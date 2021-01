Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Der Standard»: Rückbesinnung auf transatlantische Beziehungen

WIEN: Zum bevorstehenden Regierungswechsel in den USA schreibt «Der Standard» am Samstag in Wien:

«Donald Trump hat noch gar nicht begriffen, was er tat. Er hat sich selbst in einer Weise demontiert, wie das kein politischer Gegner vermocht hätte. Ihm bleibt nur der ehrlose Abgang. Umso mehr hat Joe Biden nun Spielraum, wenn es darum geht, die US-Demokratie und die transatlantischen Beziehungen mit den Europäern zu erneuern. Die EU-Staaten wären gut beraten, ihm dabei mit Freude und Tempo entgegenzukommen. Zu Häme haben sie keinen Anlass: Wer Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen eigene Mitglieder führen muss, kann vom Kapitol in Washington immer noch dazulernen. (...) Man erinnert sich nun wieder, dass westliche Demokratien einander noch lange viel näher stehen werden als autokratisch geführten Ländern wie China oder Russland, die die USA verhöhnen. Trump hat das nur kurz verdeckt. Er ist Geschichte.»