzumerken, dass es mit heißer Nadel gestrickt worden ist. Ebenso spiegelt sich darin, dass die drei Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten und nun in einem faulen Kompromiss jede etwas bekommen hat.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Politik die hohen Weltmarktpreise für Erdgas und Erdöl nicht senken kann. Sie kann nur die Kosten umverteilen. Damit verschwinden die Kosten nicht, sie werden lediglich auf andere Schultern geladen. Am Ende zahlt der Steuerzahler die Rechnung. Im konkreten Fall sind es vor allem die zukünftigen Steuerzahler, weil die Regierung für die Finanzierung der auf rund 17 Milliarden Euro geschätzten Kosten des Pakets über einen Ergänzungshaushalt die Neuverschuldung erhöhen will.»

«de Volkskrant»: Krieg in der Ukraine kann noch lange andauern

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Nachdem der russische Blitzkrieg missglückt ist und sich der ukrainische Widerstand als zäh erweist, donnert es in Moskau. Alle fiesen Taktiken, die Russland in Syrien perfektionierte - während der Westen wegschaute - werden nun auf die Ukraine losgelassen. Die westlichen Sanktionen und die militärische Unterstützung für Kiew, die nicht ohne Wirkung bleiben, werden benutzt, um die stockende Invasion auf den übergreifenden Konflikt mit dem Westen zu schieben. Selbst als Aggressor sieht Russland sich noch in der Rolle des Opfers. Möglich ist das, wenn man selbst bestimmt, was die Wahrheit ist. Das hilft, den Krieg zu «verkaufen» und passt bestens zu Russlands postimperialen Traumata. (...)

Nichts deutet derzeit darauf hin, dass Moskau einen Ausweg aus der Ukraine sucht. Eher ist das Gegenteil der Fall. Und in einem Erschöpfungskampf hätte Russland langfristig die Oberhand - es hat mehr Feuerkraft, kann mehr Soldaten aufbringen und hofft, den Westen mit nuklearen Drohungen auf Abstand zu halten. Wenn Putin nicht plötzlich den Stecker ziehen sollte (Staatspropaganda kann jede Niederlage in einen Sieg umdeuten), wird dieser Krieg noch lange dauern.»

«De Standaard»: Kampf um eine freie Ukraine birgt ein Risiko

BRÜSSEL: Zum Krieg in der Ukraine meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«Putins Drohung mit einem Atomkrieg hat die Nato in ein Dilemma gestürzt. Wenn das westliche Bündnis zu schwach reagiert, verpasst es die Chance, Putin in die Schranken zu weisen. Ist die Nato bei der Abschreckung zu forsch, treibt sie ihn unversehens in einen großen Krieg und eine nukleare Katastrophe. Wo verläuft der Mittelweg? Europa und die Nato haben versucht, das Dilemma durch Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen aufzulösen. (...)

Die zynische Kehrseite der Medaille des mutigen ukrainischen Widerstands besteht in immens vielen getöteten Zivilisten, traumatisierten Überlebenden sowie einem zerschossenen und verlassenen Land. Durch ihre Grausamkeit und schiere Größe hat die russische Armee in diesem Erschöpfungskampf Vorteile. Derweil erdrücken die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens Russlands (obere) Mittelschicht, auf die sich die Opposition gegen Putin stützen konnte. Kurzum, der Kampf für eine freie Ukraine birgt ein enormes Risiko. Zu seinem Entsetzen muss Europa erkennen, dass es keinen Weg gibt, in diesem Krieg Hilfe zu leisten, ohne dass die Gewalt zunimmt.»

«The Telegraph»: Selenskyj will kein Territorium aufgeben

LONDON: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die Londoner Zeitung «The Telegraph» am Samstag:

«Russland hat im Süden des Landes mit der Einnahme der Stadt Cherson bereits einiges erreicht, und es ist zu befürchten, dass die Strategie des Kremls nun darin bestehen könnte, die besetzten Gebiete zu konsolidieren. Damit könnte Putin weite Teile des Südens und des Ostens des Landes kontrollieren, einschließlich einer sogenannten Landbrücke zur Krim, vorausgesetzt, die belagerte Stadt Mariupol fällt. Einige Analysten sind der Meinung, dass die Sicherung dieser Gebiete ausreichen würde, damit Putin ohne peinlichen Gesichtsverlust im eigenen Land den Sieg verkünden könnte.

Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass sich die Ukrainer mit einer solchen Situation abfinden werden. Präsident Selenskyj hat klargestellt, dass er kein ukrainisches Territorium als Gegenleistung für den Frieden opfern wird. Doch wären sie in der Lage, die Russen von den eroberten Gebieten zurückzudrängen? Falls nicht, wird es keine rasche Lösung dieses Konflikts geben. Es ist die Pflicht des Westens, den Ukrainern in ihrem Kampf gegen Moskau beizustehen, egal wie lange es dauert.»