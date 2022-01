Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Moskau fürchtet prowestlichen Umsturz in Kasachstan

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag den Einsatz russischer Truppen in Kasachstan:

«Der russische Präsident Wladimir Putin kann sich eine Wiederholung der ukrainischen Revolution von 2014 nicht leisten, durch die ein prorussischer Führer abgesetzt und eine reformbereite, westlich orientierte Regierung an die Macht gebracht wurde. Die Entscheidung des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew, seine Regierung zu entlassen und (dem früheren Präsidenten) Nursultan Nasarbajew die Kontrolle über die Sicherheitskräfte des Landes zu entziehen, könnte Moskaus Furcht vor einem solchen Ereignis erweckt haben. (...) Die Einflussmöglichkeiten des Westens sind begrenzt. Aber London ist immer noch die Hauptwaschanlage für Milliarden, die von der kasachischen Elite geplündert wurden, gegen die sich der Protest der Demonstranten richtete. Zumindest verdienen sie es, dass diese schmutzige Praxis beendet wird.»

«De Telegraaf»: Wie viel Unruhe kann Putin verkraften?

AMSTERDAM: Zum Einsatz russischer «Friedenstruppen» in Kasachstan schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Damit scheint Kasachstan, das ähnlich wie einst Belarus einen weniger von Russland abhängigen Weg gehen wollte, wieder stärker auf Moskau angewiesen zu sein. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Wladimir Putin, der immer noch von der alten Sowjetunion träumt. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Unruhen in Kasachstan nicht zu stark von dem großen Fisch ablenken, den Putin eigentlich angeln möchte: die Ukraine. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Heftige Krawalle in Kasachstan könnten zweifellos die Bevölkerung in Tadschikistan, Turkmenistan, Kirgistan und Usbekistan inspirieren, wo die wirtschaftliche Lage schlechter als in Kasachstan ist. Wie viel Unruhe kann Putin in seinem Hinterhof verkraften?»

«Corriere della Sera»: Westen ist in Schwäche-Phase

ROM: Zum Verhältnis zwischen dem Westen und Russland schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag:

«Wladimir Putin hätte sich auch in seinen besten Träumen einen so zerstreuten und verwirrten Westen wie heute nicht vorstellen können. Amerika ist von seinen internen Konflikten zerrissen und hat einen Präsidenten, der es nach der Schande von Kabul nicht geschafft hat, wieder an die Spitze zu kommen. Deutschland hat eine neue Regierung, die ihre Orientierung noch finden muss. (...) Das Europa von Brüssel ist geteilter denn je. Kurzum, der Westen durchläuft eine dieser Phasen der Unsicherheit und Schwäche, die sich unweigerlich auf strategische Entscheidungen oder die Reaktionen auf die strategischen Entscheidungen anderer niederschlagen. (...)

Die Europäer müssen hoffen, dass die russischen Waffen schweigen, während die USA bereits erklärt haben, dass sie die Ukraine nicht militärisch verteidigen werden. Die Partie, die beginnt, wird auf einem schmalen Grat gespielt. Aber dabei kann die Abwesenheit Europas in einer Verhandlung, in der es um die europäische Sicherheit geht, nur entmutigend sein. Putin wollte das, aber Biden akzeptierte es.»