Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«de Volkskrant»: Der Stachel sitzt im Nahost-Konflikt noch immer tief

AMSTERDAM: Zum Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Viele Israelis haben lange geglaubt, sie würden es ohne Lösung des Konflikts mit den Palästinensern schaffen. Der Gazastreifen hat sich in eine Art Käfig verwandelt, in dem auch die Hamas eingesperrt ist, und die Palästinenser im Westjordanland leben hinter einer hohen Mauer. Aber dass die Palästinenser dieses Schicksal nicht stillschweigend hinnehmen, ist in den letzten Wochen einmal mehr deutlich geworden. Und auch wenn sie zersplittert unter drei verschiedenen Regierungen leben, fühlen sie sich doch miteinander verbunden.

Wie aber soll es weitergehen mit einem Israel, in dem Extremisten an politischem Einfluss gewinnen, mit einer zahnlosen palästinensischen Regierung, der die Unterstützung der Bevölkerung fehlt, und einer Terrororganisation, die an Popularität gewonnen hat? In den letzten Tagen wurde die Ausweitung der Gewalt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen Israels befürchtet. Das ist diesmal nicht geschehen. Aber der Stachel sitzt noch immer tief. Und es gibt niemanden, der ihn herauszieht.»

«The Times»: Nur eine Pause vor dem nächsten Ausbruch des Konflikts

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas:

«Nach den schlimmsten Kämpfen seit sieben Jahren, die mehr als 240 Menschenleben gekostet haben, ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas tatsächlich ein Grund zum Feiern. Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister, pries sie als solchen und behauptete, die Operation «Guardian of the Walls» habe die Hamas so stark beschädigt, dass sich «die Gleichung verändert» habe. Doch Benny Gantz, der Verteidigungsminister, warnte, die Waffenruhe sei nur eine weitere Pause vor dem nächsten Konflikt, wenn nicht die Grundlagen des israelisch-palästinensischen Konflikts angegangen würden. (...)

Gantz hat Recht. Netanjahu hat Jahre und mehrere Runden von Kämpfen in Gaza damit verbracht, genau dies zu vermeiden. Sein historischer Durchbruch mit dem Abraham-Abkommen, das die Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain normalisierte, schien seine Überzeugung zu stützen, dass Israel am besten gedeihen kann, wenn es die Palästinenser an den Rand drängt, anstatt sich mit ihnen zu einigen. Doch dieses Kalkül wurde zunichte gemacht, als die Spannungen, die mit Zusammenstößen in Jerusalem begannen, gleichzeitig zu Raketenbeschuss von der Hamas führten und in beispiellosen Zusammenstößen zwischen israelischen Arabern und Juden in Israels eigenen Städten eskalierten.»

«De Standaard»: Anleihenkäufe treiben Kryptowährungen nach oben

BRÜSSEL: Zu den Kurseinbrüchen der Kryptowährungen heißt es am Samstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Jeder ist natürlich selbst für seine Investitionen verantwortlich, aber das viel zu lange Stillhalten der Zentralbanken in Sachen Kryptowährungen hat die Rechnung für viele Anleger unnötig hoch auflaufen lassen. (...) Parallel dazu haben die Zentralbanken in der Corona-Pandemie so viel Geld drucken lassen wie nie zuvor in der Geschichte, um damit massenweise Anleihen aufzukaufen. Mit deutlich weniger hatten sie die Wirtschaft auch schon 2008 vor dem Untergang gerettet. Durch die Erschaffung dieser Gelder aus dem Nichts weckten die Zentralbanken Misstrauen. Damit wurde die Basis für den Bitcoin gelegt.

Als die Zentralbanken zwecks Corona-Bekämpfung wie nie zuvor Anleihen kauften, drehten auch Bitcoin und Co. mächtig auf. Dieser Zusammenhang ist deutlich. Aber die Zentralbanken druckten Geld im Rahmen staatlicher Geldpolitik. Die Kryptowährungen hingegen sind private Initiativen. Man darf gespannt sein, was mit den Kryptos geschieht, wenn (die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine) Lagarde endlich eingesteht, dass die EZB nicht ewig neues Geld drucken kann.»

«La Repubblica»: Bundestagswahl bringt Unsicherheit für Italien

ROM: Angesichts der diesjährigen Bundestagswahl schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag mit Blick auf die Rolle Deutschlands für Italien:

«Deutschland ist ein Risiko für Mario Draghi. Die Bundestagswahlen am 26. September und der Abgang Angela Merkels von der Bühne nach 16 Jahren stellen eine Unsicherheit für alle Märkte aber auch für die Strategie des italienischen Regierungschefs dar, welcher auf zwei Faktoren setzt: Die stabile Neubelebung der Wirtschaft und den Erhalt einer expansiven Politik sowohl mit Steuer- als auch Finanzmittelplänen.

Die Europäische Zentralbank zeigt sich bis jetzt als sicherer Partner ihres früheren Präsidenten. (...) Aber Draghi braucht auch europäische Regierungen als Partner, weil niemand versuchen würde, zu den alten Haushaltsnormen zurückzukehren. (...) Es gibt jedoch die Unbekannte Deutschland. Die Grünen haben, nach dem Überholmanöver der vergangenen Wochen auf der Welle ihrer Kanzler-Kandidatin Annalena Baerbock, Schwung in den Umfragewerten verloren und befinden sich wieder hinter der Union. Und wenn Armin Laschet Kanzler werden sollte, droht sich der Horizont für Draghi zu verdunkeln.»

«Tages-Anzeiger»: Extremisten werden weiter Öl ins Feuer gießen

ZÜRICH: Zur Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Das Zittern, das Leiden, das Sterben hat ein Ende - zumindest vorläufig. In Israel wie im Gazastreifen. Es ist nicht der erste Waffenstillstand in der Region, und es wird auch nicht der letzte sein.

Auch in diesem Wahnsinn gibt es Zyklen. Solange auch nur eine der vielen Konfliktparteien meint, profitieren zu können, wird es diese Auseinandersetzungen geben. Denn, so zynisch es klingt, es gibt immer Gewinner. Die Hamas hat sich im Machtkampf mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas profiliert. Und in der Krise schart sich das Volk um seinen Führer: Benjamin Netanjahu hofft, eine Regierungsbildung seiner Gegner noch abwenden zu können. (...)

Die Frage, wer angefangen hat, lässt sich unendlich weit zurückverfolgen. Irgendwann landet man bei der Balfour-Erklärung von 1917: Die einen verweisen auf jenen Teil, in dem eine «nationale Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina» versprochen wurde; die anderen zitieren jene Passage, «dass nichts geschehen soll, was die Rechte der nicht jüdischen Gemeinschaften in Palästina infrage stellen könnte». Aber es gibt in diesem Konflikt nicht Schwarz und Weiß. Extremisten gießen immer wieder Öl ins Feuer, das den Antisemitismus genauso nährt wie den Hass auf Muslime - weltweit.»