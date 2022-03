Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Times»: Westen wird Ukraine noch lange unterstützen müssen

LONDON: Zur Hilfe des Westens für die Ukraine schreibt die Londoner «Times» am Samstag:

«Die Europäische Union, Amerika, Kanada und einzelne europäische Länder haben jedes Jahr Hunderte Milliarden Dollar bereitgestellt, um die Ukraine beim Übergang zu einer liberalen, marktwirtschaftlichen Demokratie zu unterstützen und humanitäre Hilfe zu leisten, um die Folgen des Konflikts im Donbass zu bewältigen. Seit Präsident Putin seine jüngste Invasion gestartet hat, haben die westlichen Verbündeten der Ukraine mehr als 17.000 Raketen und andere militärische Ausrüstung zur Bewaffnung des Widerstands zur Verfügung gestellt, was die größte Nothilfeaktion seit der Berliner Luftbrücke war.

Klar ist, dass diese Unterstützung noch viele Monate und Jahre andauern muss, wenn die Ukraine ihr Ziel erreichen will, als souveränes, demokratisches europäisches Land aus diesem Krieg hervorzugehen. (...) Nur wenn der Westen die Lieferung von Verteidigungswaffen intensiviert, kann er sicherstellen, dass Putin letztendlich in der Ukraine verliert. Und wenn er verloren hat, wird die Ukraine wieder aufgebaut werden müssen.»

«de Volkskrant»: Europa muss Strategie überdenken

AMSTERDAM: Zum Verlauf des Krieges Russlands gegen die Ukraine meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Sollten sich Kiew und Moskau in Kürze auf eine Form der friedlichen Koexistenz einigen, könnte sich der Westen zu der eingeschlagenen Strategie beglückwünschen. Für den wahrscheinlicheren Fall, dass Putin die Menschenrechte in noch viel größerem Ausmaß verletzt und Millionen von Menschen zur Flucht treibt, wird man in allen Hauptstädten erneut darüber nachdenken müssen, welche Sprache in Moskau tatsächlich verstanden wird.

Wann wird Europa bereit sein, Putin wirklich ins Herz zu treffen, selbst den Gashahn zuzudrehen und dafür einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen? Und wann wird das Aufhalten einer humanitären Tragödie auf europäischem Boden wichtiger sein als die Befürchtung, dass der Aggressor dann noch mehr Elend verursacht? Die Frage drängt sich ohnehin auf, denn Putin wird sich früher oder später wirklich fragen, ob er angesichts immer weiter steigender westlicher Waffenlieferungen nicht bereits gegen eine Nato-Armee kämpft. Große Vorsicht bleibt das Gebot der Stunde, aber der Ausschluss von Optionen wird immer komplizierter.»

«NZZ»: Ein Tiefpunkt für den Bundestag

ZÜRICH: - Zur Reaktion im Bundestag auf die Video-Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Was der Bundestag - genauer: die Abgeordneten der Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP - am Donnerstag dargeboten haben, war ein Tiefpunkt für das Hohe Haus. Statt Selenskyjs Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesrepublik nicht nur der vergangenen Wochen, sondern der vergangenen Jahre ernst zu nehmen, behandelten sie diese wie irgendeine Festrede. (...)

Welche Waffen könnte und sollte die Bundesrepublik noch an die Ukraine liefern? Hält die Bundesregierung an ihrer Absage an ein Öl- und Gasembargo gegen Russland fest? Solche und andere Fragen beschäftigen nicht nur das ukrainische Staatsoberhaupt. Darüber reden sich auch die Deutschen seit Wochen die Köpfe heiß. Doch mit der Mehrheit ihrer Stimmen schmetterten die Abgeordneten der Regierung den Antrag ab, die Tagesordnung zu unterbrechen. Die Diskussion über eine mögliche Impfpflicht war ihnen wichtiger.

Die Mehrheit der deutschen Abgeordneten hat offenkundig nach wie vor große Schwierigkeiten damit, die alten Rituale der bundesrepublikanischen Außen- und Sicherheitspolitik loszulassen. Als Vertreter einer vermeintlich historisch geläuterten Nation formuliert man hierzulande für sein Leben gerne Solidaritätsadressen, macht sich aber äußerst ungern solidarisch die Hände schmutzig.»