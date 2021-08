Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«De Standaard»: Amerikas Rachemission geht weiter

BRÜSSEL: Nach dem tödlichen Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat in Kabul drohen die USA mit Vergeltung. Dazu meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«Es klang wie ein Echo der Worte, mit denen George Bush auf die Anschläge vom 11. September 2001 reagierte, als Joe Biden den Attentätern von Kabul schwor: We will hunt you down (Wir werden Euch jagen). In den Augen von Bush war blankes Entsetzen zu lesen, in denen von Biden tragische Müdigkeit. Nach zwei Jahrzehnten der Kriegführung im Irak und in Afghanistan sind alle Illusionen darüber verschwunden, was die USA mit ihrer überwältigenden militärischen Dominanz erreichen können. (...)

Ein Krieg, der aus Wut und Rachsucht begann, führt beim Abzug der Truppen zu einer neuen Rachemission. Trotz aller Niederlagen und der vielen Gefallenen bleibt das amerikanische Muster unverändert: Wir führen Krieg gegen den Terrorismus, und diesen Krieg führen wir als Unschuldige. Ohne unseren Krieg würde alles nur noch schlimmer werden. Auch dieses Fiasko bringt keine Katharsis. Die amerikanischen Truppen gehen nicht wirklich zurück nach Hause. Sie gehen zu anderen Basen, ein Stück weiter in der Region, und sie werden den Krieg aus der Entfernung fortsetzen.»

«Irish Times»: Taliban müssen Isis-K bekämpfen

DUBLIN: Zur Lage in Afghanistan nach dem Terroranschlag in Kabul meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Samstag:

«Die Botschaft des schockierenden Bombenanschlags am Flughafen von Kabul an Joe Biden und die internationale Gemeinschaft war eindeutig: Je länger ihr bleibt, desto größer eure Verluste. Für die Taliban - entschiedene Feinde der Bombenleger von Isis-K - lautete die Botschaft, dass der Kampf um Territorium und Vorherrschaft in Afghanistan weitergehen wird. (...) Von der Fähigkeit der Taliban, ihr eigenes Volk davon zu überzeugen, dass sie sich wirklich geändert und erkannt haben, dass sie nicht durch Angst regieren können, wird es abhängen, ob sie Afghanistan stabilisieren und die westlichen Geber zur Rückkehr bewegen können. Eine entschlossene Offensive gegen Isis-K wäre ein Anfang.»

«de Volkskrant»: Parlament muss kritische Fragen stellen

AMSTERDAM: Angesichts der chaotischen und unvollendeten Evakuierungsmission in Afghanistan fordert die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag eine offizielle Untersuchung:

«Warum wurde die Regierung, wie sie selbst sagt, von der Machtübernahme der Taliban total überrumpelt? Warum haben die Niederlande nicht sofort einen Evakuierungsplan aufgestellt, nachdem die USA im Frühjahr ihren Rückzug ankündigten? (...) Diese und viele weitere Fragen müssen so schnell wie möglich beantwortet werden. Bei Anhörungen durch das Parlament. Unter Eid. Und mit Offenlegung der gesamten relevanten Kommunikation zwischen den politischen und behördlichen Hauptakteuren. Dabei geht es nicht um eine politische Abrechnung, sondern darum, dass sich die Niederlande erneut in Verlegenheit gebracht haben, indem sie Menschen keinen ausreichenden Schutz gewährten, die Anspruch darauf hatten. War es Nachlässigkeit, Ohnmacht oder fehlte der politische Wille? Mit Blick darauf, dass wir uns nach Srebrenica geschworen hatten, dass so etwas nie wieder geschehen sollte, ist es von größter Bedeutung, dass wir rasch Antworten bekommen.»

«Nepszava»: Schon Trump hat die Taliban aufgewertet

BUDAPEST: Zum chaotischen Ende der Afghanistan-Mission des Westens schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Die halbe Welt gibt jetzt Joe Biden die Schuld. Den neuen US-Präsidenten macht man sowohl für den letzten Terroranschlag am Kabuler Flughafen mit mehr als 100 Toten als auch für den unrühmlichen Abzug der Nato aus Afghanistan verantwortlich. (...) Dabei war es (Bidens Vorgänger Donald) Trump, der (in der Gestalt der Taliban) eine Terrorformation zum Verhandlungspartner aufgewertet hatte. Der mit den Taliban rivalisierende Islamische Staat machte mit dem Anschlag am Flughafen auch Taliban-Milizionäre zu Opfern. Die Frage ist jetzt, ob sie weiter in der politischen Quarantäne bleiben oder ob man sie ohne Vorbedingungen in die zivilisierte Welt eintreten lässt. Geschieht letzteres, dann wäre das in der Tat die Kapitulation des Westens vor den Islamisten.»

«NZZ»: Afghanistan war nicht Merkels Ding

ZÜRICH: Zur Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Afghanistan-Einsatz schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Der Afghanistan-Einsatz des Westens dauerte zwanzig Jahre, sechzehn davon regierte Angela Merkel. In dieser Zeit amtierten vier amerikanische Präsidenten und vier deutsche Verteidigungsminister. Sie kamen und gingen, nur die Kanzlerin blieb. Afghanistan war Merkels Krieg. Man kann allerdings nicht behaupten, dass sie sich je dafür interessiert hätte. Dass sie die deutschen Truppen in dem Land zum letzten Mal 2013 besuchte, ist noch das geringste Indiz für die Gleichgültigkeit. (...)

Es schmeichelte Merkel, wenn sie die «Führerin der freien Welt» genannt wurde. Angesichts der Afghanistan-Bilanz klingt das wie ein Hohn. Afghanistan war sichtlich nicht Merkels Ding, und diese Haltung färbte natürlich ab auf den ganzen Einsatz - bis hin zu der zunächst so dilettantischen Evakuierung in Kabul. Die Ministerien in Berlin schoben einander die Verantwortung für die Rettung der deutschen Ortskräfte zu; es regierte Routine, wo es um Menschenleben ging.»