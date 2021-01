Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«de Volkskrant»: Republikaner schlagen Einheits-Angebot Bidens noch aus

AMSTERDAM: Zur Reaktion der Republikaner auf den Einheitsappell den neuen US-Präsidenten Joe Biden schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Einheit ist prima, aber bewegen muss sich die andere Seite. So ungefähr lautet die Reaktion republikanischer Politiker und rechter Medien auf die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Acht mal hat Biden am Mittwoch das Wort "Einheit" benutzt. Die republikanische Rhetorik war die altbekannte, man bezog die alten Stellungen; die dargebotene Hand wurde vorerst ausgeschlagen. Dass Biden gleich zu Anfang etliche Maßnahmen, die Donald Trump in den vergangenen vier Jahren verfügt hatte, aufhob oder zurückdrehte, ist in den Augen vieler republikanischer Politiker und Kommentatoren der erste Stolperstein. (...)

Biden hofft, dass sich am Ende seine Taten (finanzielle Unterstützung für alle Amerikaner, die es schwer haben, bessere Krankenversicherung, Kindergeld, Lebensmittelgutscheine, grüne Jobs) für genügend Amerikaner positiv auswirken. Sie sollen persönlich die Erfahrung machen, dass er es gut mit ihnen meint.»

«La Vanguardia»: Katalonien-Wahl hängt in der Luft

BARCELONA: Die in Barcelona erscheinende spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Samstag die Unsicherheit über das Datum der Regionalwahl in der separatistischen Region Katalonien Februar. Eine mit Corona begründete Verschiebung vom 14. Februar auf den 30. Mai wurde von der Justiz aufgehoben, jedoch nur vorläufig:

«Das endgültige Datum der Wahl in Katalonien hängt in der Luft, aber das Schlimmste ist, dass der Wahlkampf am 29. Januar beginnen könnte, während noch nicht klar ist, ob am 14. Februar tatsächlich gewählt werden kann. Der Oberste Gerichtshof Kataloniens hat verfügt, dass an dem Datum vorläufig festgehalten werden muss, zugleich aber eine endgültige Entscheidung erst bis zum 8. Februar angekündigt.

Tatsächlich tun die Parteien schon so, als ob der 14. Februar als Wahltag feststünde und die Wahlmaschinerie läuft schon mal an. Es ist eine beispiellose Situation in der Wahlgeschichte. Eine Verkettung von Ereignissen - Entlassung des Regionalpräsidenten, Unfähigkeit der Regierungsparteien, einen Ersatzkandidaten zu finden, die Pandemie, die Verschiebung der Wahl und schließlich die Entscheidung des Gerichtshofs - haben zu dieser ungewöhnlichen Lage geführt. Alle haben sich im Labyrinth verlaufen.»

«Tages-Anzeiger»: Der Präsident der Mitte rückt nach links

ZÜRICH: Zum Auftakt der Präsidentschaft von Joe Biden schreibt am Samstag der Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Das erste Gesetzespaket, das Biden dem Kongress zugeleitet hat, sieht vor, Millionen illegaler Immigranten einen Weg zur US-Staatsbürgerschaft zu eröffnen. Damit begibt sich Biden auf linkes Terrain. Das mag zum Teil Taktik sein: Biden ist eigentlich ein politischer Zentrist. Die Parteilinke war nie begeistert von seiner Kandidatur und hat ihrer Wählerklientel versprochen, Druck auf den Präsidenten zu machen.

Dadurch, dass er gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft auf diesen Flügel zugeht, nimmt Biden etwas Schärfe aus diesem Konflikt. Zumal er den Linken keine wirklich gewichtigen Posten im Kabinett gegeben hat, wie etwa das Arbeitsministerium. Andererseits erkennt Biden mit diesem anfänglichen Linkskurs allerdings auch schlicht die politische Realität an. Die gesamte Demokratische Partei ist in den vergangenen Jahren deutlich nach links gerückt. Das kann der Präsident jetzt nicht ignorieren.»