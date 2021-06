Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Tages-Anzeiger»: Kleine Schritte in die richtige Richtung

ZÜRICH: Die USA und Russland werden nach dem Treffen in Genf den Dialog fortsetzen. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«In Genf haben sich zwei Gegner an einen Tisch gesetzt - nicht zum rhetorischen Armdrücken, sondern zum Gespräch. Trotz aller Differenzen war der gegenseitige Respekt spürbar. Was für ein Unterschied zum Gipfel 2018 in Helsinki, als der russische Präsident den amerikanischen vorgeführt hatte. Auch mussten sich Biden und Putin gegenseitig nichts vormachen, fast so wie Rick und Louis auf der Kinoleinwand (im Filmklassiker «Casablanca»): Der Amerikaner hat jahrzehntelange Erfahrung in der Außenpolitik und bereiste als Vizepräsident und Senator die Welt. Und für den Russen ist Biden bereits der fünfte US-Präsident, mit dem er es zu tun hat. Was zeigt, dass Erfahrung und Nüchternheit unterschätzte Tugenden sind in der Politik. Zwar hat Genf keinen Durchbruch gebracht, zumindest jedoch werden wieder Botschafter ausgetauscht, auch will man über Hackerangriffe und die Nuklearwaffen reden. Kleine Schritte, aber sie gehen in die richtige Richtung.»