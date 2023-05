Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.05.23 | Überblick

«NRC»: EU-Mitgliedstaaten brauchen mehr Integration

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «NRC» plädiert am Samstag für eine stärkere europäische Integration:

«Bis vor kurzem gab es eine internationale Ordnung, die auf Recht und Regeln beruhte. Zwar wurden die Spielregeln nicht immer von allen eingehalten, aber sie waren bekannt und akzeptiert. Während diese Ordnung nun rapide erodiert und internationale Organisationen an Stärke und Kontrolle verlieren, wird das Kräftespiel immer rauer.

Das Vorgehen von Putins Russland ist nicht nur ein Beispiel dafür, sondern vielleicht auch ein Vorbote. China ist ein größerer und mächtigerer Gegner, der eine sehr langfristige Strategie verfolgt. (...) Für das bald noch viel größere Spiel, das sich bereits in der Anfangsphase befindet, sind die Niederlande allein wohl zu klein.

Die Lösung liegt hier in Europa, das groß genug ist, um eine Faust zu machen. Mehr und tiefere Integration ist der Weg, um die EU-Mitgliedstaaten davor zu bewahren, auseinander dividiert zu werden. Für niederländische Naivität, ob sie nun als Kaufmannsgeist maskiert ist oder nicht, ist der Spielraum für verkraftbare Fehler zu klein und die Welt zu groß geworden. Geopolitische und -wirtschaftliche Ambitionen gehören künftig vor allem auf die europäische Ebene.»

«The Times»: Großbritannien hat sich stark verändert

LONDON: Zur Krönung von Charles III. heißt es am Samstag in der Londoner «Times»:

«Seit der letzten Krönung in Westminster Abbey vor fast 70 Jahren hat sich viel verändert. Großbritannien - das einzige europäische Land, das diese Zeremonie beibehalten hat - hat sich völlig gewandelt: Sein Empire ist verschwunden, sein Wohlstand ist unermesslich gestiegen, seine Gesellschaft hat Ehrerbietung und klassenbedingte Verkrustungen überwunden. Die ethnische Zusammensetzung Großbritanniens umfasst heute Millionen von Muslimen, Hindus, Sikhs und Menschen aus Afrika und der Karibik. Religiöse Zugehörigkeiten und kulturelle Werte sind so vielfältig, wie sie einst homogen waren. (...)

Ohnehin wird sich das Königreich von Charles III. wahrscheinlich erheblich verkleinern. Australien, Neuseeland, Kanada und die meisten Karibikinseln, auf denen der britische Monarch noch immer das Staatsoberhaupt ist, haben Schritte angedeutet, die darauf hinauslaufen, dass diese Verbindung wohl bald gelöst und Republiken gegründet werden. Das ist nur natürlich. König Charles, wie auch Königin Elizabeth, wird wahrscheinlich nicht verärgert sein und ist realistisch genug, um den Anachronismus der derzeitigen Arrangements zu verstehen. (...) Die Krönung sollte sowohl für den König als auch für das Land ein Anlass sein, darüber nachzudenken, wie diese alte Institution der Nation weiterhin am besten dienen kann.»

«NZZ»: Grüne müssen sich an ihren Ansprüchen messen lassen

ZÜRICH: Unter der Überschrift «Grüner Filz bei Robert Habeck» kommentiert die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag die Personalpolitik des Bundeswirtschaftsministers:

«Mitarbeiter des Hauses schätzen, dass mindestens 40 neue Stellen für Vertraute des Ministers geschaffen wurden. Nicht alle diese Stellen wurden ausgeschrieben, aber wenn man ausschrieb, ging man großzügig mit den Einstellungskriterien um: War es früher üblich, für den höheren Beamtendienst Volljuristen oder Volkswirte auszuwählen, so richten sich heutige Stellenanzeigen an nicht näher spezifizierte «Energiewendespezialisten».

Im Wirtschaftsministerium ist es kein Geheimnis, dass viele der neu eingestellten Kollegen zuvor in grünen Geschäftsstellen oder in Abgeordnetenbüros gearbeitet haben. Dass ein neuer Minister eigene Leute mitbringt, ist normal. Das Maß, in dem Habeck es tat, scheint allerdings im Vergleich mit anderen Häusern ungewöhnlich groß zu sein.

Dass ein grüner Minister Energiewende-Politik machen lässt, kann nicht überraschen - aber dass Vertreter einer nicht gewählten Lobby diese Politik gestalten und forcieren, ist unter demokratischen Gesichtspunkten, nun ja: irritierend. Tendenzen zur Selbstbedienung und zur Versorgung von Mitstreitern gibt es in allen Parteien - aber keine Partei hat derart die politische Moral gepachtet wie die Grünen. Umso härter müssen sie sich beurteilen lassen.»