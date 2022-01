Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.01.22 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

«Nepszava»: Putin will sich die Ukraine zurückholen

BUDAPEST: Zu Russlands militärischen Drohungen gegen die Ukraine schreibt die linksliberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Die rund um die Ukraine aufmarschierte russische Streitkraft reicht nicht dafür aus, um das (...) 44-Millionen-Einwohner-Land regelrecht zu besetzen. (...) Zugleich ist dieses Aufgebot zu groß, um es einfach wieder in die Kasernen zurückzubeordern. Es wird also irgendetwas zwischen diesen beiden Optionen werden. (...) Was Putins Ziel ist, ist eindeutig. Das geht, wenn schon kein anderer Beleg gelten mag, aus jener Schrift hervor, in der er im vergangenen Sommer die historische Identität von Russen und Ukrainern behauptete: Die weggelaufene Ukraine will er heimholen, wenn nötig, mit Panzern. (...) Niemand will einen Krieg - es gibt höchstens Politiker, die ungehemmter als andere zu diesem Mittel greifen. In Tschetschenien, Georgien und der Ukraine hat es Putin bereits getan.»

«The Irish Times»: Putin denkt über sein Vermächtnis nach

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Samstag das Vorgehen des russischen Präsidenten gegenüber der Ukraine:

«Wladimir Putin kam inmitten der Ruinen des Kreml-Imperiums an die Macht, ein Jahrzehnt, nachdem sich Osteuropa vom Kommunismus lossagte und auf die Europäische Union und die Nato zuging und die 15 Sowjetrepubliken dann alle ihren eigenen Weg gingen. Wenn Historiker seine Herrschaft analysieren, die nun schon fast 22 Jahre währt, werden sie wahrscheinlich einen Mann sehen, der vom Kalten Krieg geprägt ist und angesichts der schwindenden russischen Macht, eines schnell aufstrebenden Chinas und eines Westens, der Moskau wieder als Quelle von Gefahr und Instabilität betrachtet, mit wachsender Verzweiflung versucht, Teile des alten Imperiums zurückzuholen. (...)

Im Alter von 69 Jahren denkt Putin sicherlich über sein Vermächtnis nach. Wenn er glaubt, dass eine umfassende Invasion in die Ukraine seinen Platz im russischen Pantheon als Wiederhersteller des imperialen Ruhms sichern wird, dann hat er nichts aus seiner achtjährigen Kampagne der tödlichen Aggression gegen das Land gelernt - die nur dazu diente, die Ukrainer zu vereinen und sie in Richtung Westen zu drängen.»

«de Volkskrant»: Sahelzone leidet unter Gewaltspirale

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag den Militärputsch in Burkina Faso:

«Der Staatsstreich in Burkina Faso in dieser Woche hat ebenso wenige Schlagzeilen gemacht, wie das der Anlass dafür in den vergangenen Jahren schaffte - der blutige Dschihadismus in den Ländern der Sahelzone. (...)

In den Straßen von Ouagadougou wurde der Putsch von einer feiernden Menge begrüßt. Viele Burkiner sind von der gewählten Regierung enttäuscht, weil diese sie nicht vor der Gewalt beschützen konnte. Sie hoffen, dass eine von dem Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba geführte Militärregierung bessere Ergebnisse erzielen kann. Er hat eine militärische Ausbildung in Paris erhalten und zudem ein Buch über Terrorismusbekämpfung geschrieben.

Doch es ist fraglich, ob Damiba wirklich Lösungen zu bieten hat. Zumal das Land nun mit Sanktionen belegt wurde, die seine Probleme noch weiter verschärfen dürften. Vielmehr scheinen die Geschehnisse zu einer Gewaltspirale zu passen, die schwache Staaten in der Region immer mehr zerrüttet.»

«Tages-Anzeiger»: Der «Flügel» braucht Meuthen nicht mehr

ZÜRICH: Zu Jörg Meuthens Austritt aus der AFD schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«In der Alternative für Deutschland (AfD) wiederholt sich die Geschichte. Nach Bernd Lucke (2015) und Frauke Petry (2017) tritt mit Jörg Meuthen bereits der dritte Chef aus der Partei aus, nachdem er die Macht verloren hat. Alle drei gaben jeweils als Grund an, die Partei sei ihnen zu extrem geworden. Sie hätten als deren «bürgerliches Gesicht» versucht, gegen den rechtsextremistischen Trend anzukämpfen, seien damit aber gescheitert.

Wie Petry hatte aber auch Meuthen in der Vergangenheit nie Mühe bekundet, sich mit dem rechtsextremistischen «Flügel» um Björn Höcke zu verbünden, wenn dies nötig war, um seine Macht an der Spitze der Partei zu behaupten. Petry putschte mithilfe des «Flügels» gegen Lucke, Meuthen verwendete danach dessen Unterstützung gegen Petry. Nun wurde Meuthen Opfer des Umstands, dass der «Flügel» ihn zur Verfolgung seiner Ziele nicht mehr braucht. (...) Auch Meuthen griff im Wahlkampf, etwa gegen seine baden-württembergische Intimfeindin Alice Weidel, regelmäßig zu scharfen Tönen. Das in der AfD beliebte Schmähwort des «links-grün versifften 68er-Deutschland» stammt von ihm.»

«NZZ»: Radikale Stimmen dominieren die AfD im Osten

ZÜRICH: Zum Parteiaustritt des AfD-Bundessprechers Jörg Meuthen schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die Entfremdung zwischen der Partei und einem ihrer beiden Bundessprecher wuchs in den letzten Jahren. Meuthen galt als ein Überbleibsel jener Euro-kritischen Professorenpartei, als welche die AfD 2013 gegründet worden war. Unübersehbar aber haben die Wahlerfolge im Osten der Republik dazu geführt, dass die dort dominierenden radikalen Stimmen an Gewicht gewannen. Einige Landesverbände werden vom Verfassungsschutz beobachtet, der Gesamtpartei droht in diesem Jahr dasselbe Schicksal. Mehr als einmal sagte Meuthen warnend, die AfD dürfe nicht zur «Lega Ost» werden, zur teils rechten, teils rechtsextremen Regionalpartei. (.)

Meuthens Austritt könnte aber auch einen pragmatischen Anlass haben. Tags zuvor hatte der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments dafür votiert, dem Abgeordneten Meuthen die Immunität zu entziehen. Die Staatsanwaltschaft Berlin will ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf illegale Parteispenden einleiten.»