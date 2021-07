Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«de Volkskrant»: Geduld der EU ist am Ende

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag den Umgang der EU mit autoritären Regierungen:

«Die Geduld der EU mit den autoritären Regierungschefs aus Osteuropa ist am Ende. Lange Zeit hat man sie mit Samthandschuhen angefasst, in der Hoffnung, dass sie auf die europäische Kritik hören würden. Das ist aber nicht passiert: Die Probleme mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben sich nur noch vergrößert. (...)

Der Umgang mit autoritären Anführern ist nicht immer einfach, weder rechtlich noch politisch. Aber eine solche Herangehensweise beginnt mit dem politischen Willen, maximalen Druck auf Länder wie Ungarn, Polen und Slowenien auszuüben. Insbesondere finanziellen Druck, für den sie als Nettoempfänger europäischer Gelder anfällig sind. Der EU bleibt keine andere Wahl. Wenn sie es weiterhin zulässt, dass sich innerhalb der Union autoritäre Regime entwickeln, dann wird sie ihre Integrität verlieren.»

«De Standaard»: Die Welt ist nicht sicherer geworden

BRÜSSEL: Zum Nato-Abzug aus Afghanistan meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«Die große Nato-Operation erfolgte nach amerikanischem Muster. Mit kultureller Arroganz, gepanzerten Fahrzeugen und von imposanten Festungen aus. Man konzentrierte sich auf einen militärischen Ansatz. Auch nachdem klar geworden war, dass der Krieg nicht zu gewinnen war, selbst nicht mit den 50.000 zusätzlichen Soldaten, die US-Präsident Barack Obama schickte. (...)

In der Tat ist die Welt seit den Anschlägen vom 11. September 2001 und der Jagd auf Osama bin Laden nicht sicherer geworden. Aber wenigstens ist die Lehre aus Afghanistan, dass es eine schlechte Idee ist, den Terrorismus mit Militäreinsätzen zu bekämpfen. Und wenn diejenigen, die vor den Taliban fliehen, Europas Grenzen erreichen, werden uns Militäreinsätze auch davor nicht beschützen. Dass wir keine alternativen Antworten finden, ist kennzeichnend für die Ohnmacht dieser Ära: Vor 20 Jahren haben wir uns selbstgerecht daran gemacht, Afghanistan zu bombardieren und nun verschanzen wir uns, bedrängt und ängstlich, vor den Nachwehen dieses Krieges.»

«Independent»: Deutsch-britische Beziehungen bleiben sehr wichtig

LONDON: Zum Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Großbritannien heißt es am Samstag im Londoner «Independent»:

«Die deutsch-britischen Beziehungen werden weiterhin von großer Bedeutung sein, unabhängig davon, wer gerade an der Macht ist. Deutschland wird die Integrität der EU und ihres Binnenmarktes stets über nahezu alles stellen. Aber es gibt viele Bereiche, in denen die EU weniger relevant ist. Und auf diesen Gebieten könnte sich Großbritanniens Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich, wenn Präsident Macron dazu bereit ist, tatsächlich vertiefen und intensivieren - ungeachtet der anhaltenden Spannungen und Ressentiments über den Brexit. Die Außen- und Verteidigungspolitik zum Beispiel sollte ein gemeinsames Interesse sein.

Als die herausragenden wirtschaftlichen und/oder militärischen Mächte des Kontinents arbeiten die E3, wie diese im Entstehen begriffene Troika genannt wird, bereits zusammen. Und sie sind sich in einer Reihe von internationalen Fragen einig, etwa beim Iran-Atomabkommen, bei der G7 und der G20, beim Klimawandel, beim Friedensprozess im Nahen Osten und beim Widerstand gegen die chinesische Missachtung der Menschenrechte der Uiguren und der Einwohner Hongkongs. Bis zu einem gewissen Grad gibt es auch einen Konsens über den Umgang mit Wladimir Putins Russland, obwohl die Briten hier viel selbstbewusster sind als die Deutschen und Franzosen und die EU als Ganzes.»

