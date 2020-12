Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.12.20 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

«The Guardian»: Im Fall Assange wird eine politische Lösung gebraucht

LONDON: Zur anstehenden Entscheidung über eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA meint die Londoner Tageszeitung «The Guardian» am Samstag:

«Am 4. Januar soll ein britischer Richter entscheiden, ob Julian Assange an die USA ausgeliefert wird, wo ihm ein Strafmaß von insgesamt 175 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis droht. Das sollte nicht geschehen. Die Vorwürfe gegen ihn in den USA unterminieren die Grundlagen von Demokratie und Pressefreiheit in beiden Ländern. Die geheimen militärischen und diplomatischen Dateien, die von Chelsea Manning besorgt und von Wikileaks in Zusammenarbeit mit dem «Guardian» und anderen Medienorganisationen veröffentlicht wurden, haben erschreckende Übergriffe durch die USA und andere Regierungen offenbart. (...)

Doch wie immer die Entscheidung im Januar ausfällt, die unterlegene Seite wird wohl Berufung einlegen. Der Rechtsstreit wird sich vermutlich über weitere Jahre hinziehen. Es wird eine politische Lösung gebraucht. Stella Moris, Assanges Partnerin und die Mutter seiner zwei kleinen Kinder, gehört zu jenen, die an US-Präsident Donald Trump appelliert hatten, ihn zu begnadigen. Joe Biden könnte nun eher bereit sein, auf sie zu hören. Der neue Präsident könnte Assange freilassen. Er sollte es tun.»

«De Telegraaf»: Westen muss sich besser gegen Cyberangriffe wappnen

AMSTERDAM: Zum Cyberangriff auf die US-Regierung schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Angesichts der äußerst ausgeklügelten Vorgehensweise wird weithin angenommen, dass Moskau hinter dem Angriff steckt. Frühere Ziele russischer Hacker waren die Demokratische Partei in den USA, die Nato, der Deutsche Bundestag und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag. Als Vergeltung für die Aufdeckung russischen Dopings wurden auch Anti-Doping-Organisationen gehackt. Die jüngste Cyber-Attacke hat großen Schaden angerichtet und offenbart eine verblüffende Leichtsinnigkeit. Es ist höchste Zeit, dass der Westen sich besser gegen solche feindlichen Aktionen wappnet.»

«NZZ»: Merkel unentschlossen im Umgang mit Moskau

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag Russlands mangelnde Bereitschaft, zur Aufklärung des Giftanschlags auf den Oppositionellen Alexej Nawalny beizutragen:

«Seit dem Anschlag hat Berlin wiederholt mit erhobenem Zeigefinger gefordert, Russland müsse «sich erklären». Es ist jedoch längst offenkundig, dass der Kreml keine befriedigenden Erklärungen liefern wird, sondern einfach alles abstreitet. Putins Auftritt von dieser Woche sollte als Antwort endlich ernst genommen werden. Sie lautet faktisch: Ihr könnt mir mit euren Vorwürfen gestohlen bleiben. Für diese Dreistigkeit hat er allen Grund. Schulmeisterliche Töne aus der Regierung Merkel werden in Moskau als Unentschlossenheit durchschaut.(...)

Noch können Deutschland und weitere einflussreiche Mächte zeigen, dass sie mehr als nur Lippenbekenntnisse im Arsenal haben, wenn es zu verhindern gilt, dass Straflosigkeit zur neuen Norm bei solchen Giftanschlägen wird. (...) Parallel dazu sollte der Ruf nach einer internationalen Untersuchung in Russland zu einem lauten Chor werden. Einfach Gras über die Affäre wachsen zu lassen, wäre hingegen ein verheerendes Zeichen - nicht nur gegenüber der russischen Opposition, deren Mut größte Bewunderung verdient. Es wäre auch ein Eingeständnis, dass das Chemiewaffenverbot gescheitert ist.»

«La Repubblica»: Corona-Regeln - Bürger hätten mehr Respekt verdient

ROM: Nachdem Italien die Corona-Beschränkungen über Weihnachten und Neujahr verschärft hat, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Strenge Maßnahmen zu ergreifen, und vielleicht sogar unbeliebte, um damit zu versuchen, die Epidemie einzudämmen, konnte und kann nicht zur Diskussion stehen. Die Situation ist schon dramatisch. Man kann einige Aspekte der Maßnahmen hinterfragen, aber nicht den Grund, auf dem sie beruhen. Was stattdessen diskutiert werden kann und muss, ist die Art und Weise, wie dies eingetreten ist. Es gibt vor allem ein Wort, das es zu unterstreichen gilt: Respekt. Die Bürger hätten mehr Respekt verdient. Denn für die Bürger ist es inakzeptabel, dass die Regierung die Verbote dem Land und vielmehr den Bürgern mit einem solchen Timing und einer solchen Verwirrung mitgeteilt hat. Fünf Tage vor Heiligabend sind wir mitten in einem Wochenende des Feuers für diejenigen, die nach Hause zurückkehren und für auswärtige Arbeiter und Studenten. Es gibt geteilte Familien und ältere Menschen in Schwierigkeiten - ausgeschlossen in einer gigantischen Zeit der Unsicherheit.»

«La Vanguardia»: Unfassbarer Hackerangriff in den USA

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Samstag den Hackerangriff in den USA:

«Die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit Cisa hat gewarnt, dass der jetzt bemerkte Cyberangriff ein ernstes Risiko für das Land darstellen könnte, sowohl für seine Verteidigung als auch für die Basisinfrastruktur und große Unternehmen. Es besteht der Verdacht, dass die Computerspionage von Russland ausging und auch Europa betreffen könnte.

Der erst Monate später entdeckte Cyberangriff legt vor allem die enorme Verwundbarkeit mit großen Sicherheitslücken in den Computersystemen der weltweit führenden Technologie-Macht offen. Es ist unfassbar, dass ihnen dies passieren konnte. Wie der republikanische Senator Mitt Romney gesagt hat, ist das so, als ob russische Bomber über die USA fliegen, ohne entdeckt zu werden. Von nun an sind USA verpflichtet, die Sicherheitssysteme ihrer Computernetzwerke zu überprüfen und ein angemessenes Schutzsystem aufzubauen, wie es der gewählte Präsident Joe Biden versprochen hat.»