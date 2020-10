Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«De Standaard»: Spannungen zwischen USA und EU bleiben bestehen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» geht am Samstag der Frage nach, wie sich die transatlantischen Beziehungen nach einem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden entwickeln könnten:

«Multilateralismus, Menschenrechte, Respekt für den Rechtsstaat: das sind auch Kernziele der Außenpolitik der EU. Kein Wunder, dass man innerhalb der EU auf einen Wahlsieg von Joe Biden hofft. Das heißt aber nicht, dass die EU die Tatsache übersieht, dass Spannungen bestehen bleiben, etwa hinsichtlich der Handelspolitik, der europäischen Pläne für eine Digitalsteuer für Facebook und Google oder der Forderung nach höheren Beiträgen für die Nato. Wäre die EU bereit, eine Koalition gegen China einzugehen, wo sie gerade mit viel Mühe eine eigene Strategie entwickelt hat? Fraglich ist auch, ob Biden - wenn er denn gewählt wird - überhaupt viel Energie in die Außenpolitik investieren wird. Er dürfte sich eher auf seine innenpolitischen Ziele konzentrieren. Doch alles ist besser als das Chaos und die Unvorhersagbarkeit von Donald Trump.»

«The Times»: Trump hat TV-Duell nicht verloren und nicht gewonnen

LONDON: Zum TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Trump hat das Duell zwar nicht verloren, aber er hat es auch nicht gewonnen. Mit nur noch zehn Tagen bis zum Wahltag ist die Sicherung einer zweiten Amtszeit für diesen am meisten polarisierenden Präsidenten eine gewaltige Aufgabe. Die größte Hoffnung für Trump besteht zu diesem späten Zeitpunkt darin, dass die Meinungsumfragen, wonach er national mindestens zehn Prozentpunkte hinter Joe Biden zurückliegt, fehlerhaft sind. (...)

Am schwerwiegendsten ist, dass die Beweise für den Ernst des Covid-19-Notstands in den USA unerbittlich sind. Trump beharrte darauf, dass «wir die Kurve kriegen», obwohl nur ein einziger Staat im ganzen Land in der vergangenen Woche einen Rückgang der Infektionen verzeichnete. Am Ende könnte in einer historischen Krise des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wirtschaft die Unterstützung für einen Präsidenten, der sich allein auf seine Basis stützt statt sich um einen nationalen Konsens zu bemühen, einfach nicht ausreichend sein.»

«De Telegraaf»: Wähler war Gewinner der TV-Debatte

AMSTERDAM: Zum TV-Duell von US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden schreibt die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Donald Trump und Joe Biden haben am Donnerstagabend bewiesen, dass eine zivilisiertere Debatte nicht langweilig sein muss. Der Gewinner neben der hervorragenden Moderatorin Kristen Welker war der Wähler. Der konnte nach dem Geschrei der ersten Debatte nun endlich deutlich hören, was für ein himmelweiter Unterschied zwischen beiden Kandidaten besteht. Kurz gesagt: Biden steht für eine europäischere Sozial- und Umweltpolitik, Trump für die Wirtschaft und eine verkleinerte Regierung. (...)

Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nach dieser Debatte zum anderen Lager überläuft, ist minimal. Es sagt genug aus, dass Fox News Trump zum Sieger erklärte, während der Gegner CNN Biden besser fand. Wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, ist ein solches Unentschieden für Trump, der weit hinten liegt, von Nachteil. Er hat noch elf Tage Zeit für eine weitere merkwürdige Wendung in diesem bislang bizarren Kampf.»

«Nepszava»: Für Biden hat es wahrscheinlich gereicht

BUDAPEST: Zum TV-Duell von US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden schreibt die linke Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Im Gegensatz zum ersten, im lärmenden Chaos untergegangenen ersten Duell hat sich diesmal deutlich gezeigt, dass Trump besser debattieren kann und schneller auf Situationen reagiert, dass er aber um nichts in der Welt irgendeinen konkreten Plan für die nächsten vier Jahre hat. Biden hat als Kind gestottert, auch heute ist er nicht wirklich ein Mann des Wortes, doch hat er Ideen. In diesem TV-Duell vermied er größere Fehler, und es kann sein, dass das für ihn auch gereicht hat.»

