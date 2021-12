Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.12.21 | Überblick

«Der Standard»: Designierter CDU-Chef Merz ist ein Mann des Übergangs

WIEN: Die Wiener Zeitung «Der Standard» kommentiert die Entscheidung für Friedrich Merz als neuen CDU-Chef:

«Es besteht in der CDU offensichtlich große Sehnsucht nach einem «starken Mann», der alle Kraft auf die Parteiarbeit richtet und zugleich der Ampel aus SPD, Grünen und FDP gut Paroli bieten kann. So einer ist Merz zweifelsohne. Die Möglichkeiten der Opposition auf der politischen Bühne sind begrenzt, Merz wird sie zu nutzen wissen. Sein konservatives Profil kann eine deutliche Alternative zu den Ampelpositionen sein und dürfte den politischen Diskurs in Deutschland beleben. Andererseits: Merz ist nicht der Heilsbringer, für den ihn viele halten. Trotz allen Engagements: Er ist ein Mann von gestern, keiner für morgen. Wer Aufbruch möchte, wählt keinen 66-Jährigen an die Spitze. Er wird gebraucht für den Übergang, weil die Partei nach so vielen Jahren mit Merkel personell ausgeblutet ist.»