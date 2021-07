Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Haiti braucht vielfältige Hilfe

LONDON: Zur Lage in Haiti nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Haiti ist schon so lange in Armut, Elend, Kriminalität und Blutvergießen gefangen, dass Hilfsorganisationen und die Vereinigten Staaten, die nur 600 Meilen von der Insel entfernt sind, die sich Haiti mit der Dominikanischen Republik teilt, den Versuch aufgegeben haben, diesen Kreislauf zu durchbrechen.(...)

Eine Reihe von Faktoren muss gleichzeitig angegangen werden, wenn das Land überhaupt Hoffnung auf eine Erholung haben soll. Den Drogenbanden muss Haiti als Basis entzogen werden, und ihre Bekämpfung muss von Florida aus auf die gesamte Karibik ausgedehnt werden. Die Gesundheitskrise muss mit Impfstoffen bekämpft werden. Ausländische Helfer müssen von Friedenstruppen geschützt werden, um die Plünderung internationaler Hilfsgüter zu verhindern. Exilanten sollten ermutigt werden, mit Geld und Know-how zurückzukehren.

Karibische Nachbarstaaten einschließlich der Dominikanischen Republik sollten sich engagieren, anstatt das Land wie einen Paria zu behandeln. All dies würde wahrscheinlich wenig unmittelbare Wirkung zeigen. Aber wenn es wenigstens einen Hoffnungsschimmer gäbe, würden Haitis zerstrittene Politiker vielleicht mehr zum Wohle ihres Landes handeln und nicht nur zu ihrem eigenen.»

«Pravda»: EU muss Orban den Geldhahn zudrehen

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» fordert am Samstag ein härteres Vorgehen der EU gegen Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban:

«Es gibt schwerwiegende Gründe, warum Budapest der Zugang zu EU-Milliarden aus dem Erneuerungsplan blockiert werden sollte. Die Regierung Viktor Orbans untergräbt langfristig die Grundwerte der Europäischen Union. Von Angriffen auf die liberale Demokratie über den skandalösen Umgang mit Migranten bis zu den jüngsten Schritten gegen LGBTQ+. (...)

Doch das sind nicht die Gründe, warum die EU-Kommission den ungarischen Plan ablehnen sollte, der Budapest den Zugang zu 7,2 Milliarden aus dem Sonderhaushalt zur Krisenbewältigung öffnen würde. Der eigentliche Grund sind die Korruption und das Fehlen von Mechanismen zu ihrer Unterdrückung, vor allem wenn es um Fälle mit allerhöchster politischer Duldung geht. Ungarn hat ein langfristiges Problem mit Korruption, vor allem mit dem Missbrauch von EU-Geldern. (...) Korruption, Klientelismus und Missbrauch von EU-Geld zur Unterstützung politischer Verbündeter gehören zum Funktionieren des Orban-Systems. (...)

Der Missbrauch von EU-Gemeinschaftsgeld ist für das Überleben des Orban-Regimes ebenso wichtig wie das Untergraben der europäischen Integration. Während aber die Möglichkeiten, das zweite zu verhindern, begrenzt sind, gibt es gegen das erstere konkrete Instrumentarien. Es braucht nur die Bereitschaft, sie einzusetzen.»

«De Standaard»: Nicht alles was erlaubt ist, muss auch getan werden

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschäftigt sich am Samstag mit dem Urlaubsverhalten in Corona-Zeiten:

«Der erste Ferienmonat ist noch nicht einmal zur Hälfte vorbei und schon scheint der Weg ins Reich, der uns so überschwänglich in Aussicht gestellten Freiheit, wieder versperrt. Viel schneller als von irgendjemandem vorhergesagt, hat die kombinierte Lockerung der Maßnahmen wieder zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen geführt. (...)

Für jeden von uns gilt: Nicht alles, was erlaubt ist, muss auch getan werden. Dass die Regierung den Grad der Freiheit erhöht, bedeutet nicht, dass man sie in vollem Umfang nutzen muss, wenn dies nicht unter sicheren Umständen möglich ist. Bei allem Verständnis für das lange vertagte Bedürfnis nach Kontakt und Unterhaltung muss gelten: Was in unserer eigenen Umgebung sicheres Verhalten ist, sollte auch im Ausland beachtet werden. Unabhängig davon, wie heiß, wie spät oder wie angenehm es ist und wie lax die Maßnahmen vor Ort durchgesetzt werden - früher oder später wird das Ausland zu uns ins Land kommen.»

«NZZ»: Grüne haben sich in Sackgasse manövriert

ZÜRICH: Zu den Problemen der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Sie ließ ihr Studium bombastischer erscheinen, als es war, stilisierte sich zur Völkerrechtlerin - und dann die Krönung: ein Buch, halb Autobiografie einer 40-Jährigen, halb politisches Programm. Die Selbstdarstellung war aufgesetzt bildungsbürgerlich und sollte kaschieren, dass die Bewerberin ihr Berufsleben nur im grünen Orbit verbracht hatte: eine Parteisoldatin, gestählt und gehärtet in der hermetischen Welt der Parteigremien.

Baerbock hat den Moment verpasst, das auf Selbsterhöhung zielende Marketing durch ein bescheideneres Auftreten zu korrigieren. (...)

Man weiß nie, woran man bei ihr ist. Mal gibt sie sich als souveräne Politikerin, die Europas Vormacht führen will, mal als frecher Jungstar, der sich nach oben kämpft. Am Schluss bleibt das Bild einer unfertigen Kandidatur. Schon steht die Frage im Raum, ob sie zugunsten Habecks verzichten soll. Der Vorschlag ist schräg, weil Kanzlerkandidaten keine nach Belieben austauschbare Dutzendware sind. Aber nichts illustriert besser als das, in welche Sackgasse sich die Grünen manövriert haben.»

«ABC»: Deutschland gibt Spaniens Tourismussektor den Rest

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» kommentiert am Samstag die Entscheidung Deutschlands, ganz Spanien angesichts steigender Corona-Zahlen wieder zum Risikogebiet zu erklären:

«Die Entscheidung der deutschen Regierung, ihren Bürgern wegen Corona in diesem Sommer von Reisen nach Spanien abzuraten und uns weiter als Risikoland zu betrachten, wird einer Urlaubssaison den Rest geben, die schon bisher nicht die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllt hat. Deutschland schließt sich damit den Empfehlungen Großbritanniens und Frankreichs an. Die Appelle der spanischen Regierung haben nicht verhindert, in diesen Ländern eine ungerechtfertigte Alarmstimmung auszulösen. Solche Botschaften aus den wohlhabendsten Ländern Europas sind ein Drama für den angeschlagenen Tourismussektor.

Spanien befindet sich nicht mehr im Corona-Alarmzustand und die Tödlichkeit der Pandemie ist durch die Impfkampagne drastisch gesunken. Aber es ist offensichtlich, dass Spanien weder über ausreichendes politisches Gewicht noch über die Überzeugungskraft in Europa verfügt, um unseren Tourismus zu schützen. Jetzt vermittelt Spanien in den entscheidenden Herkunftsländern der Spanienurlauber wieder ein Bild der Ungewissheit. Eine Erholung des Tourismussektors wird deshalb leider noch lange auf sich warten lassen.»