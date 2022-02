Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Repubblica»: Italien und Deutschland besonders von Russland abhängig

ROM: Zur Ukraine-Krise und den Problemen im Umgang mit Russland schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Samstag:

«Italien ist besonders daran interessiert, eine Lösung zu finden. Die Auswirkungen auf den Gaspreis und damit auf die Energieversorgung unseres Landes sind sehr schwerwiegend. In erster Linie sind es die Bürgerinnen und Bürger, die dafür bezahlen, denn die Rechnungen steigen in ungeahnte Höhen. Ein möglicher Krieg zwischen Moskau und Kiew würde die Kosten weiter erhöhen. Unsere Abhängigkeit von russischem Gas gefährdet uns mehr als alle europäischen Verbündeten. (...) 40 Prozent aller Gaseinfuhren Europas stammen aus Russland. Innerhalb dieser 40 Prozent ist Italien der führende Importeur, gefolgt von Deutschland. (...) Aus diesem Grund sind Italien und Deutschland die beiden EU-Länder, die mehr Aufmerksamkeit und vor allem mehr Umsicht bei Sanktionen fordern, die die EU-Kommission gegen Moskau vorbereitet.»

«The Independent»: Die Klimakrise ist real

LONDON: Der Londoner «Independent» kommentiert am Samstag die schweren Unwetter in Teilen Europas:

«Es stimmt, dass man nicht mit Sicherheit sagen oder «beweisen» kann, dass die Orkantiefs Dudley und Eunice (so hießen «Ylenia» und «Zeynep» in Großbritannien) direkt durch den Klimawandel «verursacht» wurden. In der Tat macht eine solche Behauptung so oder so nicht viel Sinn, denn der Klimawandel ist ein allgemeines, weltweites Phänomen und «verursacht» in diesem Sinne alle Arten von Wetter, ob angenehm oder nicht. Die Britischen Inseln wurden schon oft von großen Stürmen heimgesucht, und zwar schon vor dem Industriezeitalter.

Trotzdem wissen wir, dass die Klimakrise real ist und dass sie immer häufiger zu ungewöhnlichen und extremen Wetterereignissen auf unserem fragilen Planeten führt. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass die Stürme und Regenfälle, die derzeit Teile Großbritanniens und des übrigen Europas heimsuchen, ungewöhnlich sind. Und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass sie durchaus durch den anthropogenen Klimawandel verschlimmert, wenn nicht gar hervorgerufen wurden.»

«De Telegraaf»: Die Nato muss gestärkt werden

AMSTERDAM: Zur Ukraine-Krise meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Die Niederlande liefern wie andere Bündnispartner Waffen an die Ukraine und erhöhen die Gefechtsbereitschaft von Streitkräften, die möglicherweise zur Verteidigung von Nato-Mitgliedstaaten eingesetzt werden müssen. Das ist vernünftig, da nun von einer Deeskalation der durch Russland entfesselten Krise kaum noch die Rede sein kann. (...)

Russland erhöht den Druck, um dem Westen weitgehende Zugeständnisse abzuringen. Es geht nicht allein um die Ukraine. Moskau verlangt den Rückzug von Nato-Truppen aus Osteuropa und ein Verbot der weiteren Ausbreitung des Bündnisses. In dieser Woche wurde noch einmal wiederholt, was geschehen wird, sollte der Westen nicht nachgeben: Russland werde sich dann gezwungen sehen, «militär-technische Maßnahmen» zu ergreifen. Diese feindliche Haltung kann allein durch eine weitere Stärkung der Nato beantwortet werden.»

«De Tijd»: Europas Bilanz in Ukraine-Krise ist dürftig

BRÜSSEL: Zur Ukraine-Krise meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Samstag:

«Die Furcht vor einer (begrenzten) russischen Invasion der Ukraine ist durch die aufeinanderfolgenden Geschehnisse größer geworden. Die Frage ist, wer aus diesen wachsenden Spannungen als Sieger hervorgeht. Putin? Dem Kremlchef ist es sicher gelungen, sich ins Zentrum der Aufmerksamkeit Amerikas hineinzuarbeiten. Rein rational betrachtet, hat er kein Interesse an einem uneingeschränkten Krieg. Doch weiß er das auch selbst? Oder hat er sich in eine Ecke manövriert und bereits verloren? Es bleibt bei der Tatsache, dass er der am schwersten berechenbare Faktor in dieser Krise ist. (.)

Doch wie fällt die Bilanz für Europa aus? Besonders mager. Ungeachtet von Bemühungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz ist Europa diplomatisch ein Leichtgewicht, obwohl sich der Konflikt auf europäischem Boden abspielt. Jetzt noch eine wichtige diplomatische Rolle zu fordern, wird besonders schwer. Es ist fraglich, ob die USA und Russland Europa noch den Spielraum dafür geben. Und wenn der Konflikt offen ausbricht, dürfte Europa - nach der Ukraine - den höchsten Preis für wirtschaftliche Sanktionen bezahlen.»

«NZZ»: Putin will russische Vormundschaft für die Ukraine

ZÜRICH: Zum Vorgehen Russlands gegen die Ukraine schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Moskau will Kiew botmäßig machen, um eine Rolle als eurasische Großmacht zu spielen. Putin möchte nun einmal nicht im östlichen Vorhof von Nato und EU versauern. Dafür braucht er keinen Krieg, mindestens keinen klassischen mit Kanonendonner und Panzerschlachten. Was Moskau in den letzten Wochen inszeniert hat, gehört zum Drehbuch des modernen Krieges: Militärisches Muskelspiel, Propaganda im Fernsehen und Internet, Cyberattacken und diplomatische Manöver sind Teil einer hybriden Kampfführung. Sie will den Willen des Gegners brechen, ohne diesen zu töten. Physische Gewalt ist nur noch ein Mittel in dem Arsenal.

Zugleich bedeutet dies, dass auch ohne konventionellen Krieg die hybriden Angriffe nicht verebben, solange Putin nicht an sein Ziel gelangt. Er wird erst aufhören, wenn die ukrainische Führung eine als gute Beziehungen getarnte Vormundschaft akzeptiert. Eines hat die Ukraine gewiss gelernt: Aus dem Westen naht keine Rettung. Will sie Ruhe finden, muss sie die russische Hoheit über die abtrünnigen Donbass-Gebiete und die Krim anerkennen. Das hat Putin mit seinem Powerplay brutal klargestellt, und deshalb hat sich für ihn sein hoher Einsatz bereits gelohnt.»