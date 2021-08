Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Times»: Raisi stützt sich auf Geheimdienst und Militär

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag den Amtsantritt des neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi:

«Der Sieg von Raisi bei einer manipulierten Wahl zeugt von der Konsolidierung der Macht des Militärs und der Sicherheitskräfte. Es wird erwartet, dass sich seine Regierung auf den Geheimdienstapparat des Regimes stützen und die Technokraten verdrängen wird, die zuvor das Gesicht des Irans gegenüber dem Ausland darstellten.(...)

Die Zuversicht des Regimes, dass die USA ihm aus dem Weg gehen werden, ist durch die Bestrebungen von US-Präsident Joe Biden gestärkt worden, die Aufmerksamkeit vom Nahen Osten weg zu lenken. Der Iran betrachtet Aggressionen jenseits seiner Grenzen seit langem als eine Möglichkeit, Unterstützung zu generieren und von Spannungen im eigenen Land abzulenken. Als Raisi bei seiner Amtseinführung von einer Stärkung der regionalen Beziehungen sprach, meinte er damit die Verbindungen zu den vom Iran ausgehaltenen Milizen im Irak, in Syrien und im Libanon, nicht aber die Versöhnung mit Rivalen wie Saudi-Arabien, geschweige denn mit der Regierung Israels.»

«Corriere della Sera»: Klingbeil will die SPD retten

ROM: Zu SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag:

«Er war der erste, der Armin Laschet kritisierte, der CDU-Kanzlerkandidat, der beim Kichern erwischt wurde, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede in einer der von der Juli-Flut betroffenen Gegend hielt. (...) Man darf jedoch beim Lesen seiner scharfen Worte nicht glauben, dass der 43 Jahre alte Ex-Torhüter im Jugendbereich und Gitarrist der Rockband «Sleeping Silence» hart ist. Tatsächlich ist er ein deutscher «Blairianer», der sich sehr gut mit einem weiteren Moderaten versteht, nämlich mit Finanzminister und «Nummer eins» der SPD Olaf Scholz. (...)

Auch wenn die Sozialdemokraten nicht gewinnen werden - was fast klar ist, gemessen daran, dass sie auf Platz drei der Umfragen stehen - ist es dennoch sehr wahrscheinlich, dass wir noch viel von Klingbeil hören werden. Vielleicht als Minister einer zukünftigen Regierung. Die SPD ist tatsächlich ein zentraler Bestandteil vieler Koalitionen, die aus den Wahlen für ein Parlament hervorgehen könnten, das noch zerteilter als in der Vergangenheit ist, als die beiden Volksparteien das Gesetz allein diktierten, und in dem die Stimmen der Alternative für Deutschland richtigerweise unbrauchbar sind. (...) Bei all dem arbeitet der Generalsekretär der SPD daran, einen Niedergang zu stoppen, der vor einiger Zeit unaufhaltsam schien.»

«de Volkskrant»: Dritte Impfung ist Luxus

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag die ungleiche Verteilung von Impfstoffen:

«In den wohlhabenden Ländern erhöht sich die Durchimpfungsrate, während es immer noch Länder - insbesondere in Afrika - gibt, in denen höchstens ein Prozent der Bevölkerung geimpft ist. Der Luxus einer dritten Impfung, den sich reiche Staaten leisten können, trägt vor allem zum Umsatzwachstum der Produzenten bei. Allein bei Pfizer werden es in diesem Jahr rund 30 Milliarden Euro sein.

In Ländern mit geringer Durchimpfungsrate können jedoch neue Virusvarianten entstehen, die noch schwieriger zu bekämpfen sind als die bereits existierenden. Es würde dem öffentlichen Interesse mehr dienen, wenn sich die Durchimpfungsrate bei den Armen erhöht, als den von den Reichen bereits errichteten Schutzwall zu verstärken. (...) Die geringe Durchimpfungsrate in vielen armen Ländern hängt nicht nur mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen zusammen, sondern auch mit unzureichender Logistik. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine dritte Dosis die unnötige Illustration einer unerwünschten Ungleichheit ist.»

«NZZ»: Sanktionen sind eine stumpfe Waffe

ZÜRICH: Zur Haltung des Westens gegenüber dem Lukaschenko-Regime in Belarus (Weißrussland) schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Auch wenn dies westliche Regierungen nie offen sagen würden, akzeptieren sie, dass Weißrussland in den Machtbereich Moskaus fällt, und sie denken nicht daran, wegen dieses Landes eine Konfrontation mit dem Kreml zu wagen. Die westlichen Sanktionen bleiben damit eine stumpfe Waffe. Sie bergen immer auch die Gefahr, Lukaschenko noch weiter in die Arme Wladimir Putins zu treiben. Dass der Staatschef kürzlich die Stationierung russischer Truppen in seinem Land ins Spiel brachte, unterstreicht dieses Risiko. So bleibt das bittere Fazit, dass das Sommermärchen vom August 2020 ein rabenschwarzes Ende genommen hat. Die mutigen, nach Freiheit dürstenden Weißrussinnen und Weißrussen haben heute nur noch die Wahl zwischen Gefangenschaft, Resignation oder Flucht in den Westen - einem Weg, den bereits Zehntausende angetreten haben.»

«Die Presse»: Wie wir die Pandemie aus unserem Köpfen kriegen

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» schreibt zur Diskussion über den Umfang mit Ungeimpften:

«Es bleibt beim Warnen, Drohen, Beschränken: Wenn diese Impfgegner nicht zur Räson zu bringen sind, etwa durch kostenpflichtige Tests, dann kommt es zu Schulschließungen oder mehr, so wie es im Herbst eben stürmt und die Blätter fallen. Aber das verhärtet nur die Fronten, denn wer sich ungerecht zum Sündenbock gestempelt fühlt, wehrt sich. (...)

Am Ende jeder Krise, in der eine Gesellschaft Freiheit opfert und dem Staat gefährlich viel Macht zugesteht, muss dieser sich zurückziehen und wieder der Eigenverantwortung seiner Bürger Platz machen. Ist dieser Moment gekommen? Wenn nein, wie ist der Fahrplan dorthin? Darüber sollten wir reden, nicht über immer unsanfteren Druck zur Impfung. Sonst werden wir diese Pandemie nie mehr aus unseren Köpfen kriegen.»