Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«El País»: Putin will neue Teilung Europas

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Samstag die Politik Russlands:

«Wladimir Putins vierstündige Pressekonferenz zum Jahresende vergangenen Donnerstag ließ keine Zweifel aufkommen. Der rabiate Riese klagt, weil er sich schwach und bedroht fühlt. Die Bilanz seiner Anexions- und Destabilisierungspolitik im Ausland und autoritären und mörderischen Politik im Inland lässt keine Zweifel aufkommen. Jetzt zieht er Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammen und unterstellt gerade denjenigen kriegerische Absichten, die seiner Einschüchterung ausgesetzt sind.

Putin glaubt, die Schwäche der USA und Europas ausnutzen zu können. Er will, dass sich die Nato nicht weiter nach Osten ausbreitet und damit eine neue Teilung Europas. Das würde bedeuten, die Verletzung von Abkommen durch Russland zu akzeptieren, darunter die Schlussakte von Helsinki und das Budapester Memorandum von 1994, das die Grenzen der Ukraine einschließlich der Krim im Gegenzug für die Aufgabe ihres nuklearen Arsenals garantiert. Putins Russland gibt zwar vor, seine Verpflichtungen einzuhalten, verletzt diese aber ständig. Das erinnert unweigerlich an die Appeasement-Politik der europäischen Mächte in den 1930er Jahren angesichts der Drohungen Hitlers.»