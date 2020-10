Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«La Repubblica»: Angela Merkels Bilanz ist gemischt

ROM: Die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom blickt auf 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung und schreibt am Samstag:

«Angela Merkel, die das Land die Hälfte der Zeit seit der Wiedervereinigung regiert, hat versucht, die politische Führung Deutschlands in Europa zu behalten. Die Ergebnisse sind jedoch gemischt: in der Schuldenkrise nicht optimal, während der Pandemie absolut außergewöhnlich. Die deutsche Dynamik in den ersten Monaten der Pandemie lässt immer noch staunen: Die Kanzlerin hat ihre ganze Energie aufgewendet und ihr gesamtes politisches Kapital in die Stärkung Europas in einem der dunkelsten Momente seiner Geschichte investiert. Aber fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise bleibt eines der entscheidenden Probleme - auch um den Populismus einzudämmen: das der Migration, das Deutschland und die EU noch nicht gelöst haben. (...)

Auch aus wirtschaftlicher Sicht hat Deutschland die europäische Entwicklung nach der Wiedervereinigung genutzt, zunächst mit einem Euro, der nach dem Vorbild und ähnlich der Mark gestaltet ist und sich daher perfekt für eine Wirtschaft eignet, die an eine starke Währung gewöhnt ist. Italien und andere Länder, die an eine wettbewerbsbedingte Abwertung gewöhnt waren, zeigen sich viel schlechter vorbereitet auf den Euro. (...) Überlegungen zur Stärkung der Binnennachfrage, auch zugunsten der europäischen Partner, sollten in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Aufgabe sein.»

«Tages-Anzeiger»: Trump ist ein rücksichtsloser Präsident

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Samstag die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump:

«Falls es noch einen letzten Beweis dafür brauchte, mit welcher Fahrlässigkeit Trump mit dem Virus umging, lieferte er ihn am Donnerstag. Als das Weiße Haus schon wusste, dass Trumps Beraterin Hope Hicks an Corona-Symptomen litt, reiste der Präsident zu einem Spendenanlass mit Unterstützern in New Jersey, der notabene in einem Innenraum stattfand. Donald Trump war ein rücksichtsloser Geschäftsmann, er ist ein rücksichtsloser Präsident. Um seinen Wahlkampf nicht von der Pandemie beeinträchtigen zu lassen, setzte er seine Anhänger einer großen Ansteckungsgefahr aus. «Trump first» als epidemiologische Maxime.»

«Nepszava»: Unabsehbare Folgen nach Trumps Corona-Infektion

BUDAPEST: Über die Corona-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Es ist unvorhersehbar, ob die Turbulenzen in der amerikanischen Gesellschaft nun schwächer oder eben stärker werden, wo jetzt das Mobiltelefon der Hand von Mr. Chaos entglitten ist. Zum einen ist in der Not der schlechte Führer immer noch besser als gar keiner, und Trump könnte seine eigene Erkrankung am Ende sogar dazu bringen, richtige, dem Allgemeinwohl dienende Maßnahmen zu setzen. Das wäre die optimistische Variante. Doch natürlich gibt es auch eine andere, wonach das verwundete Wildtier noch gefährlicher ist. Der auch physisch geschwächte Präsident könnte noch verrücktere Dinge treiben als bisher. (...) Trump wird sich hoffentlich erholen, damit die Wähler eine Möglichkeit erhalten, ihr Urteil über seine Regierung zu sprechen.»

«NZZ»: Sanktionen gegen Belarus stärken Glaubwürdigkeit der EU

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die EU-Sanktionen gegen Belarus:

«Von einem Schicksalsmoment, von einer Stunde der Wahrheit für die Glaubwürdigkeit der Union hatte der Außenbeauftragte Josep Borrell im Vorfeld gesprochen. Zu Recht. Wäre der Rat nach anderthalb Monaten unterdrückten weißrussischen Bürgerprotests nicht in der Lage gewesen zu reagieren, wer nähme Brüssels Anspruch noch ernst, ein geopolitischer Akteur zu sein? Auch so ist der Weg dahin noch weit. Aber der Rat hat in der vergangenen Nacht einen Schritt in diese Richtung gemacht. (...)

Was hat die Europäische Union erreicht? Niemand macht sich Illusionen, dass die Strafmassnahmen gegen die Clique um Lukaschenko viel bewirken werden. Zwar sind die Tage des alternden Autokraten gezählt, aber über seine Nachfolge wird in Moskau und nicht in Brüssel entschieden werden. Dennoch ist es richtig, dass die EU mit ihren Strafmassnahmen klarmacht, dass das Regime nicht nur im Land selber, sondern auch auf dem internationalen Parkett jede Legitimation verloren hat.»