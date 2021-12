Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.12.21 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

«Guardian»: USA sollten Anklage gegen Assange fallen lassen

LONDON: Ein britisches Berufungsgericht hat die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für den Wikileaks-Gründer Julian Assange gekippt. Dazu meint der Londoner «Guardian» am Samstag:

«Unabhängig von Assanges Gesundheitszustand sollten die USA seine Auslieferung nicht fordern und Großbritannien sollte sie nicht gewähren. Er ist nach dem Spionagegesetz angeklagt, unter anderem wegen der Veröffentlichung von geheimem Material. (...) Das Spionagegesetz lässt keine Verteidigung zu, die sich auf ein öffentliches Interesse an der Veröffentlichung geheim gehaltener Informationen beruft. Aktivisten in den USA haben davor gewarnt, dass seine Anwendung einen direkten Angriff auf den ersten Zusatzartikel der Verfassung der USA darstellt. Auch Verleger außerhalb der USA sind gefährdet, wenn Assange ausgeliefert wird; die Anklagen beziehen sich auf Handlungen, die stattfanden, als er sich nicht im Land aufhielt.

Die USA haben sich diese Woche zum Leuchtturm der Demokratie in einer zunehmend autoritären Welt erklärt. Wenn es US-Präsident Joe Biden ernst damit ist, die Möglichkeit der Medien zu schützen, Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, sollte er zunächst die Anklage gegen Assange fallen lassen.»

«De Telegraaf»: Interessen ungeimpfter Kinder schützen

AMSTERDAM: Zur Corona-Impfung für Kinder meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Natürlich wird die Entscheidung über die Impfung von Kindern durch deren Eltern oder andere Erziehungsberechtigte getroffen. Es ist daher - anders als bei Erwachsenen - unredlich, auf die Kinder Druck auszuüben. Allerdings könnte es Organisationen geben, die Kinder zur Impfung drängen.

Schulen und Sportvereine zum Beispiel könnten versucht sein, ihre Türen nur für geimpfte Kinder zu öffnen. Doch eine solche Zweiteilung ist nicht fair, denn Kinder können und dürfen nicht selbst über eine Impfung entscheiden. Bei jedem Anzeichen dafür, dass ungeimpften Kindern etwas verweigert wird, muss eingegriffen werden, um die Interessen dieser Kinder zu schützen.»

«Tages-Anzeiger»: Scholz und Baerbock müssen gemeinsamen Ton finden

ZÜRICH: Zur Außenpolitik der neuen Bundesregierung schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Böse Zungen halten deutsche Außenminister schon länger für «bloße Briefträger» des Kanzleramts. Im Ringen zwischen Baerbock und Scholz geht es freilich nicht nur um Einfluss und Macht, sondern auch um unterschiedliche Herangehensweisen und Überzeugungen.

Die Grünen streben seit langem eine moralischere Außenpolitik an, eine, die sich weniger an strategischen oder ökonomischen Interessen, sondern vor allem an universellen Menschenrechten und dem Völkerrecht orientiert. Baerbock möchte autokratischen Staaten wie Russland, China oder der Türkei viel härter entgegentreten, als Deutschland das in der Ära Merkel tat. (...)

Derzeit geht es zwischen Scholz und Baerbock noch darum, den richtigen, gemeinsamen Ton zu finden. Aber die Konflikte dieser Welt werden Deutschland sehr schnell zu realen Entscheiden zwingen. An der Grenze zwischen Russland und der Ukraine droht Krieg, im Zentrum der Krisendiplomatie stehen Biden und Putin. Und über die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 könnte sich die neue Regierung bald zerstreiten. Die SPD wollte sie immer, Grüne und FDP waren immer dagegen.»

«NZZ»: Macron begeistert nicht alle in Europa

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Vorhaben des französischen Präsidenten für die EU-Ratspräsidentschaft:

«Ein Schengen-Raum schwebt Macron vor, in dem sich die Mitglieder über ihre gemeinsamen Asylregeln im Klaren sind, Sicherheitskräfte im Krisenfall entsenden und die Außengrenze besser schützen können. Das ist eine Forderung, die mit Blick auf die Konkurrenz im französischen Wahlkampf einen Sinn ergibt - in der Realität jedoch stets an den migrationspolitischen Differenzen der Europäer scheitert. Auch bei den Haushaltsrichtlinien strebt Macron Reformen in der EU an, die in Frankreich alle, im Rest Europas jedoch nicht jeden begeistern werden. Um Investitionen voranzutreiben, zum Beispiel beim Klimaschutz oder bei der Digitalisierung, müsse das starre Festhalten an den Maastricht-Kriterien zur staatlichen Verschuldung in der EU überdacht werden. (...)

Man kann Macron im nächsten Jahr nur Glück wünschen, wenn die Alternative im Rennen um die Präsidentschaft Marine Le Pen oder Éric Zemmour heißt. Ein Sieg des ultrarechten Lagers in Frankreich würde die EU ins Chaos stürzen. Ob Macron deswegen vorbehaltlose Unterstützung verdient für alles, was er mit Europa plant, ist eine andere Frage.»