Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.21 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

«De Tijd»: Kernenergie noch lange Zeit unverzichtbar

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» plädiert am Samstag für eine stärkere Nutzung der Kernenergie bei der Bekämpfung des Klimawandels:

«Hätten unsere Regierungen früher und vor allem beharrlicher den Kurswechsel in Richtung grüner Energie vollzogen, dann hätten sie wohl auch schon früher eingesehen, dass Kernenergie noch lange Zeit ein notwendiger und sehr willkommener Bestandteil des komplizierten Energie- und Klimapuzzles bleiben wird. (...)

Die Verlängerung der Lebensdauer der modernsten Kernkraftwerke um zehn Jahre wäre die beste Entscheidung. Das könnte helfen, um in den kommenden acht Jahren den Übergang zu schaffen. Das ist sicher keine selig machende Lösung, und es werden viele andere Anstrengungen erforderlich sein. Für Populismus ist dabei kein Platz. Es geht hier sehr wohl um eine CO2-freie Energie in greifbarer Nähe. Aber wie es scheint, ist Grünen und Umweltschützern ihre politische Trophäe wichtiger.»

«Nepszava»: Biden muss Vertrauen der Europäer wiedergewinnen

BUDAPEST: Zum Streit zwischen den Nato-Partnern wegen des von den USA gegründeten Sicherheitsbündnisses für den Südpazifik, Aukus, schreibt die linke ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«EU, NATO, Aukus, Quad, ASEAN: Es ist, als ob Joe Biden einen Buchstabensalat zu einer Koalition mixen wollte. Der US-Präsident unternimmt ernsthafte Anstrengungen, um bestehende Allianzen und Partnerschaften neu abzustimmen und neue zu gründen - mit dem Ziel, die Demokratie zu schützen und das autokratische, kommunistische China zu bremsen. Jedoch schwächen sich die parallelen Bemühungen gewissermaßen gegenseitig. (...)

Die Gründung von Aukus hat die europäischen Staats- und Regierungschefs durch den Verlust von einigen zehn Milliarden Euro nicht nur verletzt, sondern auch neidisch gemacht. Es zeigte nämlich, dass sich der geopolitische Fokus (der USA) auf Südostasien verlagert hat - respektive, dass die von Trump gelockerten transatlantischen Beziehungen möglicherweise nie mehr so nah sein werden wie früher. Biden muss die europäischen Mächte daher beim heute beginnenden G20-Gipfel in Rom dahingehend beruhigen, dass er die NATO weiterhin als seinen wichtigsten Verbündeten sieht. Andernfalls kann man kaum erwarten, dass Europa im Bestreben, China zurückzudrängen, Amerikas engagierter Partner ist.»

«de Volkskrant»: Zeit frommer Klimaversprechen ist vorbei

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag die UN-Klimakonferenz in Glasgow :

«Die Zeit der frommen Versprechen ist vorbei. Unternehmen und Regierungen, die noch in diesem Monat mit der wohltönenden Verpflichtung aufwarteten, bis 2050 klimaneutral zu werden, sind hoffnungslos im Rückstand. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Konkrete, überzeugende Maßnahmen zur tatsächlichen Reduzierung der Emissionen. (...)

Fraglich ist, ob die getroffenen Maßnahmen tatsächlich wirksam sind. Auch gibt es Besorgnis hinsichtlich der Kosten für die Bevölkerung. Werden die Lasten gerecht verteilt? Diese Frage ist international, aber auch innerhalb der Niederlande und zwischen Bürgern und Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Fair und effektiv: Das sind alles andere als unmögliche Aufgaben. Es liegt an den Staats- und Regierungschefs der Welt, in den kommenden Wochen nicht nur Lippenbekenntnisse abzugeben, sondern vor allem danach auch Taten folgen zu lassen.»

«Pravda»: Unser ganzes Wirtschaftssystem ist klimafeindlich

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Samstag zur bevorstehenden Weltklimakonferenz in Glasgow:

«Am Sonntag treffen sich die Politiker in Glasgow, um abzunicken, dass es beim Klimawandel um eine «existenzielle Bedrohung» gehe. Doch schon im Voraus ist festzustellen, dass es keine große Chance auf einen wirklichen politischen Veränderungswillen bei den größten industriellen Verschmutzern gibt.

Dieser würde nämlich bedeuten, uns die Worte zu Herzen zu nehmen, die am Vorabend der Konferenz unter anderen auch der Papst geäußert hat. Nämlich, dass wir «radikale Veränderungen» vornehmen. Doch je mehr wir diese Veränderungen nur in Kritik am individuellen materiellen Konsum hüllen und die Bedeutung neuer Technologien betonen, desto mehr vernebeln wir die unangenehme Wirklichkeit, dass dieser notwendige «Radikalismus» das ganze System der globalisierten industriellen Wirtschaft betrifft. Und wie können wir die aufgeben?»

«The Times»: COP26 vor immensen Herausforderungen

LONDON: Zur UN-Klimakonferenz in Glasgow meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Die Herausforderung für die Regierung als Gastgeberin besteht darin, nicht nur fromme Erklärungen zu erreichen, sondern detaillierte Pläne zur Begrenzung des Anstiegs der Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Celsius. Es ist freilich wenig wahrscheinlich, dass die Konferenz auch nur annähernd zu einem solchen Ergebnis führen wird. Gleichwohl werden sich Spitzenpolitiker selbst dazu beglückwünschen, dass sie gekommen sind und Erklärungen mit guten Absichten verfasst haben.

