Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Tages-Anzeiger»: Postfossiles Zeitalter ist nicht aufzuhalten

ZÜRICH: Zum Klimagipfel in Glasgow meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Die Erkenntnis, dass die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ins postfossile Zeitalter nicht mehr aufzuhalten ist, scheint sich nun auch bei Regierungen durchzusetzen, die denken, zu den Verlierern des internationalen Klimaschutzes zu gehören.

Dennoch darf man sich nicht blenden lassen. Die geopolitische Lage hat sich nicht verändert. Auch wenn die Nachfrage nach Wind- und Solarkraft im Gegensatz zu den fossilen Energien selbst in Krisenzeiten der Pandemie deutlich zugelegt hat, so ist in China trotz der enormen Investitionen in die Erneuerbaren nach wie vor die Kohle das energetische Rückgrat der Wirtschaft. Erdölstaaten wie Saudi-Arabien tun sich noch immer schwer, mit aller Kraft aus dem fossilen Geschäft auszusteigen, und Russland wird in Europa so lange der Hauptlieferant für Erdgas bleiben, bis das Strom- und Wärmenetz voll und ganz mit erneuerbaren Energien funktioniert.

Auch die EU, die derzeit ihre Vorreiterrolle im internationalen Klimaschutz zementieren will, muss Mitgliedsstaaten wie Polen etwas anbieten, wenn das Land aus der Kohleindustrie aussteigen will. Die Vereinigten Staaten, die unter ihrem demokratischen Präsidenten Joe Biden neuen Wind in die Klimapolitik bringen, bleiben ein Unsicherheitsfaktor.»

«NZZ»: Ideologie statt Migrationspolitik

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kritisiert am Samstag die Haltung der EU zu den Sperranlagen gegen Migranten an der Grenze Polens zu Belarus:

«Nun probiert es Ursula von der Leyen, Merkels gelehrigste Schülerin, erneut mit Ideologie. Unbeirrt verkündet die Präsidentin der EU-Kommission, dass es in Osteuropa «keine Finanzierung von Stacheldraht und Mauern geben wird». Denn die europäische Migrationspolitik ist ja human.(...)

Zu einer funktionierenden Migrationspolitik gehört neben humanitären und rechtlichen Überlegungen der robuste Schutz der Außengrenzen. So darf nicht der Eindruck entstehen, die EU sei den Launen des weißrussischen Diktators hilflos ausgeliefert. Es wäre ein Zeichen von Schwäche, das die ohnehin fragile machtpolitische Position der EU weiter untergräbt.(...)

Überwinden Migranten die EU-Außengrenzen, werden sie in Länder mit dem höchsten Wohlstand weiterziehen. Dagegen helfen nur Kontrollen an den Binnengrenzen. Das sind nicht die einzigen gefährlichen Folgen. Indem sich von der Leyen hinter humanitären Standards versteckt und ihre Hände in den Schoss legt, fördert sie die ungeregelte Migration und damit die Fremdenfeindlichkeit. Nichts gab der AfD so Auftrieb wie Merkels Flüchtlingspolitik. Mit dieser Hinterlassenschaft werden Deutschland und besonders die CDU lange leben müssen.»