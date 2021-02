Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.02.21 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

«24 Tschassa»: Wettlauf im Weltall geht weiter

SOFIA: Nach der Landung des NASA-Rovers «Perseverance» auf dem Mars schreibt am Samstag die bulgarischen Zeitung «24 Tschassa» unter der Überschrift «Der große Betrieb auf dem Mars»:

«Die Welt heutzutage ist zweifellos Corona. Die großen Asse in der Wissenschaft setzen aber ihre Invasion im Weltall fort - trotz der Covid-Hysterie auf der Erde. Nur vor einem halben Jahr starteten drei Missionen in Richtung Mars und haben nun den Roten Planeten erreicht. (...) Die drei Missionen legten die 480 Millionen Kilometer von der Erde bis zum Mars in nur sieben Monaten zurück. Was ist denn jetzt so viel los? Auch früher sind Missionen auf dem Mars gelandet. So ist es. Persie, wie man den (US-amerikanischen) Mars-Rover liebevoll nennt, wird aber nach Spuren früheren Lebens suchen. (...)

Ja, die Menschen werden nie aufhören, sich dafür zu interessieren, ob es auf anderen Planeten Leben gibt und ob Außerirdische uns von irgendwo beobachten. Das treibt die große Wissenschaft, weiter zu suchen und sich zu entwickeln, neue Durchbrüche zu machen, Weltall-Kapsel für touristische Reisen zu anderen Welten zu entwerfen. Gleichzeitig geht aber hier und jetzt auf der Erde der fieberhafte Wettlauf um die Beherrschung des Weltalls weiter.»

«La Repubblica»: G7 müssen Funktionalität der Demokratie beweisen

ROM: Nach dem Gipfel der sieben großen Wirtschaftsmächte (G7) schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Es ist kein Zufall, dass dieses erste Treffen der Machthaber der freien Welt, nach dem vierjährigen Frost der Trump-Präsidentschaft, erkannt hat, dass die Corona-Epidemie zum Gegenstand eines Einflusskrieges mit China und Russland geworden ist, die ihre Impfstoffe nutzen, um Ansehen in den ärmsten Ländern zu gewinnen. Und es wurde beschlossen, diese Herausforderung anzugehen, indem siebeneinhalb Milliarden Dollar aufgebracht wurden, um internationale Impfprogramme in den bedürftigsten Regionen der Welt zu finanzieren.

Die Stimmung in den virtuellen Räumen der G7 wurde offensichtlich mit der Ankunft von Joe Biden und der Rückkehr der USA zum Multilateralismus geändert, den die europäischen Partner in den dunklen Jahren von «America first» kontrolliert hatten. (...) Wenn die G7, wie Biden es will und wie es die Europäer lange erwartet haben, zur Nummer eins der Demokratien im Spiel gegen die angebliche Effizienz von autoritären Staaten werden sollen, müssen sie zeigen, dass unser Modell mindestens so funktional ist wie das der Chinesen oder Russen.»

«De Telegraaf»: Frieden in Afghanistan ist nicht in Sicht

AMSTERDAM: Zum Nato-Einsatz in Afghanistan heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Demokratie und Menschenrechte eignen sich schlecht als Exportprodukt, besonders in Verbindung mit der Terrorismusbekämpfung. Gelegentlich gibt es einen Schimmer Licht am Ende des Tunnels, aber wirklich hell wird es nie. Bestes Beispiel dafür ist natürlich Afghanistan, was fast fälschlicherweise «das Land der Afghanen» bedeutet. Denn die Afghanen selbst hatten dort nur selten das Sagen. Nun sind «wir» seit 2001 dort und «wir» sind hauptsächlich die Amerikaner und ihre Verbündeten, einschließlich der Niederlande. (...)

«Wir ziehen erst ab, wenn die Zeit dafür reif ist», sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg diese Woche über seine rund 10.000 dort stationieren Soldaten. Das Land in das Mittelalter der Taliban zurückfallen zu lassen, wäre eine allzu große Blamage. Die große Frage ist: Wie geht es weiter? Werden sich die Taliban wieder mehr gegen die ausländischen «Besatzer» richten, jetzt, wo der verschobene Abzug die Friedensgespräche über den Haufen wirft? Werden Al-Kaida und der IS, die mit den Taliban konkurrieren, wieder häufiger auftauchen? In New York stehen längst neue Wolkenkratzer, wo einst die Twin Towers aufragten. Aber Afghanistan ist noch keinen Schritt weiter gekommen.»

«NZZ»: Europa strebt strategische Autonomie an

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die von der Europäischen Kommission vorgestellte neue Handelsstrategie der EU für die kommenden Jahre:

«Seit einiger Zeit taucht in der EU vermehrt der Begriff der strategischen Autonomie auf, was als Chiffre dafür verstanden wird, die Bande mit den USA zu lockern. Die Erfahrung mit Trump zeigte wieder einmal, dass Washington zuweilen ein unzuverlässiger Freund sein kann. Amerikanische Sanktionen gegen europäische Unternehmen, die mit Iran Geschäfte machen, stießen Brüssel beispielsweise sauer auf. Vor diesem Hintergrund wird die neue Doktrin einer offenen strategischen Autonomie in Brüssel folgendermassen umrissen: offen sein, so weit es geht, und autonom sein, wenn es nötig ist. Das klingt gut, aber auch defensiv, und es gibt dabei große praktische Probleme. Der globale Handel und die weltweite Arbeitsteilung haben in den vergangenen Jahrzehnten der Welt zu einem enormen Wohlstandsschub verholfen. Sie beruhen zwangsläufig auf Offenheit und Austausch. Wenn sich die EU nun vermehrt gegen unfairen Wettbewerb wehren will, wie immer der auch definiert ist, und europäische Werte über die Handelspolitik durchsetzen möchte, dann wird das diesen Wohlstandsschub zwangsläufig protektionistisch bremsen.»