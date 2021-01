Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Merkel hinterlässt eine verunsicherte Partei

ZÜRICH: Zum Grußwort von Angela Merkel an den CDU-Wahlparteitag schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Angela Merkel meldete sich mit einem «Grußwort» aus dem Kanzleramt zu Wort. Es sei ihr «14. und aller Voraussicht nach auch letzter Parteitag» als Kanzlerin, sagte sie. Die Flüchtlingskrise von 2015, die für viele, wenn nicht die meisten Deutschen das definierende Ereignis ihrer Kanzlerschaft sein dürfte, erwähnte sie in einem kurzen Rückblick auf ihre Regierungszeit nur kurz. Auf eine Würdigung Kramp-Karrenbauers (- der scheidenden Parteichefin - ) verzichtete Merkel. An der Spitze der Partei wünsche sie sich ein Team, sagte Merkel, was als Parteinahme für (den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten) Armin Laschet verstanden werden konnte, der im Kampf um den Parteivorsitz von (bundes-)Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützt wird.

Merkel war 18 Jahre lang Parteichefin. Dass ihr Ansehen in weiten Teilen der Partei unverändert hoch ist, dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die CDU zumindest im Vergleich mit der anderen großen Volkspartei, den Sozialdemokraten, noch immer relativ gut dasteht. Dass Merkel die CDU heruntergewirtschaftet oder gar zerstört habe, wie manche Konservative meinen, ist maßlos übertrieben, doch hinterlässt sie eine tief verunsicherte Partei.»

«De Telegraaf»: Rücktritt der Regierung war der richtige Schritt

AMSTERDAM: Zum Rücktritt der niederländischen Regierung meint die Amsterdamer Zeitung «de Telegraaf» am Samstag:

«Die Regierung ist über die Affäre um Kinderbeihilfen gestürzt. Dieser Schritt warf viele Zweifel auf. Mitten in der Corona-Krise sei er fehl am Platz; er wäre wegen der bevorstehenden Wahl sinnlos; er würde den betrogenen Eltern nicht helfen und er würde einen gefährlichen Präzedenzfall für künftige Angelegenheiten schaffen.(...)

All diese Argumente (...) gehen am Kern der Sache vorbei. Nämlich, dass Verantwortung dafür übernommen werden muss, dass das Leben vieler unschuldiger Bürger von der Regierung vorsätzlich zerstört worden ist. Angesichts der Schwere der Angelegenheit ist daher ein Rücktritt der einzig richtige Schritt.(...)

Das Land wird in einer Krise nicht steuerlos sein. Das Kabinett Rutte III wird die Amtsgeschäfte fortführen, bis ein neues gebildet ist. Das kann dann mit einer reinen Weste beginnen, wenn die Wähler entschieden haben, wie nachsichtig sie mit den beteiligten Spitzenkandidaten und Parteien umgehen werden.»

«Tages-Anzeiger»: CDU-Chef muss nicht Kanzlerkandidat werden

ZÜRICH: Zum CDU-Wahlparteitag schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Die CDU hat in ihrer Geschichte erst zweimal die Kanzlerkandidatur an die kleinere bayerische Parteischwester CSU abgetreten: 1980 musste Helmut Kohl Franz Josef Strauß den Vortritt lassen, 2002 verzichtete (Angela) Merkel zugunsten von Edmund Stoiber. Beide Versuche, jeweils aus der Opposition gegen amtierende SPD-Kanzler, scheiterten. 2021 könnte es gleichwohl einen dritten Versuch geben, mit deutlich besseren Erfolgschancen.

Jedenfalls ist es keineswegs ausgemacht, dass der neue CDU-Chef auch Kanzlerkandidat der Union werden wird. Vielmehr wird der Neue in den Wochen nach der Wahl seine höhere Tauglichkeit erst beweisen müssen. Mitte März stehen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen an, in denen es für die CDU vermutlich nicht viel zu gewinnen gibt. Erst danach, etwa um Ostern, wollen CDU und CSU die Kanzlerfrage klären. Schwergewichte der Partei wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Fraktionschef Ralph Brinkhaus haben bereits erklärt, dass sie diesmal nicht nur die Chefs von CDU und CSU für kanzlertauglich halten, sondern auch weitere Führungskräfte.»

«Corriere della Sera»: Renzi hat Politik mit Virtuosität verwechselt

ROM: Vor dem nächsten Höhepunkt der Regierungskrise in Italien, wenn es zum Vertrauensvotum am Montag und Dienstag im Parlament kommt, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag:

«Am Ende zählt nur diese eine Frage: Wird die nächste Regierung besser sein? (...) Für denjenigen, der den Freitag ganz nüchtern damit verbracht hat, darauf zu warten, bis er weiß, ob er für sein Restaurant einkaufen kann oder ob die Kinder am Montag zur Schule gehen können, kommt es auf die Qualität der Ideen und des Kabinetts an, das uns durch die kommenden Monate der Notlage führen wird. Es scheint jedoch nicht, dass dies im Mittelpunkt der Krise steht.

(Ex-Ministerpräsident) Matteo Renzi hat die Politik wieder einmal mit Virtuosität verwechselt und die Notwendigkeit einer Regierung für ein Land, das erschöpft und abenteuermüde ist, unterschätzt. Wir können nicht vorhersagen, was am Dienstag im Senat passieren wird. Die laufenden Verhandlungen liegen zu sehr im Verborgenen und Geheimen. Wenn es (Ministerpräsident Giuseppe) Conte jedoch gelingt, eine Stimme mehr als die Opposition zu erhalten, wird dies daran liegen, dass sich der natürliche Hang vieler Parlamentarier zum Transformismus hinter dem nationalen Notfall verbergen können wird.»