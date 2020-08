Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Nepszava»: Putin profitiert von Krise in Belarus

BUDAPEST: Zur Rolle des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Belarus-Krise schreibt die sozialdemokratische ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Samstag:

«Putin ist nicht einfach nur schlau, sondern intelligent. Immer ist es ihm gelungen, sich so zu positionieren, dass man ihn auf keinen Fall übergehen kann. Putin verachtet Lukaschenko zutiefst, aber er lässt ihn nicht fallen, solange er nicht auch ohne ihn Belarus an Russland ketten kann. Gegen Letzteres hat niemand besondere Einwände. Europa hofft nur, dass die Russen den unerträglichen Diktator (Lukaschenko) gegen einen zivilisierteren austauschen, der sein Volk nicht halbtot schlägt und nicht mit der Kalaschnikow herumrennt wie ein zum Manöver einberufener Reservist.

Die Situation begünstigt Putin außerordentlich. Er genießt es offensichtlich, dass die Fäden in seiner Hand zusammenlaufen. Er beeilt sich auch auszunutzen, dass die Weltpresse mit Minsk beschäftigt ist, dass die westlichen Führer ihn abwechselnd anrufen, weil sie keine Instrumente gegen Lukaschenko haben. Daher hat Alexej Nawalny mal eben etwas in den Tee bekommen, der ärgerlicherweise gegen die Korruption ist und mit immer neuen Enthüllungen bewiesen hat, dass die Spitze der Macht (in Russland) in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. (...) Den Minskern hat er (Putin) zu verdanken, dass jetzt auch keiner auf das (ostrussische) Chabarowsk schaut, wo die Proteste gegen Putin weitergehen.»

«de Volkskrant»: Wahrheit und Logik weit entfernt

AMSTERDAM: Zum Nominierungsparteitag der US-Republikaner heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Einerseits gab es extreme Anschuldigungen an die Adresse ihrer politischen Gegner, die gleichgesetzt wurden mit Marxisten, Anarchisten, Plünderern und Kindermördern. Andererseits waren da Versuche der Annäherung an Frauen, Immigranten und schwarze Amerikaner, die auf eine teils symbolische Manier in ein gutes Licht gerückt wurden. Dabei wurden Normen gebrochen und mitunter waren sowohl die Wahrheit als auch die Logik weit entfernt. (...)

Während die Republikaner vor vier Jahren noch ein inhaltlich solides Programm entwarfen, wurde es nun reduziert auf Trumps «America First». Alte politische Ziele der Konservativen - etwa die Begrenzung des Haushaltsdefizits - sind vollständig von der Bildfläche verschwunden. Dafür sind neue Schwerpunkte wie Protektionismus und Nationalismus ganz und gar Gemeingut geworden.»

«The Guardian»: Trumps Verlogenheit ist Klasse für sich

LONDON: Zum Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump meint der Londoner «Guardian» am Samstag:

«Es gibt Lügen, es gibt verdammte Lügen - und dann gab es in dieser Woche noch den Parteikongress der Republikaner: eine viertägige Kavalkade dreister Lügen des Präsidenten und seiner Handlanger. Wilde Verzerrungen und Übertreibungen sind in der Politik nichts Neues. Aber Donald Trumps Verlogenheit ist schon eine Klasse für sich, wie seine Abschlussrede am Donnerstag unterstrich.

Konfrontiert mit düsteren Arbeitslosenzahlen, die sein Vorhaben untergraben haben, auf das Thema Wirtschaft zu setzen, ist Donald Trump ein Amtsinhaber, der sich im Wahlkampf immer noch wie ein Außenseiter gibt und auf rassistische Hetze, das Schüren von Ängsten und die Verleumdung seines Gegners setzt. Wurde Joe Biden von ihm früher als Kreatur des Washingtoner Politsumpfes abgetan, so wird er nun als ein Trojanisches Pferd von Radikalen dargestellt, die den amerikanischen Traum zerstören wollen. Doch die Lügen über Biden und die Demokraten verblassen neben denen, die über Trumps eigene Bilanz verbreitet werden. Einfühlsam. Feministisch. Und am erstaunlichsten - nach Darstellung von (First Lady) Melania: ein Mann von «totaler Ehrlichkeit».»