«La Razón»: Spaniens Regierung ohne Corona-Plan

MADRID: Die konservative spanische Zeitung «La Razón» kommentiert am Samstag die Ankündigung von Regierungschef Pedro Sánchez, dem Land stünden wegen des rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen «sehr harte Monate» bevor:

«Eine merkwürdige Erklärung von Regierungschef Pedro Sánchez war das, weil er darin keine politische, administrative und gesundheitliche Bewertung der Corona-Krise in Spanien vorgenommen hat. Er beschränkte sich darauf zu sagen, die Situation sei «ernst», etwas, was wir seit Wochen ohnehin schon wissen. (...) Wir wissen, dass der erste Lockdown (im Frühjahr) mit einer völligen Lähmung der Wirtschaft die Zahl der Infektionen verringern konnte und zugleich aber Spanien zu dem Land mit der langsamsten wirtschaftlichen Erholung in der EU machte. Das ist die schicksalhafte Gleichung, die Sánchez und die ihn beratenden Experten nicht lösen können: Wie man Maßnahmen ergreift, die das Wiederaufflammen der Pandemie verhindern, ohne die gesamte Wirtschaft zu lähmen.

Trotz der düsteren Aussichten, von denen Sánchez gestern sprach, kündigte er jedoch keine konkrete Maßnahme an, obwohl die Lage dies erforderlich machen würde. (...) Im Gegenteil, alle konkreten Maßnahmen (zur Eindämmung des Virus) werden erneut den Regionalregierungen übertragen. (...) Sánchez zieht es vor, sich zu verstecken, ohne die Führung zu übernehmen, ohne eine Idee zu äußern oder einen Beitrag zur Kontrolle der Situation zu leisten.»

«Tages-Anzeiger»: TV-Debatte kam für viele Wähler zu spät

ZÜRICH: Zur TV-Debatte von US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Niemanden angeschrien, niemanden beleidigt, niemanden ständig unterbrochen? Na bravo. Es sagt schon viel aus über diesen Wahlkampf, dass nach der zweiten TV-Debatte alle froh darüber waren, dass sie nicht gelaufen war wie die erste. Donald Trump war dort aufgetreten wie ein Berserker, und um eine Wiederholung dieses Schauspiels zu vermeiden, schalteten die Organisatoren am Donnerstag die Mikrofone des Kandidaten stumm, während der andere redete. Es funktionierte: Die Zuschauer sahen diesmal tatsächlich so etwas wie eine normale Debatte. (...)

Doch es wäre ohnehin eine Überraschung, wenn die TV-Debatte einen großen Meinungsumschwung bewirken würde, den Trump bräuchte - dafür geschah zu wenig, dafür waren beide Kandidaten zu solide. Ohnehin kam das Duell für mindestens ein Drittel der Wähler so kurz vor dem Wahltag zu spät: Fast 50 Millionen Amerikaner haben ihre Stimme bereits abgegeben.»

«NZZ»: Trump zeigte sich beherrscht und konzentriert

ZÜRICH: Zum TV-Duell von US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Er gilt gemeinhin als beratungsresistent. Aber der Donald Trump, der am Donnerstagabend an der zweiten und letzten Fernsehdebatte im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf teilnahm, schien seine Lektion gelernt zu haben. Statt zu pöbeln und seinem Kontrahenten, dem Demokraten Joe Biden, ständig ins Wort zu fallen, wirkte der Republikaner beherrscht und konzentriert. Zwar gelang es dem 74-Jährigen nicht, die ganze Salve der vorbereiteten Attacken abzuschießen; aber immerhin schaffte es der Präsident, Biden als Berufspolitiker zu karikieren, und dem 77-Jährigen vorzuwerfen, er mache leere Versprechen. Im besten Fall dürfte Trump damit den Absetzungsprozess unter Wechselwählern gestoppt haben, der sich in den vergangenen Tagen angedeutet hatte. (...)

Offen bleibt, ob die Fernsehdebatte etwas mehr als eine Woche vor dem Wahltag am 3. November überhaupt noch eine große Rolle spielt - mehr als 50 Millionen Wählerinnen und Wähler haben ihre Stimme bereits abgegeben.»