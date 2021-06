Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.21 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«De Tijd»: Merkel sorgte für politische Stabilität

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Samstag die Europapolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Mit Ausbruch der Eurokrise im Zuge der großen Finanzkrise 2008 rückte Merkel richtig ins europäische Rampenlicht. Damals hatte Europa kein Szenario für die Bewältigung der Krise parat. Merkel behielt einen kühlen Kopf, traute sich manchmal lange zu zögern, konnte aber letztlich eine Katastrophe für die Eurozone verhindern. Sie behielt sogar Griechenland an Bord, auch wenn das Land dafür einen hohen Preis zahlen musste. (...)

Wenn Angela Merkel nach der Bundestagswahl im September aufhört, wird sie 16 Jahre an der Macht gewesen sein. Das ist eine außergewöhnlich lange Zeit. Zum Vergleich: Merkel hat vier amerikanische Präsidenten und ebenso viele französische Präsidenten kommen und gehen sehen. Die politische Landschaft Deutschland blieb - verglichen mit dem Rest Europas - bemerkenswert stabil. Diese Stabilität ist natürlich ein Plus. Je stärker man zu Hause ist, desto glaubwürdiger kann man im Ausland auftreten.

Nach einem stürmischen Start scheint jetzt sogar Armin Laschet der stärkste Kandidat für ihre Nachfolge zu sein. Aber er wird nicht sofort die gleiche Rolle wie Merkel spielen können. Auch das ist sicher.»

«de Volkskrant»: Legale Arbeitsmigration ist Schlüssel zum Erfolg

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag die Migrationspolitik der EU:

«Die EU-Kommission versucht seit langem, den Stillstand mit einer konstruktiveren Vision zu durchbrechen, die mit der Feststellung beginnt, dass Migration eine Tatsache ist und Arbeitsmigranten in Europa dringend gebraucht werden.

Ziel sollte es sein, die Kontrolle über die Migrationsströme zu erlangen, anstatt sie den Schmugglern zu überlassen. Die Kommission wendet dabei die Methode von Zuckerbrot und Peitsche an. Den Herkunftsländern sollen im Gegenzug dafür, dass sie Migranten aufhalten und abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen, Vorteile geboten werden. Glücklicherweise fehlt die legale Arbeitsmigration nicht in der Palette der potenziellen Gegenleistungen, darunter auch Visa, finanzielle Zuschüsse und Entwicklungshilfe.

Schließlich sind Arbeitsmöglichkeiten der Schlüssel zum Erfolg. Wenn afrikanische Jugendliche legal als Saisonarbeiter auf Feldern in Südeuropa arbeiten und Geld nach Hause schicken können, lohnt es sich für deren Herkunftsländer, die illegale Migration zu stoppen.»

«Independent»: Gesundheitsminister Hancock ist nicht mehr haltbar

LONDON: Nach Berichten über eine Affäre des britischen Gesundheitsministers Matt Hancock und die Verletzung von Corona-Abstandsregeln fordert die Opposition seinen Rücktritt. Dazu meint der Londoner «Independent» am Samstag:

«Selbst eine Regierung, deren Hauptmerkmal Schamlosigkeit ist, kann Matt Hancock nicht mehr halten. Dank (des Ex-Regierungsberaters) Dominic Cummings wissen wir, dass weder der Premierminister noch der Chef des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS, Sir Simon Stevens, Vertrauen in Hancock zu haben scheinen und ihn als «hoffnungslos» bezeichneten.

Hancock sollte zwar nicht als Sündenbock für das Versagen der Regierung als Ganzes herhalten müssen und schon gar nicht für Fehler, die in der Downing Street gemacht wurden. Aber er muss die Verantwortung für seinen Teil an dem übernehmen, was im Umgang mit der Pandemie schiefgelaufen ist.

Wie die Dinge liegen, ist Hancock als Minister eine «lame duck», abgelenkt durch seine persönlichen Probleme und die unerwünschte Aufmerksamkeit der Medien. Er ist ein Hemmschuh im Kampf gegen Covid-19, trotz seiner harten Arbeit. Er weiß, dass er gehen sollte.»

«Nepszava»: Orban kniet vor niemandem nieder

BUDAPEST: Zum Streit der EU mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban über ein neues Gesetz zur Homosexualität schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Warum er die Europäische Union (EU) nicht verlasse, fragte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte seinen ungarischen Amtskollegen. Schon bei seiner Ankunft in Brüssel hatte Rutte in Sachen «Pädophilie-Gesetz» gemeint, Ungarn sei «auf die Knie zu zwingen». (...) Orban hätte schon längst den «Krämerladen» EU verlassen, doch dann müsste jemand anderes sein Land finanzieren. Doch für Moskau und Peking ist Ungarn nur so lange interessant, als sich das EU-Land als Brechstange zur Destabilisierung der Union gebrauchen lässt. (...) Die EU lehnt sich auf Orbans Schultern, damit er niederkniet. Er wird es nicht tun. Niemals. Eher steigt er aufrecht stehend aus dem Ring. Ihm nachtrotten wird ein gespaltenes ungarisches Volk. Ein Schamgefühl werden nur wenige verspüren.»