Es ist leicht, solchen Gesten gegenüber skeptisch zu sein, aber internationale Klimakonferenzen, die seit 1995 jährlich stattfinden, sind kein bloßes Theater. Sie können Klarheit in die Debatte darüber bringen, was notwendig ist, um die Emissionen zu senken, und was als Katalysator für Aktionen dienen kann. (...)

Das Ausmaß der Herausforderung für die Gespräche in Glasgow ist immens. Und es wird mit Sicherheit eine Kluft zwischen der Rhetorik und der Realität des Handelns geben. Dennoch besteht die Aussicht, dass sie einen spürbaren Beitrag zur Bewältigung einer Krise der Menschheit leisten können. Es wird für Boris Johnson und seine Regierung, solange sie im Amt sind, und darüber hinaus für die britische Führung keine wichtigere Aufgabe geben als diese.»

«La Repubblica»: G20 darf nicht nur Gelegenheit für Gruppenfoto sein

ROM: Zum Gipfeltreffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Der G20-Gipfel von Rom, der erste in Präsenz seit zwei Jahren, kann es sich nicht erlauben, nur eine Gelegenheit für ein Foto zu sein, ein schönes Gruppenfoto mit Staats- und Regierungschefs, die lächeln, aber praktisch nichts fertig bringen, so wie es in der Vergangenheit zu oft passiert ist. (...) Die Abwesenheit der Präsidenten zweier Supermächte, nämlich des Chinesen Xi Jinping und des Russen Wladimir Putin, die sich nur per Video zuschalten, wiegt schwer, sollte aber nicht entscheidend beeinflussend sein. (...)

Die drei Ps (People, Planet, Prosperity - Menschen, Planet, Wohlstand), die die Agenda des Gipfels bilden, sind gigantische Probleme. Aus Rom erwartet man keine Wunder. Aber Zeichen des gesunden Menschenverstandes, des guten Willens und auch der Großzügigkeit seitens der großen Zwanzig des Planeten, ja: Das muss geschehen. Händeschütteln und Gruppenfotos reichen nicht aus.»

«Tages-Anzeiger»: Verbindliche Regeln für das Metaversum

ZÜRICH: Unter der Dachmarke Meta will Facebook die Kommunikationsplattform der Zukunft entwickeln. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Der Konzern hat bewiesen, dass es ihm weniger um unser Wohlbefinden geht als um den Gewinn. Frances Haugen war Mitarbeiterin und ist heute Whistleblowerin. Sie hat vor dem US-Kongress ausgeführt, wie Facebook seinen Profiten alles unterordnet: den sozialen Zusammenhalt, die psychische Gesundheit junger Menschen und die Wahrheit. Und von dem Konzern sollen wir uns in den Garten Eden führen lassen?

Nein. Wenn das Metaversum nicht zu einer Hölle aus Werbung und Bespitzelung werden soll, in der noch unsere geheimsten Fantasien und Sehnsüchte ausgebeutet werden, dann darf nicht Zuckerberg sein Schöpfer sein. Es müsste - wie das World Wide Web - ein freies Gebilde sein, das keiner Firma gehört und in dem jeder frei partizipieren kann. Das braucht offene Standards und einen gemeinsamen technischen Nenner.

Aber vor allem braucht es verbindliche, breit abgestützte Prinzipien, die den Umgang regeln. Eine demokratische Rechtsordnung, auf die sich jede Bürgerin, jeder Bürger des Metaversums verlassen kann.»

«NZZ»: Von Eintracht ist wenig zu spüren

ZÜRICH: Zur Klimakonferenz in Glasgow schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die größte Herausforderung lautet nicht, den Temperaturanstieg um ein halbes Grad mehr oder weniger zu beschränken, sondern einen Konsens aller relevanten Akteure zu erreichen. Denn der Klimawandel kann nur begrenzt werden, wenn die Menschheit an einem Strang zieht. Bis jetzt ist von Eintracht wenig zu spüren. Zur Uno-Klimakonferenz COP26 reisen voraussichtlich weder der chinesische noch der russische Staatschef an. Dabei repräsentiert Xi Jinping den größten Verursacher von Treibhausgasen, Wladimir Putin einen der größten Produzenten fossiler Brennstoffe. Der amerikanische Präsident Joe Biden kommt mit halbwegs leeren Händen nach Glasgow. Sein Plan, Gas- und Kohlekraftwerke rasch durch erneuerbare Energien zu ersetzen, ist im Kongress gestoppt worden. (...)

Viele Klimaforscher verlangen, dass Europa auch dann besonders ehrgeizige Ziele verfolgen solle, wenn der Rest der Welt nicht mitmache. So viel Blauäugigkeit mag in einem Traktätchen der Zeugen Jehovas oder einem Klimaurteil des deutschen Verfassungsgerichts angehen, nicht aber in einer Überlebensfrage der Menschheit. Denn in der Politik kommt es darauf an, das Gute nicht nur gewollt, sondern auch erreicht zu haben.»