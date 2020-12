Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.12.20 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

«Financial Times»: Bidens Reformen sollten nicht blockiert werden

LONDON: Zu den Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung in den USA nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden meint die Londoner «Financial Times» am Samstag:

«Viel wird davon abhängen, ob die Demokraten die Kontrolle über den Senat zurückgewinnen können, was sich Anfang Januar in zwei Stichwahlen in Georgia entscheiden wird. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sie beide Sitze gewinnen, könnte Joe Biden vermutlich das von ihm angestrebte Gesetz über Wirtschaftshilfe in Höhe von mehr als zwei Billionen Dollar durchsetzen. Ohne den Senat wird er sich jedoch mit weit weniger als der Hälfte begnügen müssen. Mitch McConnell, der republikanische Senatsführer, ist ein Meister im Blockieren demokratischer Präsidenten.

Ein geschrumpftes Hilfegesetz würde den Wachstumsaussichten Amerikas im Jahr 2021 zwar schaden, aber es wäre nicht fatal. Biden profitiert vom Auftrieb durch den Corona-Impfstoff, der Amerika bis zum Frühsommer aus der Pandemie herausführen und voraussichtlich eine kurzfristige Erholung auslösen dürfte. Darüber hinaus braucht der amerikanische Kapitalismus jedoch dringend einen Neustart. Biden stellt ein qualifiziertes Team von Reformern zusammen. Es wäre sehr bedauerlich, wenn man ihnen die für ihre Arbeit erforderlichen Instrumente vorenthalten würden.»

«de Volkskrant: Polarisierung wird USA weiter lähmen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Samstag den Umgang von US-Präsident Donald Trump mit seiner Wahlniederlage:

«Es ist illusorisch zu glauben, dass Trump seinen Ton mäßigen wird. Er wird weiterhin über Betrug twittern und Klagen anstrengen, solange dies das System zulässt. Inzwischen flirtet er mit einer Kandidatur für die Wahl im Jahr 2024. (...)

Dass führende Republikaner es offen aussprechen und klar sagen, Trump habe die Wahl verloren, ist leider unwahrscheinlich. Bald stehen in Georgia zwei Senatssitze auf dem Spiel, und wenn die Partei den Eindruck erweckt, sie lasse Trump fallen, gehen dessen Anhänger im Januar vielleicht nicht für die Republikaner zur Wahl. Dieselbe Angst gilt auch für die kommenden vier Jahre: Aus Furcht vor dem Wahlvolk wagt niemand, Trump zu widersprechen. Und so lange er weiter aufwiegelt, ist eine Zusammenarbeit mit (dem gewählten demokratischen US-Präsidenten Joe) Biden praktisch unmöglich. Die Polarisierung wird die USA weiterhin lähmen.»

«De Standaard»: No Deal würde Chaos und böses Blut bedeuten

BRÜSSEL: Zu den Gesprächen über ein Handelsabkommen der EU mit Großbritannien für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase vom Jahreswechsel an heißt es am Samstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Wenn nun auch (Premierminister) Boris Johnson und (die EU-Kommissionspräsidentin) Ursula von der Leyen nicht weiterkommen, sieht es düster aus. Die Vorstellung, dass man nach dem 1. Januar weiter verhandeln könnte, falls bis dahin keine Einigung gelingt, ist kaum stichhaltig. Böse Zungen behaupten gar, dass (der französische Präsident) Emmanuel Macron es darauf anlegt, damit die Briten am eigenen Leib zu spüren bekommen, was ein No Deal bedeutet. Die heutigen Lastwagenstaus in Calais wären dann nur ein Vorgeschmack auf das echte Chaos. Aber das ist ein besonders gefährliches Spiel. Ein Fehlschlag würde vor allem für viel böses Blut sorgen. Die Gefahr, dass ein echter Fischereikrieg ausbricht, ist real. Es wäre schwierig, dann wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.»

