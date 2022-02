Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«24 Tschassa»: Welt hat von globaler Klatscherei genug

SOFIA: Zu den schlechten Zahlen des Facebook-Mutterkonzerns Meta schreibt am Samstag die bulgarische Zeitung «24 Tschassa»:

«Zu Zeiten schneller Veränderungen und Kataklysmen dürfte sich die Welt kaum wundern, dass das bis vor kurzem prosperierende Unternehmen von Mark Zuckerberg riesige Schulden anhäuft. Zuckerberg dürfte unrealistische Rechnungen gemacht haben, dass gerade wegen der (Corona-)Pandemie Facebook ein Rettungsring für immer neue Nutzer bleiben wird - und daraus folgend für neue und neue Milliardengewinne. Da hat er sich aber vertan. Die Welt hatte sehr schnell genug von der globalen Klatscherei und sucht nun nach neuen Ufern, zu denen sie mit ihren Sorgen, Emotionen und direktem Lob springen kann.»

«Corriere della Sera»: Scholz zeigt Schwäche

ROM: Zur Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Moskau schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Samstag:

«Deutschlands diplomatische Mission wird gestört vom Auftreten von Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der in den Aufsichtsrat des russischen Giganten Gazprom einzieht. (...) Olaf Scholz, der in der Krise bislang eher abseits steht, erinnerte daran, dass «ich der deutsche Kanzler bin». Allein dass dieser Satz ausgesprochen wurde, wirkt schon wie ein Eingeständnis der Schwäche.»

«Dennik N»: Afghanistans Frauen sind die Haupt-Leidtragenden

BRATISLAVA: Zur Notlage in Afghanistan schreibt die liberale slowakische Tageszeitung «Dennik N» am Samstag:

«Während die Welt auf die Ukraine-Krise schaut, bleibt wenig Aufmerksamkeit für die riesige humanitäre Krise in Afghanistan, die durch die Rückkehr der Taliban an die Macht und die nachfolgenden Sanktionen sowie das Einfrieren fast der gesamten ausländischen Hilfe entstand. In Afghanistan herrscht ein strenger Winter, dazu Trockenheit, 95 Prozent der Afghaninnen und Afghanen leiden an Nahrungsmangel. Hilfsorganisationen warnen, dass womöglich bis zu einer Million Kinder diesen Winter nicht überleben.

So wächst der Druck, die Sanktionen zu mildern. Das würde aber heißen, dass an das Geld die Taliban kommen und dies als Signal verstehen könnten, dass der Westen sie nicht mehr für ihre Menschenrechtsverletzungen, vor allem gegenüber Frauen, bestraft. Was für die führenden Politiker der Welt nach einem moralischen und strategischen Dilemma aussieht, dessen Lösung ständig aufgeschoben wird, bedeutet für die Menschen in Afghanistan einen täglichen Kampf um das nackte Überleben. Die verletzlichste Gruppe sind Frauen und Kinder. Dass ihnen die westlichen Länder Solidarität bekunden, sieht nach Prinzipientreue aus, aber tatsächlich spüren sie die Sanktionen am meisten.»