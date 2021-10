Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«La Repubblica»: Europäische Rechte bläst zum letzten Angriff auf EU

ROM: Zum Urteil des polnischen Verfassungsgerichts über die Handhabung von EU-Recht und gleichzeitig der Aufforderung von zwölf Staaten nach Zäunen und Stacheldraht an den EU-Außengrenzen schreibt die Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Ideologische Mauern, politische Mauern, Mauern aus Stacheldraht. Die europäische Rechte, die an allen Fronten zurückgedrängt wird, bläst zum letzten Angriff gegen die EU und deren Werte. (...) Nach den Wahlen in Deutschland, die das Ende bedeutet haben für die letzte christdemokratische Regierung in einem der großen Länder der Union, haben die Rechten endlich kapiert, dass Europa und seine Werte für sie eine Grenze darstellen. Und dass innerhalb dieser Grenze jene Werte vorschreiben, wie weit man politisch gehen kann. Wer außerhalb dieser Perimeters regieren will, der kollidiert unausweichlich mit Brüssel, mit dessen Regeln und mit dem Konsens der Demokratien, die sich darauf verständigt haben. (...)

Wer seine nationale Souveränität nicht jener Europas unterstellt, die im politischen Alltag aller Länder immer entscheidender wird, der manövriert sich raus aus der EU. Wer aber den politischen Führungsanspruch Europas anerkennt, hat immer weniger Ausreden und immer weniger Möglichkeiten, um einen Prozess der Integration zu stoppen, bei dem der Moment der Wahrheit erreicht wird.»

«Der Standard»: ÖVP ist toxisch geworden

WIEN: Über die Regierungskrise in Österreich schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard»:

«Mit den Hausdurchsuchungen wurden zunächst nur Kurz und sein innerer Zirkel untragbar. Mit dem Treueschwur der Partei ist nun die ganze ÖVP toxisch geworden. Denn niemand kann es sich erlauben, mit einem Partner zu regieren, gegen dessen Führung wegen Korruption ermittelt wird. (...)

Auch wenn die ÖVP womöglich damit rechnet, ein zweites Mal mit Kurz in der Opferrolle in Neuwahlen zu gehen: Die Voraussetzungen für die Zeit danach sind schlecht. Den «neuen Stil» des Regierens, den Kurz versprochen hat, glaubt niemand mehr; vom Saubermann-Image ist nach der Lektüre der Chats nichts mehr übrig. Dem Parteichef drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis, sollten ihm die vorgeworfenen Taten nachgewiesen werden.»