Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Extreme Wettereignisse sind eine Warnung

LONDON: Zur Hochwasserkatastrophe in Deutschland, Belgien und den Niederlanden meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Niemand kann mit Sicherheit sagen, dass diese Katastrophe durch den Klimawandel verursacht wurde, auch wenn deutsche Politiker kaum daran zweifeln. Wetterkapriolen hat es schon immer gegeben.(...) Allerdings warnen Wissenschaftler seit Jahren davor, dass steigende CO2-Emmissionen zu einer globalen Erwärmung und zu immer extremerem Wetter in Form von Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen und Stürmen führen würde. Diese Extremereignisse treten nun viel häufiger auf, als die Wissenschaftler selbst prognostiziert haben. Das sollte uns alle beunruhigen. (...) Die extremen Wetterereignisse sind eine Warnung an die Regierungen, dass sie ihre Anstrengungen zur Anpassung an den bereits stattfindenden Klimawandel verstärken müssen - unabhängig davon, was sie tun, um künftige Emissionen einzudämmen.»

«El País»: Hochwasser in Europa eine Warnung für alle

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Samstag die Flutkatastrophe:

«Die katastrophalen Überschwemmungen, die Westdeutschland, Belgien und die Niederlande verwüstet haben, sind ein weiterer Beweis für die Herausforderungen, mit denen uns der Klimawandel konfrontiert. Was bei den Überschwemmungen überrascht hat, ist deren Intensität und Ausmaß. Das Geschehen zeigt, dass selbst entwickelte Gesellschaften mit hervorragender Infrastruktur und gutem Katastrophenschutz von den verheerenden Auswirkungen solcher Extremwetter nicht verschont bleiben. Die Auswirkungen haben das Herz des am weitesten entwickelten Teils Europas getroffen, mit einer tragischen Bilanz.

Die Folgen des Klimawandels beschränken sich nicht darauf, trockene Orte trockener zu machen oder mehr Hurrikane dort zu verursachen, wo sie normalerweise auftreten. Die Katastrophe macht klar, dass wir uns schneller in Richtung einer Dekarbonisierung der Wirtschaft bewegen müssen. Europa hat dabei schon wichtige Schritte unternommen, aber diese müssen weltweit getan werden. In der Zwischenzeit ist es notwendig, sich mit besseren Notfallplänen auf die Auswirkungen vorzubereiten. Die Überschwemmungen sind eine Warnung für alle.»

«Corriere della Sera»: Klimaerwärmung entscheidend bei Bundestagswahl

ROM: Zur Flutkatastrophe in Deutschland schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag mit Blick auf die Bundestagswahl:

«Der Klimaschutz steigt auf Platz eins der Sorgen der Menschen. Und die Folgen für die Ausgänge der Wahl könnten unvorhersehbar sein. Der Gedanke geht in das Jahr 2002, als die Elbe Landesteile im Osten überschwemmte und Gerhard Schröder, im Rennen für die Wiederwahl und in den Umfragen hinten dran, in Gummistiefeln zu Fuß hinaus eilte, um die Rettungsaktionen zu begleiten und gleichzeitig die Wahldynamik zu seinem Vorteil drehte. Es ist ein Drehbuch, das sich in diesen Stunden wiederholt, auch wenn alle versuchen, nicht den Eindruck zu erwecken, auf Stimmenfang zu sein. (...)

Es bleibt abzuwarten, ob es dann die Grünen sind, die von der neuen deutschen Angst profitieren. Sehr gut gestartet und dann wegen Ausrutschern und Fehlern von Annalena Baerbock zurückgefallen, haben die Umweltschützer viel aufzuholen. Sie haben jedoch das ambitionierteste Programm auf der Linie der europäischen Ziele. Eine Sache ist sicher. Nach der Katastrophe wird die Wahl in Deutschland im kommenden September die erste in Europa sein, die beim Thema der Klimaerwärmung gewonnen oder verloren wird.»

«Tages-Anzeiger»: Unwetter rückt Klimaschutz ins Zentrum

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Samstag mit den Auswirkungen der Unwetterkatastrophe auf den Wahlkampf in Deutschland:

«Gewiss ist, dass das Unwetter die Klimaschutzpolitik nun endgültig ins Zentrum des Wahlkampfs gerückt hat. Laschet, Baerbock und Scholz sahen den vermehrten Starkregen unisono als eine Folge des vom Menschen gemachten Klimawandels.

Laschet mahnte «mehr Tempo» im Klimaschutz an, musste sich aber sogleich anhören, dass gerade er und seine Partei konsequente Massnahmen stets ausgebremst oder verweigert hätten. Laschet wiederum rechtfertigte sich mit dem Hinweis, dass Nordrhein-Westfalen mit dem Kohleausstieg in den nächsten Jahren einen besonders großen Beitrag zu mehr Klimaschutz leiste.

Den Grünen, in den Umfragen zuletzt zurückgefallen, kommt das Thema natürlich wie gerufen: Der Klimaschutz ist das Fach, in dem man ihnen die größte Kompetenz zubilligt. Es könnte also gut sein, dass die zuletzt wegen eigener Fehler angeschlagene Baerbock am Ende von den Hochwassern mehr profitiert als der Krisenmanager Laschet.»

«NZZ»: Bevölkerung besser vor Folgen des Klimawandels schützen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Samstag mit der politischen Aufarbeitung der Unwetterkatastrophe in Deutschland:

«Wenn der Klimawandel katastrophale Wetterphänomene wie Starkregen oder Dürreperioden begünstigt, dann reicht eine Reduktion der CO-Emissionen nicht. Die Gesellschaft muss sich auch besser vor den Folgen der Klimaerwärmung schützen. Die Fragen nach der Verantwortung, die deutschen Politikern jetzt gestellt werden sollten, sind deshalb nicht nur die nach der Stilllegung von Kohlekraftwerken oder dem Bau zusätzlicher Windparks. Es sind auch Fragen nach geeigneten Warnsystemen vor Sturzfluten für die Bevölkerung gefährdeter Gebiete. Es sind Fragen nach nötigen baulichen Massnahmen zum Ableiten großer Regenmengen und zum Schutz von Siedlungsgebieten vor Überschwemmungen. Und es sind Fragen der Raumplanung, welche die Siedlungsentwicklung in hochwassergefährdeten Regionen sinnvoll steuern sollte.

Solche Fragen nach dem Management der negativen Folgen des Klimawandels werden im klimapolitischen Diskurs zumeist tabuisiert. Klimaschützer befürchten, dass sie als Ausrede für Nichtstun missbraucht werden. Doch wer diese Fragen vermeidet, verschließt die Augen vor der Realität und bringt damit die Bevölkerung in Gefahr.»