Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Wettstreit mit China bestimmend für Bidens Außenpolitik

LONDON: Zum verbalen Schlagabtausch beim Treffen der Top-Diplomaten aus den USA und China in Alaska meint die britische Tageszeitung «The Times» am Samstag:

«Unklar ist, inwieweit diese Scharmützel vor allem eine Show für den heimischen Konsum waren oder ob sie auf eine sich vertiefende Kluft hindeuten, die ein konstruktives Engagement verhindert. Beide Seiten mögen den Wunsch haben, die Diskussion zu substanzielleren Themen wie Handel und Klimawandel voranzutreiben. Aber ohne Zweifel dürfte diese anfängliche Theatralik beim Publikum zuhause gut angekommen sein. (...)

Es ist die fundamentale Spannung zwischen Chinas staatlich gefördertem, von der Kommunistischen Partei kontrollierten und erfolgreichen wirtschaftlichen Voranschreiten auf der einen Seite und dem westlichen Kapitalismus der freien Marktwirtschaft auf der anderen, die die globale Ordnung zu untergraben droht. Dadurch ist ein Wettstreit um die Regelsetzung für eine neue Ordnung in Gang gekommen. Für Joe Biden dürfte dies die Außenpolitik seiner Präsidentschaft bestimmen. Tatsächlich waren die USA nie zuvor mit einem solchen strategischen Konkurrenten konfrontiert.»

«De Telegraaf»: USA sind noch immer eine Weltmacht

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» beschäftigt sich am Samstag mit der Außenpolitik von US-Präsident Joe Biden:

«Im Wahlkampf präsentierte er sich noch als Diplomat, aber jetzt verhält sich US-Präsident Joe Biden gegenüber seinen internationalen Gegnern ebenso wie Donald Trump als ausgesprochener Plagegeist, der sowohl China als auch Russland gegen sich aufbringt. (...) Mit seiner unerwartet harten Ausdrucksweise will Biden Analysten zufolge vor allem deutlich machen, dass seine Aussage «America is back» nicht mit «Amerika tritt überall wohlwollend auf» übersetzt werden sollte. Biden will seinen Gegnern klar machen, dass sich die USA auf dem Weg der wirtschaftlichen Erholung befinden und noch immer eine Weltmacht sind, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch.»

«Tages-Anzeiger»: Unterschiede zwischen China und den USA

ZÜRICH: Zum Regierungstreffen zwischen den USA und China in Anchorage schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Der diplomatische Eklat von Anchorage hat aber vielleicht auch einen Vorteil: Er zeigt sehr deutlich, dass es bei der Rivalität zwischen den USA und China eben nicht nur um Geopolitik und Ökonomie geht. Sondern es geht um Ideologie, um eine bestimmte Vorstellung davon, wie Staaten und Gesellschaften organisiert sein sollen. Jeder, der in einem freien Land lebt, kann sich aussuchen, ob ihm das chinesische oder das amerikanische Modell besser gefällt. (...) Aber man kann nicht - wie die chinesischen Vertreter es in Alaska versucht haben - so tun, als gebe es zwischen den beiden Modellen keinen Unterschied.

Joe Biden sieht diesen Unterschied sehr genau. Er hält es für die Aufgabe der USA in der Welt, das amerikanische Modell zu verteidigen. Das ist eine eher altmodische Sichtweise - Biden ist einer der wenigen übrig gebliebenen Politiker, die noch an diese Mission der Vereinigten Staaten und «des Westens» glauben. Aber man kann durchaus bezweifeln, dass die Amerikaner den Willen oder die Kraft haben, noch einmal ein halbes Jahrhundert lang Ordnungsmacht zu sein. Doch wenn sie es nicht tun, tut es niemand.»

«NZZ»: Washingtons kalkulierter Zusammenprall mit China

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag das amerikanisch-chinesische Regierungstreffen in Anchorage:

«Außenminister Antony Blinken hatte den Eklat geradezu provoziert, indem er kurz zuvor Sanktionen gegen Mitglieder der chinesischen Führung verhängt, in Tokio und Seoul an einer Front gegen Peking gearbeitet und China in der Nordkorea-Frage Versagen vorgeworfen hatte. Aber all dies folgte politischer Berechnung. Es galt, gleich zu Beginn der Beziehung Fehleinschätzungen zu korrigieren und dafür einen kalkulierten Zusammenprall einzusetzen. (...)

Verbales Auftrumpfen reicht als Mittel gegenüber Chinas Großmachtgehabe natürlich nicht aus. Bidens Vorgänger Trump hatte oft auf die Pauke gehauen, aber letztlich keine kohärente China-Politik zustande gebracht. Für eine Bewertung von Bidens Vorgehen ist es zu früh. Aber die neue Regierung setzt ermutigende Zeichen. Sie scheint die Herausforderung China in ihrer ganzen Breite im Blick zu haben, setzt mit ihren ersten diplomatischen Kontakten eine klare Priorität, pflegt die unter Trump beschädigten Allianzen in der Region und zeigt damit Einsicht in einen zentralen Gedanken: Allein werden die USA diese Herausforderung nicht meistern können.»

«Der Standard»: Bidens moralische Wende und die Interessenpolitik

WIEN: Die jüngsten diplomatischen Konflikte zwischen der US-Regierung unter Präsident Joe Biden und Russland sowie China kommentiert am Samstag die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Biden steht vor zwei Herausforderungen. Er muss seine Haltung mit einer nüchternen Interessenpolitik in Einklang bringen. Die USA wollen mit Russland in manchen Bereichen kooperieren und können sich von Chinas Wirtschaft nicht abkoppeln. Und er muss Wege finden, dass seine Ansagen etwas Positives bewirken und die pluralistischen Kräfte in diesen Staaten stärken. Das ist gegenüber Russland schwierig, weil Putin jedes Aufflackern der Opposition inzwischen als Bedrohung sieht, und im Fall Chinas fast unmöglich: Xi Jinpings Staats- und Machtverständnis kennt keinen Platz für Kompromisse. (...) Dennoch ist es besser, wenn der US-Präsident Wahrheiten ausspricht, als wenn er sie zynisch verschweigt, selbst wenn er sich dadurch dem Vorwurf der Scheinheiligkeit aussetzt, weil er zu wenige Taten folgen lässt. Das gleiche Problem haben übrigens die EU-Staaten, die bei all ihrer Wertorientierung ebenfalls ihre Interessen im Auge behalten müssen.»