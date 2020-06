Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Deutschland weist Europa den richtigen Weg

LONDON: Zum Konjunkturprogramm der Bundesregierung meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Deutschland hat Europa mit der Reaktion seines öffentlichen Gesundheitswesens auf die Corona-Krise den Weg gewiesen. Jetzt tut es das auch an der ökonomischen Front. (...) Für Großbritannien, das noch immer Schwierigkeiten hat, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, ist die Abschätzung des langfristigen wirtschaftlichen Schadens noch zu früh. Gleichwohl setzt das deutsche Wiederaufbauprogramm zwei Prioritäten, die auch im Zentrum der Pläne von Finanzminister Rishi Sunak stehen müssen.

Erstens müssen die Auswirkungen der Krise auf die Nachfrage durch Maßnahmen zur Ankurbelung der Verbraucherausgaben ausgeglichen werden. Dem dient die deutsche Mehrwertsteuersenkung. (...) Sunaks zweite Priorität muss es sein, Anreize für neue Investitionen zu schaffen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um Jobs für Menschen zu schaffen, die durch die Krise arbeitslos geworden sind. Deutschlands «Zukunftspaket» ist der richtige Weg.»

«De Standaard»: Europa hat kein Vertrauen in britische Regierung

BRÜSSEL: Zu den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ihre Beziehungen nach dem Brexit heißt es am Samstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Zugegeben, in der Brexit-Saga steht nie etwas wirklich fest. Termine waren nur dazu da, verschoben zu werden. Doch der «point of no return» für einen harten Brexit, der 31. Dezember 2020, rückt diesmal tatsächlich näher. Vier Verhandlungsrunden haben die Briten und die EU geplant, um die Konturen eines Handelsvertrages festzulegen. Die vierte ist nun abgelaufen und hat keinen einzigen Durchbruch gebracht. (...)

Das große Problem besteht darin, dass Europa null Vertrauen in die britische Regierung hat. Boris Johnson hat sie mit «Free-Traders» bestückt. Sie wollen eine möglichst unreglementierte britische Wirtschaft und arbeiten darum lieber mit Zolltarifen und Einfuhrquoten. Großbritanniens Unterhändler haben diese Idee gestern wiederholt. Aber das würde bedeuten, dass im kommenden Jahr dauerhafte Grenzkontrollen eingeführt werden müssten, vielleicht sogar an der Grenze zwischen Irland und Nordirland.»

«Tages-Anzeiger»: Trump will Amerikas Demokratie ersticken

ZÜRICH: Zu den Unruhen in den USA heißt es am Samstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Falls es noch einen letzten Beleg für Trumps autoritäre und demagogische Züge brauchte, hat er ihn mit seiner Antwort auf die Proteste geliefert. Er drückt sein Knie auf die amerikanische Demokratie, um sie zu ersticken.

Es wäre leicht, in Trumps Amerika in diesen Tagen nur Dunkelheit zu sehen. Es ist die Fortsetzung einer ewigen Geschichte. Rassismus und staatliche Gewalt gegen Schwarze sind so alt wie die USA selbst. (...) Und doch gibt es auch Licht. Wer die Proteste besucht, erlebt keine Stimmung des Bürgerkriegs, sondern eine des gewaltlosen Widerstands. Im Gegensatz zu den Unruhen von 1968 und den ersten Protesten der «Black Lives Matter»-Bewegung sind unter den Teilnehmern viele weiße Amerikaner, mancherorts sind sie sogar in der Mehrheit. Das ist neu.»

«NZZ»: Impfstoffe dürften für alle reichen

ZÜRICH: Zur Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die Frage, ob sich finanzstarke Staaten wie die USA in Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 gewissermaßen einkaufen dürfen, hat in den vergangenen Wochen immer wieder für heftige Diskussionen gesorgt. Am stärksten scheint sie die Bewohner von Schwellen- und Entwicklungsländern zu beschäftigen. Dies ist verständlich, müssen solche Staaten doch aufgrund ihrer beschränkten finanziellen Ressourcen sowie fehlender eigener Kapazitäten für die Herstellung großer Mengen von Impfdosen befürchten, in einem möglichen Verteilkampf die schlechtesten Karten zu besitzen.

Dennoch ist diese Sorge immer weniger gerechtfertigt. Inzwischen treffen nämlich beinahe wöchentlich Meldungen von bedeutenden Pharmafirmen über Investitionen in großangelegte Fertigungskapazitäten ein. Addiert man die genannten Zielwerte, sollte die Industrie schon im kommenden Jahr in der Lage sein, mehrere Milliarden Dosen von potenziellen Impfstoffen gegen Covid-19 zu produzieren. Geht es so weiter, spricht nichts dagegen, dass künftig jeder Erdenbürger geimpft werden kann.»

«Der Standard»: Wird Trump Präsidentschaftswahl manipulieren?

WIEN: Zu den Krisen in den USA und den kommenden Wahlen schreibt «Der Standard» am Samstag in Wien:

«Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise und die Anti-Rassismusproteste machen zunehmend deutlich, wie ungeeignet der Twitter-König für das Amt des Präsidenten ist. In einer Demokratie gibt es dafür das Korrektiv der Wahlen. Doch nun wächst die Angst, dass Trump jedes Mittel nutzen wird, einen Machtverlust abzuwenden, indem er die Wahl manipuliert oder eine Niederlage gegen Biden nicht anerkennt - allein schon, weil ihm danach unzählige Gerichtsverfahren drohen. Dabei kann er auf die Hilfe seines gefügigen Justizministers Bill Barr, des republikanischen Senats und zahlreicher erzkonservativer Richter hoffen. Die Pandemie oder Proteste könnten den Vorwand bieten, städtische Wahllokale zu schließen oder Briefwahlstimmen für ungültig zu erklären. Die kommenden Monate werden so zur Feuerprobe für Amerikas Demokratie.»