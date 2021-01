Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.01.21 | Überblick

«El País»: Polens autoritäre Drift

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Samstag die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen:

«Während es im Kampf um individuelle Freiheiten mit Argentinien vor kurzem einen neuen Verbündeten gab, als das Parlament die Abtreibung legalisierte, bewegt sich ein wichtiges europäisches Land in die Gegenrichtung: Polen. Das jetzt reformierte Abtreibungsgesetz war bereits eines der restriktivsten in Europa und es wird geschätzt, dass zwischen 80.000 und 120.000 Frauen jährlich ins Ausland reisen, um abtreiben zu lassen. Andere tun dies heimlich mit dem damit verbundenen Risiko oder kaufen illegal Abtreibungspillen. Polen ist in der EU das einzige Mitgliedsland, in dem das Recht auf Abtreibung nicht nur nicht voranschreitet, sondern eingeschränkt wird.

In Polen sind zwei Faktoren zusammengekommen, um diesen Rückschlag bei den Rechten von Frauen über ihren Körper zu ermöglichen: katholische Traditionen einerseits sowie illiberale Praktiken einer konservativen Regierung, die die Rechte und Freiheiten, die nach dem Fall des Kommunismus möglich wurden, mit zunehmender Kontrolle über den Justizapparat gefährdet. Die Ernennung von Richtern des Verfassungsgerichts hat die Unabhängigkeit dieses Gerichts in Frage gestellt. Und die autoritäre Drift geht weiter.»