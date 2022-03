Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Selenskyj inspiriert Menschen in aller Welt

LONDON: Zur Haltung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angesichts der russischen Aggression gegen sein Land meint die Londoner «Times» am Samstag:

«In jeder Phase hat er eine beinahe an Churchill erinnernde Fähigkeit bewiesen, die richtigen Worte zu finden, um seine verängstigten Mitbürger zu beruhigen, sie zum Widerstand zu bewegen, internationale Unterstützung zu mobilisieren und gleichzeitig die Tür für Verhandlungen mit Putin offen zu halten. Damit hat er zweifellos den globalen Informationskrieg gewonnen, was sich in den 141 Stimmen widerspiegelt, mit denen die Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche die russische Invasion verurteilt hat - gegenüber vier, die Russland unterstützten. Gleichzeitig ist er zu einer Inspiration für Menschen weit über die Ukraine hinaus geworden, wie die bemerkenswerten Demonstrationen zur Unterstützung der Ukraine in ganz Europa und im Westen zeigen.»

«De Telegraaf»: Putin erntet Hass und verbrannte Erde

AMSTERDAM: Zur Ukraine-Krise schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Rasend schnell werden heilige Kühe geschlachtet. Ein Deutschland, das sein Verteidigungsbudget enorm aufstockt und Waffen an die Ukraine liefert, war bislang unbekannt. Schweizer, die das Bankgeheimnis aufheben, um gegen Russen vorzugehen. Schweden und Finnland flirten mit der Nato. Ein Wirtschaftsboykott, wie es ihn nie zuvor gegeben hat. Osteuropäische Länder, die einst Zäune gegen Migranten errichteten, öffnen großherzig die Grenzen. Und die ständig zerstrittene EU steht plötzlich als vereinte Front gegen Putin. Wer hätte das gedacht? Das ist zwar allemal beeindruckend, aber die Nato kann diesen Krieg nicht gewinnen, denn sie hat von Anfang an gesagt, dass sie nicht gegen die Russen kämpfen will. Doch selbst wenn Putin die Ukraine unterwirft, hat auch er nicht gewonnen. Er erntet nur Hass, leere Kassen, Isolation und verbrannte Erde.»

«Tages-Anzeiger»: Der Westen ist zusammengerückt

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Samstag mit der Positionierung der Schweiz in der Ukraine-Krise:

«Der Westen ist in den wenigen Tagen, seit die ersten russischen Panzer die Landesgrenze der Ukraine überquert haben, zusammengerückt. Bei Nato und EU verfügt die Schweiz schon heute über militärische Andockstellen. Bei der Nato ist es die «Partnerschaft für den Frieden», bei der EU die «Ständige Strukturierte Zusammenarbeit». Unter diesem Titel organisieren EU-Staaten gemeinsam militärische Projekte, woraus einst eine eigene EU-Armee entstehen könnte.

Mit diesen Partnern kann und soll die Schweiz enger kooperieren. Daraus könnte ein neuer, sicherheitspolitischer «bilateraler Weg» entstehen. Mit Fokus auf Gebiete, in denen die Schweiz stark ist: Cyber, Hightech, Ausbildung, humanitäre Hilfe. Verbunden mit einem Verständnis von Neutralität, das zu einer Welt passt, in der der Aggressor Russland Europa zwingt, sich zu verteidigen.»

«NZZ»: Macrons Umgang mit der Ukraine-Krise überzeugt

ZÜRICH: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«In den letzten Tagen hat er seine Führungsposition in den Umfragen ausgebaut. Denn wie er mit der Ukraine-Krise umgeht, überzeugt. Dass er den Krieg zur obersten seiner Sorgen erklärt, wirkt verantwortungsvoll. In Fernsehansprachen an die Franzosen betonte er den Ernst der Lage und erklärte ihnen zugleich, er werde sie schützen. Die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der gegen Russland verhängten Sanktionen will er abfedern.

Dass Macron als einziger europäischer Spitzenpolitiker weiterhin regelmäßig mit Wladimir Putin in Kontakt ist, basiert nicht auf Naivität. An seiner Solidarität mit der Ukraine ließ er keine Zweifel aufkommen. Putins Vorgehen hat Macron scharf verurteilt. Doch will er beim Bemühen um eine Deeskalation nichts unversucht lassen, so aussichtslos ein solches Vorhaben scheint. Auch dass die EU mit dem raschen Beschluss von Sanktionen und einem gemeinsamen Budget für Waffenlieferungen als geeinter Akteur auftritt, spielt Macron in die Hände. Die Europäer haben damit einen Weg eingeschlagen, für den sich der Franzose schon lange starkmacht.»

«La Stampa»: Angela Merkel wird gebraucht

ROM: Zur Lage im Konflikt um die Ukraine schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Samstag:

«Heißt, keinen Krieg zu wollen, einen ausgehandelten Frieden zu wollen? Drückt es stattdessen die Ansicht aus, dass Sanktionen, Waffenlieferungen und die Freiwilligen des ukrainischen Widerstands sowie internationaler Druck Russland bezwingen werden? Oder etwa, dass das Atlantische Bündnis keinen Finger rühren würde, selbst wenn Putin Kiew besetzen würde? Im ersten Fall geht es darum, die Feindseligkeiten sofort einzustellen, um Verhandlungen zwischen Putin und Selenskyj aufzunehmen.

Es braucht einen Vermittler auf Augenhöhe. Eine glaubwürdige Person, Vertreterin eines wichtigen europäischen Landes: Angela Merkel. Wenn die Altkanzlerin aus dem wohlverdienten Urlaub zurückkehren und nach Moskau und Kiew fliegen würde, um die Bedingungen eines sofortigen Waffenstillstands auszuhandeln, der auf eine dauerhafte Einigung in der Lage der Ukraine hindeutet, würde sie als Friedensstifterin Europas in der Stunde der größten Gefahr in die Geschichte eingehen.»