«De Telegraaf»: Trump-Show vor dem Weißen Haus

AMSTERDAM: Zu Donald Trumps Auftritt zum Nominierungsparteitag der US-Republikaner heißt es am Samstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Als ehemaliger Immobilienmann und Reality-TV-Star weiß Trump, wie wichtig ein guter Standort und das Showelement sind. Deshalb wählte er für seine Rede den Garten des Weißen Hauses. Das ist umstritten. Ein Gesetz soll verhindern, dass Regierungsgelder für politische Kampagnen verwendet werden. Trump hat dieses Gesetz ignoriert. Ethisch und juristisch betrachtet hat er sich damit aufs Glatteis begeben. Aber wahlkampftechnisch war es brillant. Eine Wahlkampfrede mit dem Weißen Haus als Hintergrund, präsidialer geht es nicht. Das sind Ressourcen, über die Biden einfach nicht verfügt. Was die Demokraten ohne Publikum tun mussten, wurde jetzt bei Trump von 1500 Menschen bejubelt. Von außerhalb des Trump-Lagers gibt es Kritik an der Art und Weise, wie Trump das Weiße Haus als Kampagneninstrument nutzt. Sich als Präsident das «Haus des Volkes» für seinen Wahlkampf anzueignen, passt nicht zu einer Demokratie. Und so gab es Proteste vor den Zäunen. Aber die Trump-Anhänger genießen es. Trumps Halsstarrigkeit ist Teil seiner Anziehungskraft.»

«Tages-Anzeiger»: Trump versucht Bilanz schönzureden

ZÜRICH: Zur Parteitagsrede von US-Präsident Donald Trump meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Trump ist ein begnadeter Verkäufer, man könnte auch sagen: ein Propagandist. Einer, der auf Kosten der US-Steuerzahler die Symbole der Präsidentschaft für seine eigene Wahlwerbung missbraucht, indem er Trump-Plakate auf den Rasen des Weißen Hauses stellen lässt und ein Trump-Feuerwerk über dem Washington-Obelisken zündet. Aber selbst ein Trump verkauft eine Bilanz wie die seine nicht einfach so. (...)

Das Problem für ihn war dabei, dass die meisten dieser Erfolge in die ersten drei Jahre seiner Amtszeit fielen, allen voran die gute Wirtschaftslage. Bedeutend weniger hatte er über das vierte Jahr seiner Präsidentschaft zu sagen: jenes, das von der Corona-Pandemie überschattet wird. Trump bemühte sich unter dem Einsatz von haarsträubenden Verdrehungen («Wir konzentrieren uns auf die Wissenschaft und die Fakten»), das von einer Mehrheit der Amerikaner für gescheitert befundene Krisenmanagement seiner Regierung schönzureden.»

«NZZ»: Beide Parteien schulden Wählern überzeugende Antworten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Samstag mit den Wahlkampfstrategien von Republikanern und Demokraten in den USA:

«Die Republikaner hatten oft Mühe, zu erklären, was genau Donald Trump in den nächsten vier Jahren noch vollbringen müsse, denn sie waren zu sehr damit beschäftigt, ihrem Präsidenten für das bereits Erreichte zu huldigen. Und viele übernahmen die groteske Behauptung des Präsidenten, dass seine Leistung im Regelfall jeweils die beste in der ganzen Geschichte des Landes sei. (...)

Unter dem Strich blieben beide Parteien überzeugende Antworten schuldig, welche ihrer politischen Ideen für die nächsten vier Jahre den Ausschlag geben sollte, damit die Wählerinnen und Wähler ihnen ihre Stimme schenken sollten. Die Demokraten, die wenigstens ein Wahlprogramm haben, gerieten in Verdacht, sie wollten nicht darüber sprechen, weil es in ihrer schillernden Koalition von Interessengruppen irgendwo ganz bestimmt Widerspruch auslösen würde. Ihre Wahlplattform wirkt darum wie eine gemischte Platte, auf der alle etwas finden, das ihnen besonders gut schmeckt und ihnen hilft, einige vorhandene bittere Pillen zu schlucken.»