«Público»: Die Korruptionslüge der extremen Rechten

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Samstag Korruptionsvorwürfe gegen Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro und andere rechtspopulistische Politiker weltweit:

«Die Kluft zwischen Worten und Taten der extremen Rechten im Kampf gegen Korruption ist enorm. Viktor Orbáns Nähe zur neuen Klasse der ungarischen Millionäre, die Umleitung von 6,8 Millionen Euro EU-Geldern zu Marine Le Pens Partei, Matteo Salvinis (oder Donald Trumps) Geschäfte mit russischen Kapitalisten oder das Geständnis des österreichischen Ex-Vizekanzlers (Heinz Christian Strache) in einem Video sind klare Beweise dafür, dass der Diskurs der «Sauberkeit» wegen einer angeblichen moralischen Überlegenheit eine Lüge ist. Doch nirgendwo wird dies so sichtbar wie im Regime Jair Bolsonaros.

Angesichts einer stagnierenden Wirtschaft und wachsender Armut versprach Bolsonaro eine «anständige Regierung». Aber er hat gelogen. Der Versuch, Impfstoffe zu einem um tausend Prozent überhöhten Preis zu kaufen, zeigt, dass die messianische Mission, mit der der radikale Rechtsextremismus behauptet, Nationen vom Gift der »Politiker« zu reinigen, ein Betrug ist. Es ist offensichtlich, dass die liberale Demokratie, die auf Rechtsstaatlichkeit basiert, weiter die beste Antwort auf die Geißel der Korruption ist.»

«Corriere della Sera»: Merkel hat ihre Positionen aufgeweicht

MAILAND: Zum Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in London schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag:

«Letzter Besuch in der Downing Street für Angela Merkel, bevor sie im Herbst das Kanzleramt verlässt: Und gestern wurde die deutsche Regierungschefin auch von der Queen auf Schloss Windsor empfangen. Aber es war das Treffen mit Boris Johnson, das mehr mit politischer Bedeutung geladen war. Zwei Persönlichkeiten, die entfernter nicht sein könnten. Es wurde jedoch alles getan, um die Stimmung positiv zu halten, obwohl von Merkel in letzter Zeit mehrere Anfeindungen in Richtung Großbritannien kamen, von der Frage der EM-Finals in Wembley bis zum Versuch, eine gesamteuropäische Quarantäne für britische Reisende einzuführen.

Die Kanzlerin hat gestern ihre Positionen aufgeweicht, aber vor allem wurde der Rahmen für eine engere Beziehung zwischen London und Berlin nach dem Brexit geschaffen: Die beiden Regierungen werden nach dem deutsch-französischen Modell gemeinsam tagen und haben eine gemeinsame Erklärung in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik unterzeichnet. Johnsons Versuch ist es, bilaterale Beziehungen zu den Schlüssel-Staaten der EU aufzubauen, um die anhaltenden Schwierigkeiten in den Beziehungen zu Brüssel zu umgehen: Es scheint schwierig, die beiden Pläne auf alternative Weise fortzusetzen.»

«NZZ»: Politik ist für Folgen der Migrationspolitik verantwortlich

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Messerattacke eines Somaliers in Würzburg:

«Es gab klare Warnzeichen. Der 24-jährige Mann zeigte im Vorfeld deutliche Anzeichen einer psychischen Störung. Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beides verlief im Sand. (...)

Die Politik weiß, dass zahlreiche menschliche Zeitbomben mit einer ähnlichen Biografie in Deutschland leben. Aber sie unternimmt nichts. Die Serie der Bluttaten begann - welch traurige Ironie - ebenfalls in Würzburg, als im Juli 2016 ein 17-jähriger Afghane mit einer Axt vier Personen verletzte. Und sie endete vorläufig in Dresden, wo ein damals 20-jähriger syrischer Flüchtling einen Schwulen niederstach. Die Parteien der Bundesregierung CDU, CSU und SPD stecken den Kopf in den Sand und schliessen die Augen vor den Folgen ihrer Migrationspolitik. (...)

Die Parteien schulden den Hinterbliebenen Rechenschaft und den Bürgern eine Politik der inneren Sicherheit, die diesen Namen verdient. Wenn die Kräfte der sogenannten großen Koalition Heimleiter, Sozialarbeiter, kommunale Angestellte oder Polizisten mit den Folgen des Kontrollverlustes von 2015 allein lassen, ist das im höchsten Masse schäbig.»