Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Der Standard»: Ignoranz gepaart mit Überheblichkeit

WIEN: Die Wiener Zeitung «Der Standard» hadert am Samstag mit Inkompetenz in den österreichischen Bundesländern beim Umgang mit der Pandemie und zweifelt am Föderalismus:

«Wenn sie einmal vorbei sein sollte, diese Pandemie, dann müssen wir reden. So kann es nicht mehr weitergehen mit den Landesfürstentümern. Mit welchem Ausmaß an Ignoranz, gepaart mit Überheblichkeit und Missmanagement einzelne Bundesländer von ihren dortigen Regierungen ins Pandemiechaos geführt worden sind, muss eine Diskussion über deren Verantwortung, aber auch über die föderale Struktur der Republik nach sich ziehen.( ...)

Wenn es wirklich ernst wird, wenn Krisenmanagement, Qualifikation, stringente Organisation gefordert sind, wenn aber die eigene Hilflosigkeit größer wird als die Problemlösungskompetenz, dann wird nach dem Bund gerufen. Der soll's dann richten und «von oben» befehlen. Allein wagen sie es nicht, ihren Landsleuten die Wahrheit über notwendige Covid-Restriktionen zuzumuten. (...) Die Pandemie hat gezeigt, wie ineffektiv dieses föderale Ego-System auf vielen Ebenen mittlerweile ist. So wie es jetzt in der Covid-Notsituation abläuft, kann es sogar lebensgefährdend werden.»