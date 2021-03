Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.21 | Überblick

«La Repubblica»: Keine Angst vor Impfstoff

ROM: Zur Diskussion um den Impfstoff von Astrazeneca schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Samstag:

«Wir zahlen und haben einen sehr hohen Preis für die Pandemie gezahlt. Das Risiko ernsthafter Nebenwirkungen des Impfstoffs ist unermesslich geringer als das Risiko eines krankheitsbedingten Todes. Auch für Bevölkerungsgruppen unter 50 Jahre. Die Aufsicht über Pharmazeutika ist ein entscheidendes Thema, umso mehr bei einer so massiven Impfkampagne und bei so schnell entwickelten Impfstoffen. Die Sicherheit muss auf dem höchstmöglichen Niveau sein. So wie auch das Vertrauen der Menschen in das mächtigste Werkzeug, das wir haben, um diese globale Notlage zu überwinden. Weltweit wurden bereits mehr als 330 Millionen Impfdosen verabreicht, mit verhältnismäßig wenigen unerwünschten Nebenwirkungen. Die Verabreichung des Impfstoffs (...) ist die einzige Möglichkeit, allmählich zu unserem früheren Leben zurückzukehren.»

«NZZ»: Die Katalonienfrage geht auch Europa an

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» plädiert am Samstag für eine Vermittlerrolle der EU im Katalonienkonflikt:

«Jetzt sollte die EU-Kommission handeln. Sie hat es bisher konsequent abgelehnt, sich in der Frage zu engagieren. Es gehe um eine innere Angelegenheit Spaniens, die gemäss der spanischen Verfassung zu lösen sei. Nur gerade den Allerwelts-Aufruf rang sich die Kommission ab, man solle den Dialog und nicht die Konfrontation suchen. Das genügt nicht.

Die EU muss ihre Guten Dienste anbieten. Damit diese auch angenommen werden, muss Brüssel gegenüber Madrid klarmachen, dass seine Vermittlung nicht die befürchtete «Internationalisierung» des Konflikts bedeutet. Die EU ist nicht irgendein internationaler Akteur, der sich einmischt und seine Eigeninteressen verfolgt. Sie waltet höchstens als ehrlicher Makler, der hilft, das Verhältnis zwischen der Autonomen Gemeinschaft Katalonien und dem Königreich Spanien auf eine stabilere Grundlage zu stellen. Dafür hat die EU erfahrene Diplomaten, die sich in der Krisendiplomatie etwa auf dem Balkan bewährt haben. Sie verfügt auch über Fonds und Kassen, die es den Beteiligten erleichtern, die eine oder andere bittere Pille zu schlucken.»