«Tages-Anzeiger»: Die Corona-Krise ist ein Test für unsere Werte

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Samstag mit der Frage, wie die Corona-Impfstoffe verteilt werden:

«Der Impfstoff und seine Verteilung legen - wie das Coronavirus - die Strukturen unserer Gesellschaft bloß. Die Krise ist ein Test für unsere Werte: Wem gewähren wir welchen Schutz? Oder allgemeiner gefragt: Wie gehen wir miteinander um, wenn es hart auf hart kommt? (...) Im Moment sieht es so aus, als ob überall als Erstes mit der Impfung von Risikogruppen begonnen wird: Zuerst kommen die Großeltern dran. Das ist ein wohltuend klares Bekenntnis zu den Verletzlichsten unserer Gesellschaft. Es stellt das Vertrauen in die Gemeinschaft wieder her. Die Wirtschaft wird jedoch nicht endlos warten und fordert genügend Dosen für alle. (...)

Offen ist jedoch, wie mit denjenigen umgegangen wird, die sich nicht impfen lassen. Hängen Einsatz- und Karrieremöglichkeiten in der Firma von der Impfung ab? Wird die Impfung in der Freizeit, bei Reisen oder Konzertbesuchen, zur Vorbedingung? Diese Frage ist die kontroverseste. Sie hat das Potenzial, unsere Gesellschaft noch tiefer zu spalten - und wird uns noch lange beschäftigen.»

«NZZ»: Ein Produkt der politischen Kultur Österreichs

ZÜRICH: Österreichs Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist wegen Untreue verurteilt worden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Einige österreichische Journalisten konnten ein Lachen nicht unterdrücken, als eine Richterin Karl-Heinz Grasser am Wiener Landesgericht wegen Untreue und Geschenkannahme zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilte. Der ehemalige Finanzminister ist bei vielen Österreichern unbeliebt: Als großspurig, eitel und besserwisserisch nahmen sie den Politiker wahr, der zwischen 2000 und 2007 der Regierung von Wolfgang Schüssel angehörte. Viele Kritiker vergessen allerdings manchmal, wie sehr der einst so forsche Minister ein Produkt von Österreichs politischer Kultur ist. Grasser war ein Meister der «Freunderlwirtschaft» und sein Gebaren in Geldfragen wiederholt zumindest zweifelhaft. Diese Kultur lebt in Österreich in mancher Hinsicht fort - wenn auch nicht mehr in so extremer Form wie zu der Zeit, als Grasser Finanzminister war.»

«Gazeta Wyborcza»: PiS und Fidesz hängen gemeinsam an der Regenrinne

WARSCHAU: Ein ungarischer Europaabgeordneter und enger Parteifreund des Regierungschefs Viktor Orban ist über eine illegale Party in Brüssel gestolpert. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Samstag:

«Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, um zu klären, ob der Europaabgeordnete und Teilnehmer einer lauten Schwulenparty, Jozsef Szajer, Opfer der Provokation eines ausländischen Geheimdienstes geworden ist. Das zeugt davon, dass die Situation, in der Szajer mit Drogen im Rucksack über die Regenrinne von der Schwulenparty türmen wollte, für Orban ziemlich schwierig ist.

Schwierig ist die Situation auch für Polens nationalkonservative Regierungspartei PiS, die im Streit mit Brüssel ein Bündnis mit Orban bildet. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski drohen, den EU-Haushalt mit einem Veto zu blockieren. Die Politiker von PiS und Fidesz dröhnen, dass es um Würde und Souveränität gehe. Und dass das Veto zum Schutz diene vor der Einführung von Gender-Ideologie, Schwulenehe und der Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare. Doch diese Erklärung für das «tumbe Volk» bekommt gerade einen Riss. Trotz Orbans erbärmlicher Propaganda-Manöver hängt das Lager der PiS nun in Brüssel gemeinsam mit Fidesz an der Regenrinne - ohne Unterhose.»