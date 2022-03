Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Irish Times»: Russland kann den Krieg nicht dauerhaft gewinnen

DUBLIN: Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Samstag:

«Der Ausgang des Krieges hängt von Putins Zielen ab und davon, wie er auf seine stockende Offensive reagiert, die von nachrichtendienstlichen Versäumnissen, logistischen Mängeln und strategischen Fehlern geprägt ist. Nach allgemeiner Einschätzung wird er auf diese Peinlichkeiten mit einer Verschärfung der Bombardierung ukrainischer Städte aus der Luft reagieren und noch weniger Rücksicht auf das Leben der Zivilbevölkerung nehmen. (...)

Zugleich müsste dem Kreml bereits klar sein, dass mit einer Eskalation zwar einige taktische Gewinne zu erzielen sind, dieser Krieg aber nicht gewonnen werden kann. Eine langfristige Besetzung gegen den Willen der Ukrainer wird nicht möglich sein. Und die Kombination aus diesem starken Widerstand und dem Zustrom ausländischer Waffen in das Land garantiert, dass jeder russische Versuch einer Okkupation zu einem langwierigen Aufstand führen wird. Inzwischen ist Putin so verwundbar wie selten zuvor. Da die Sanktionen innerhalb Russlands tief in die Wirtschaft einschneiden und den Lebensstandard der einfachen Menschen beeinträchtigen, wird er zwangsläufig unter Druck geraten, ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zu schließen.»

«de Volkskrant»: Putin hält trotz Sanktionen an seinem Plan fest

AMSTERDAM: Zu den Sanktionen des Westens gegen Russland meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Die Sanktionen könnten Putins Position längerfristig schwächen, wenn die Russen nicht mehr bereit sind, den wirtschaftlichen Preis für den Krieg zu zahlen und unter ihrem Status als internationaler Paria zu leiden beginnen. Das bleibt jedoch abzuwarten. Nie zuvor wurden so strenge Strafmaßnahmen gegen ein so großes und wirtschaftlich bedeutendes Land verhängt.

Kurzfristig werden die Sanktionen die russische Offensive in der Ukraine leider nicht stoppen. Putin hat einen Plan, an dem er festhalten wird, egal wie hart der Westen ihn mit wirtschaftlichen Mitteln trifft. Solange der Westen - aus verständlichen Gründen - nicht riskieren will, selbst in einen Krieg hineingezogen zu werden, hat er wenig Möglichkeiten, die Gewalt in der Ukraine zu beenden.»

«NZZ»: Russland begeht Verbrechen gegen die Menschlichkeit

ZÜRICH: Zur Reaktion des Westens auf Russlands Krieg gegen die Ukraine meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Für den Westen ergibt sich die deprimierende Situation, dass er dem Horror in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zuschauen muss, ohne militärisch einschreiten zu können. Der Status Russlands als Atommacht, welche die ganze Welt zerstören kann, erzwingt dieses Abseitsstehen. Doch ganz zur Untätigkeit verdammt ist der Westen nicht. Mit den Waffenlieferungen an die Ukraine stärkt er ihre Verteidigungsfähigkeit und ihren Widerstandsgeist. Das ist wichtig. Mit der großzügigen Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge gibt er Rückhalt. Und mit harten Wirtschaftssanktionen gegen Russland setzt er ein starkes Zeichen, dass Kriegsverbrechen nicht einfach hingenommen werden. (...)

Man muss nur nach Mariupol schauen, um zu verstehen, dass hier Tag für Tag schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden - mit voller Absicht, bei vollem Bewusstsein, vor aller Öffentlichkeit. Das kann eine westliche Gesellschaft, die sich als Höhepunkt der Zivilisation und Humanität empfindet, nicht hinnehmen. Sie muss alles tun, was in ihrer Macht steht, um die Schuldigen zu bestrafen und künftige Gewaltherrscher vor ähnlichen Taten abzuschrecken.»