«La Vanguardia»: Dialog mit Russland so wichtig wie schwierig

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Samstag den gescheiterten Versuch Deutschlands und Frankreichs, beim EU-Gipfel ein Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu vereinbaren:

«Der Einfluss der deutsch-französischen Achse war dieses Mal nicht groß genug, um die 27 von einem Treffen mit Putin zu überzeugen. Die baltischen Staaten und Polen sprachen sich dagegen aus und drohten mit einem Veto. Auch die Niederlande reagierten ablehnend. Dabei ist der Dialog mit Russland ebenso notwendig wie komplex und schwierig. Denn Moskau ist Europas größter Erdgaslieferant und spielt eine Schlüsselrolle bei Themen wie dem iranischen Atomabkommen, dem Klimawandel oder den Kriegen in Syrien und Libyen. Aber Moskaus Annexion der Krim, seine Rolle in der Ukraine und die Unterstützung für Lukaschenko belasten die Beziehungen.

Dass Berlin und Paris Moskau wieder die Hand reichen, halten andere EU-Länder für übereilt. Seit dem letzten Gipfel EU-Russland 2014 gibt es nur noch Spannungen, Distanzierungen und Sanktionen. Und nun ist auch noch die EU uneins, wie es mit den Beziehungen weitergehen soll. Angesichts all dessen scheint eine direkte Begegnung zwischen beiden Seiten noch in weiter Ferne.»

«La Repubblica»: Deutsch-französische Machtachse angeschlagen

ROM: Zum Scheitern des Vorschlags für ein Gipfeltreffen zwischen der EU und Russland schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Es ist nicht das erste Mal. Aber es kommt auch nicht oft vor, dass ein von Frankreich und Deutschland formulierter Vorschlag in Europa einen echten Stopp erfährt. Vorgestern Nacht ist es passiert. Der Vorschlag von Angela Merkel und Emmanuel Macron, ein Gipfeltreffen zwischen der EU und Russland zu organisieren, wurde an die Absender zurückgeschickt. Die deutsch-französische Achse der Macht ist erkennbar angeschlagen.

Der Widerstand der ehemaligen Sowjetrepubliken des Baltikums, des angrenzenden Polens, aber auch Schwedens und der Niederlande war sehr stark. Die Nationen des ehemaligen kommunistischen Blocks müssen sich zu sehr mit der russischen Präsenz beschäftigen. Das Treffen findet daher nicht statt. Zumindest in der Originalformulierung. Es ist möglich, dass Paris und Berlin versuchen, sich ein anderes Format auszudenken. Aber sicherlich läuft die Zeit davon, besonders in Deutschland.»

«NZZ»: Keine Zustimmung zu Kurskorrektur der Russlandpolitik der EU

ZÜRICH: Deutschland und Frankreich sind mit ihrem Vorstoß für ein EU-Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gescheitert. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Es ist eine klare und verdiente Niederlage. Der Versuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron, die Russlandpolitik der EU zu kapern und auf einen neuen Kurs zu bringen, ist in der Nacht auf Freitag gescheitert. Irritierend ist nicht in erster Linie der Vorstoß an sich. Die Diskussion darüber, unter welchen Bedingungen ein Gipfeltreffen mit Putin wünschbar ist, kann durchaus geführt werden. Und man kann in guten Treuen verschiedener Meinung sein, ob, wann und in welcher Besetzung die EU sich mit Putin treffen soll - allerdings ist punktuelle Kooperation mit dem Kreml auch ohne das Gipfel-Brimborium möglich. Was viele Staats- und Regierungschefs dagegen regelrecht erboste, ist die Überrumpelungstaktik des deutsch-französischen Duos.(...)

In Bezug auf Russland wird die EU auf lange Sicht also kaum handlungsfähig sein. Das ist bedauerlich. In manchen osteuropäischen Ländern verbindet sich damit aber noch ein anderes Gefühl: Die Niederlage von Frau Merkel wirkt beruhigend. Es ist zwar übertrieben, doch aus historischen Gründen irgendwie nachvollziehbar: Diese Länder fürchten eine Verständigung zwischen Berlin und Moskau, die über ihre Köpfe hinweg geschieht.»