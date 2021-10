Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.10.21 | Überblick

«Der Standard»: Konservative Parteien auf Suche nach Inhalten

WIEN: Über die Lage der konservativen Parteien in Europa schreibt «Der Standard» am Samstag in Wien:

«Die Niederlage der deutschen Union und der Rücktritt von Kanzler Kurz bedeuten einen Doppelschlag für eine Bewegung, die sich meist zum Regieren berufen fühlt, aber über diesen Machtanspruch hinaus immer seltener überzeugende Inhalten bietet. Härte in der Migrationspolitik, ein Erfolgsrezept der letzten Jahre, wird von rechtspopulistischen Parteien glaubwürdiger vertreten und wirkt seit dem Abflauen der Flüchtlingsbewegung in die EU immer weniger. Das Versprechen, die Wirtschaft von den Fesseln des Staats zu befreien, hat durch die Corona-Pandemie an Anziehungskraft verloren. Die Mehrheit wünscht sich heute von der Politik Schutz, nicht Entfesselung. Mit der Verteidigung konservativer Werte zielen diese Parteien bei Fragen wie Gleichstellung, Homo-Ehe oder Sterbehilfe am Lebensgefühl jüngerer Generationen vorbei.»