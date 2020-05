Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Times»: Aufmunternde Worte der Queen höchst willkommen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag die Rede von Königin Elizabeth II. zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges:

«Wenn die Königin feststellt, «dass wir immer noch eine Nation sind, die von jenen mutigen Soldaten, Matrosen und Fliegern wiedererkannt und verehrt werden würde», hat das große Bedeutung. Schließlich kommen diese Worte von der Verkörperung der Seele, der Widerstandskraft und der Einheit unseres Landes. Die Queen ist die lebende Verbindung zu einer früheren Prüfung unserer nationalen Entschlossenheit. Sie ist aber auch eine ältere und potenziell gefährdete Frau, die sich zweifellos um die Gesundheit ihres Mannes, ihre eigene, die ihrer Kinder, Enkel und Urenkel sorgt. Man kann sich vorstellen, dass sie - wie andere ihrer Generation - nun vielleicht erstmals mit den Tücken von Skype und Zoom ringt.

Aus all diesen Gründen waren die aufmunternden Worte unseres großartig durchhaltenden Staatsoberhaupts zu diesem Jahrestag höchst willkommen. (...) Dies sind schwierige Zeiten. Zu hören, wie jemand, der alles über Tapferkeit und Gefahr weiß, sagt, dass wir diese Prüfung bestehen werden, bedeutet ungeheuer viel.»

«De Telegraaf: Unternehmer müssen Kreativität zeigen

AMSTERDAM: Auch die Niederlande lockern die Corona-Schutzmaßnahmen, aber die wirtschaftlichen Folgen der Krise sind spürbar. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, hat sich die Regierung ordentlich ins Zeug gelegt. Die Gehälter von fast zwei Millionen Beschäftigten werden zum Teil aus öffentlichen Geldern gezahlt. Wenn die Krise noch nicht vorbei ist, kann auch die Unterstützung nicht enden. Deshalb wird in Den Haag intensiv an einem zweiten Hilfspaket gearbeitet.

Das alles ist noch ziemlich unklar. Was macht man zum Beispiel mit Unternehmern, die aufgrund der 1,5-Meter-Abstandsregel nicht profitabel arbeiten können? Unternehmern großzügig entgegenzukommen, scheint vernünftig zu sein. Aber zugleich kann man auch von Unternehmern Kreativität fordern, damit sie ihren Betrieb auf diese «neue normale» Weise so gut wie möglich führen können. Dann müsste die Regierung das Geld der Steuerzahler nur in die Teile der Wirtschaft investieren, die es wirklich nötig haben.»

«NZZ»: In Schengen weht Europaflagge auf Halbmast

ZÜRICH: Bundesinnenminister Horst Seehofer beharrt darauf, Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie noch eine Weile aufrechtzuerhalten. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Einen Beweis dafür, dass diese «Teil unseres bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens» seien, lieferte Seehofer nicht. Doch scheint sein Glaube an den Gesundheitsschutz von Grenzen so stark, dass auch Kritik aus dem eigenen Lager an ihm abprallt. (...)

Die Politiker aus den Grenzregionen wissen, wovon sie sprechen. Sie kennen die Nöte von Pendlern, die an ein Leben in Europa ohne Freizügigkeit nicht mehr gewohnt sind. Sie wissen, wie Menschen auf beiden Seiten der harten Grenze unter Staus, Passkontrollen und anderen Schikanen leiden, und sie wissen bisweilen sogar von alten Ressentiments zu berichten, die etwa zwischen Deutschen und Franzosen wiederaufleben. Verständlich etwa ist die Empörung des kleinen Großherzogtums Luxemburg, das zu allen Seiten abgeriegelt ist, obwohl es nie ein Hotspot der Pandemie war. Im berühmten Grenzort Schengen, der wie kein anderer für das grenzenlose Europa steht, hängt die Europaflagge seit Tagen auf Halbmast.»