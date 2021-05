Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«de Volkskrant»: Angst vor Bürgerkrieg in Israel wächst

AMSTERDAM: Zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen innerhalb Israels heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Die beispiellosen Szenen schüren die Angst vor einem Bürgerkrieg in Israel. Es ist eine Dimension des israelisch-palästinensischen Krieges, die den Kampf zwischen den Parteien wieder auf Anfang setzten könnten. Auf 1948, das Jahr, in dem der jüdische Staat gegründet wurde. (...)

Für die Kämpfe um Gaza kann man immer einen ausländischen Vermittler finden. Aber den Brand im Inneren können die Bürger nur selbst löschen. An einigen Kreuzungen verteilten jüdische und arabische Israelis gemeinsam Blumen an vorbeifahrende Autofahrer, um Frieden zu demonstrieren.

Aber ob sich diese Stimmung auch in der Knesset, dem israelischen Parlament, durchsetzen wird? Premierminister Netanjahu hat sich seit mehr als zehn Jahren mit einem eisernen «winner-takes-all»-Populismus behauptet. Seine gemäßigteren Rivalen haben darauf von Wahl zu Wahl keine Antwort gefunden.»

«La Repubblica»: Kluge Ankündigungspolitik in den USA

ROM: Zum Ende der Maskenpflicht für vollständig gegen Corona Geimpfte in den USA in vielen Situationen schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Weg mit der Maske! Es ist die Kraft des Impfstoffs: Nun ist es offiziell. Die Immunität befreit uns vom Verwenden der Masken, nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen. Dank Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson kann man wieder anfangen, das Lächeln seiner Mitmenschen zu genießen. Oder sogar Fremde küssen, wenn sie damit einverstanden sind. (...) Die Ankündigung der wichtigsten Bundesbehörde zur Verhütung von Epidemien hat nur begrenzte praktische Auswirkungen: Kein Bürgermeister wird Polizisten herumschicken, um die «Nicht-Maskierten» nach ihren Impfpässen zu fragen. Viele private Unternehmen ziehen es vorerst vor, bestimmte Sicherheitsregeln in den Büros einzuhalten, um auch die ängstlichsten Mitarbeiter zu beruhigen. Aber die Ankündigung hat große Bedeutung auf der symbolischen und pädagogischen Ebene. Ein Neustart lässt sich auch durch den geschickten Einsatz dieser Ankündigungseffekte stärken. Es ist der letzte Akt in einem Anschwellen guter Nachrichten. Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung wurde bereits geimpft.»

«NZZ»: Maskenfreiheit soll Impfbereitschaft erhöhen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Aufhebung der Maskenpflicht für vollständig gegen Corona Geimpfte in den USA:

«Wie schon das bis zu diesem Tag sehr konsequente Maskentragen Bidens ist auch der demonstrative Verzicht mehr als nur ein politischer Gimmick. Biden hatte bisher mit der Maske demonstriert, dass die Pandemie ein ernstes Problem sei und dass eine von ihm geführte Administration diese mit höchster Priorität bekämpfen würde. Damit hat er sich im Wahlkampf erfolgreich von Trump abgesetzt. Nun soll das Bild des von der Maske befreiten Präsidenten für die Vorteile stehen, die eine Impfung den Bürgern ermöglicht. (...)

Die Impfkampagne ist in die Phase getreten, in der nicht Sicherheit suchende Menschen um die raren Spritzen ringen, sondern die Behörden um Impfwillige werben. Da ist eine gut sichtbare Belohnung für Geimpfte ein willkommener und rationaler Anreiz, um die Kampagne zu unterstützen.»

«Guardian»: Gewalt ist der Preis für Netanjahus Herrschaft

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Samstag die Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern:

«Während der Konflikt Benjamin Netanjahu anscheinend in seinem unmittelbaren Bestreben hilft, sich an seine Position zu klammern - gerade als seine Rivalen dachten, sie kämen bei ihren Versuchen einer Koalitionsbildung voran - offenbart er auch den Preis all seiner Jahre als Regierungschef. Die implizite Botschaft war stets, dass die Israelis Sicherheit haben können, ohne Zugeständnisse an die Palästinenser machen zu müssen.

Aber die Ereignisse dieser Woche zeigen, dass es keinen Frieden und keine Sicherheit geben kann, solange die Palästinenser ohne Aussicht auf einen nennenswerten eigenen Staat unter israelischer Kontrolle leben und die palästinensischen Bürger Israels nicht die gleichen Rechte und Vorteile genießen wie ihre jüdischen Mitbürger.

Der höchste Preis wird wohl wie immer im Gazastreifen zu zahlen sein. Aber das israelische Militär und die Hamas sind es zumindest gewohnt, irgendwann einen Ausweg zu finden. Die Beilegung der Gewalt zwischen den Gemeinden in Israel könnte hingegen weitaus komplizierter, langwieriger und ungewiss sein.»