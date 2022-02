Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Guardian»: Britische Polizei muss unabhängig arbeiten können

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Samstag den Rücktritt der Londoner Polizeichefin:

«Kaum war Cressida Dick als Chefin der größten britischen Polizeibehörde zurückgetreten, da kamen aus der Downing Street versteckte Drohungen, dass ihr Nachfolger Premierminister Boris Johnson im Zuge der «Partygate»-Ermittlungen von Scotland Yard schonen müsse. Nummer 10 ließ verlauten, die Metropolitan Police müsse schon «sehr sicher» sein, dass der Premierminister gegen Vorschriften zur Corona-Bekämpfung verstoßen habe, ehe sie ihm einen Strafzettel ausstellt - eine Geldbuße, die wahrscheinlich dazu führen würde, dass er sich einer Vertrauensfrage hinsichtlich seiner Amtsführung stellen müsste. (...) Da Johnson selbst Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung ist, sollte er sich vollkommen aus dem Verfahren zur Ernennung eines Nachfolgers für Dick heraushalten. Das britische Modell des «policing by consent» beruht auf der Idee, dass die Polizei unabhängig von Regierungen oder Parteien eine objektive Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält.»

«De Telegraaf»: Westen muss Russland geeint entgegentreten

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Samstag die Ukraine-Krise:

«Diplomatie hat bisher nichts bewirkt. Diese vom Kreml ausgelöste Krise um die europäische Sicherheitsordnung befindet sich in einer Sackgasse. Das liegt ganz allein an den Russen, die weiterhin auf inakzeptablen «Sicherheitsforderungen» bestehen.

Moskau will die Geschichte zurückdrehen und fordert den Abzug der Nato-Truppen aus 14 mittel- und osteuropäischen Ländern, die dem Bündnis nach 1997 beigetreten sind. Darüber hinaus besteht Russland auf einem Verbot der Nato-Erweiterung.

Völlig zu Recht ist die EU den USA und der Nato gefolgt und hat dem Kreml zu verstehen gegeben, dass von einem Umbau der derzeitigen Sicherheitsordnung keine Rede sein kann. Moskau hatte für den Fall der Ablehnung seiner Forderungen gedroht, «militär-technisch» einzugreifen. Da dieser Moment nun immer näher rückt, muss der Westen in seiner Haltung gegenüber dem russischen Aggressor geeint und entschlossen bleiben.»

«El País»: Frankreich und die instabile Sahelzone

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Samstag die Lage in der Sahelzone:

«Frankreich ist mit der Ländergruppe G5 Sahel (Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger) der engagierteste europäische Partner im Kampf gegen den Dschihadismus. Aber angesichts der ersten Runde der Präsidentschaftswahl wirbt Präsident Emmanuel Macron für den Abzug aus Mali, nachdem der französische Botschafter in Bamako ausgewiesen wurde. Das war die Antwort der Militärjunta auf die Äußerungen des französischen Außenministers über die Illegalität der neuen malischen Regierung nach zwei Putschen. Frankreich betont, dass es den Kampf gegen den Dschihadismus in der gesamten Sahelzone fortsetzen will, während es Unterstützung seiner westlichen Verbündeten bei einem Rückzug aus Mali anstrebt, um einen Kabul-Effekt zu vermeiden.

Auch der zunehmende Einfluss Chinas und Russlands hat die Lage verändert. Die militärische Zusammenarbeit Russlands mit Mali ist ein weiterer Grund für Frankreichs Abzug. Im Gegensatz zu Europäern und Amerikanern scheuen weder Moskau noch Peking den Umgang mit autoritären Regimen. Sie eint sogar das Interesse, die wenigen afrikanischen Demokratien zu untergraben und sie von einem westlichen Modell wegzubringen, das sie für schädlich halten.»

«Corriere della Sera»: Urlaub von der Geschichte ist vorbei

ROM: Zur Ukraine-Krise schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag:

«Dreißig Jahre Urlaub von der Geschichte, also von den Konflikten zwischen den Mächten, die mit dem Fall der Berliner Mauer begannen, sind nun zu Ende. Das wird vermutlich in den kommenden Jahren enorme Folgen haben, aber es erfordert heute bereits eine Besinnung: Die Ukraine-Krise zeigt unmissverständlich, dass die Nato mehr denn je eine Daseinsberechtigung hat, dass der Kontinent angesichts der Ambitionen Wladimir Putins mehr Stufen der Abschreckung braucht und dass die Ausgangsposition die atlantische Solidarität ist: militärisch, aber auch politisch, diplomatisch und bei möglichen Sanktionen.

Seit Jahren spricht man vor allem in Europa darüber, dass die Nato ihren Existenzsinn nach dem Ende des Kalten Krieges verloren habe. Der Bündnissen abgeneigte Donald Trump zeigte ihr die kalte Schulter. Aber der französische Präsident Emmanuel Macron ging noch weiter und sprach 2019 vom «mort cérébrale» (Hirntod) der Organisation. Putins Druck auf die Ukraine hat die Rolle der Nato tatsächlich völlig neu belebt (...).»

«NZZ»: Erfundene Bedrohung dient Putin als Mittel zum Machterhalt

ZÜRICH: Zur Ukraine-Krise schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die Bedrohung Russlands ist erfunden - ein Märchen, das der Kreml seit Jahren in verschiedenen Varianten erzählt. Es soll dem russischen Volk weismachen, dass seine Heimat eine belagerte Festung sei. Amerika habe es auf die Zerstückelung des Landes abgesehen. Das schließt nicht aus, dass inzwischen weite Teile der Elite selber daran glauben und ihr Handeln danach richten. Aber diese Sicht auf die Welt ist zugleich politisch überaus nützlich. Sie ist das beste Argument dafür, weshalb Russland einen starken Mann an der Spitze und einen monströsen Sicherheitsapparat benötigt. Wirtschaftliche Erfolge kann der Kreml zu seiner Legitimation schon lange nicht mehr vorweisen. (...)

Die Beschwörung eines äußeren Feindes ist für Putin als Mittel zum Machterhalt daher wichtiger denn je. Aber es geht auch darum, das Demokratie-Virus offensiv zu bekämpfen. In der Ukraine, die bereits zwei prowestliche Revolutionen erlebt hat, grassiert es besonders heftig. Auch wenn die ukrainische Demokratie noch voller Mängel ist, strahlt sie weit nach Osten aus. In diesem Sinn ist die Ukraine tatsächlich eine Gefahr - nicht für Russland, aber für das Kreml-Regime.»